Стало известно о сроках подписания соглашения по вывозу зерна с Украины

Российская, турецкая и украинская стороны могут подписать соглашение о вывозе украинского зерна через черноморские порты на следующей неделе, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

«На следующей неделе может быть подписано в Стамбуле при посредничестве ООН соглашение об экспорте зерна с Украины морским путем. Конечно, после этого необходима имплементация данного соглашения, и у нас (в ЕС) не очень высокие ожидания», – сказал источник, передает ТАСС.

Ранее в Минобороны сообщали, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции в основном поддержали предложения России, вскоре будет завершена работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива».

Напомним, в среду в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны РФ, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.