Эксперт объяснил рост спроса на водку в России

«Сошлись экономический, геополитический факторы, и это отразилось на том, что люди начали больше потреблять водки», – заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) Павел Шапкин. Он также порекомендовал россиянам не стремиться купить импортный крепкий алкоголь, поскольку на рынке появилось очень много подделок.

Национальный союз защиты прав потребителей сообщил, что в первом месяце лета в этом году в России розничная продажа водки составила 6,05 млн декалитров (дал), что на 10,6 % больше, чем годом ранее, передает «Интерфакс». В первом полугодии было продано 36,7 млн дал водки, что на 7,5 % больше, чем в прошлом году.

«Во-первых, за первое полугодие импорт водки упал почти на 90 процентов. Во-вторых, упал импорт джина, виски, коньяка, текилы, рома – стало меньше зарубежного крепкого алкоголя. В связи с этим, например, для приготовления коктейлей бармены и потребители начали использовать то, что доступно на рынках – водку», – говорит Шапкин.

Он подчеркивает, что в условиях нестабильности, тревоги люди в принципе начинают употреблять больше алкоголя. Кроме того, водка – самый дешевый градус, поэтому она всегда имела высокий спрос, заверяет эксперт.

«Сошлись экономический, геополитический факторы, и это отразилось на том, что люди начали больше потреблять водки. Но стоит отметить, что спрос вырос и на другой крепкий алкоголь. Например, коньяк стабильно растет, в этом году – на 3,5 %. Ликероводочных изделий (бальзамы, настойки) в принципе меньше на рынке (около 5 %), но и они растут. Но наше население все-таки предпочитает по большей части водку», – делится собеседник.

Также он рассказал, что в России начали импортазамещение иностранного крепкого алкоголя. Так, например, в стране уже налажено производство джина, который даже поставляют на экспорт, в основном в Бразилию. В прошлом году джина отправили на экспорт больше, чем водки на 4 %. Виски ранее тоже производился, однако из-за европейских санкций нарушилась логистика, а также стало невозможно обслуживать импортное оборудование, на котором изготавливали напитки.

Остальной алкоголь, по словам эксперта, можно было бы закупать в странах ближнего зарубежья. Например, в Белоруссии производят неплохой ром. «А вообще я сейчас категорически не рекомендовал бы покупать фирменные крепкие спиртные напитки в связи с уходом известных иностранных брендов. Дело в том, что на рынке появилось очень много подделок, их число растет, есть риск попросту получить отравление, так как это непроверенные товары. Уж лучше пить водку, чем нарваться на подделку фирменного виски», – заключил Шапкин.

Ранее финский телеканал YLE, ссылаясь на Таможенную службу страны, сообщил, что в соответствии с антироссийским санкциями Финляндия ввела запрет на ввоз крепкого алкоголя из России. Запрет касается водки, джина, виски и ликера, однако под ограничения не попали слабоалкогольные напитки, например, пиво.