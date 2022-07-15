Путин заменил главу Роскосмоса

Президент Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Юрия Борисова генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» вместо Дмитрия Рогозина.

Указ подписан главой страны и опубликован на сайте Кремля.

«Назначить Борисова Юрия Ивановича генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», – сообщает сайт Кремля.

Дмитрий Рогозин освобожден от должности генерального директора государственной корпорации по космической деятельности.

Дмитрий Рогозин в 1986 году окончил международное отделение факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова, в 1988 году – экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС.

В 1997–2007 годах был депутатом Госдумы России II-IV созывов.

С июля 2002 года по январь 2004 года – специальный представитель президента России Владимира Путина по проблемам Калининградской области, связанным с расширением Европейского союза (ЕС).

С 29 декабря 2003 года по 5 марта 2004 года занимал пост заместителя председателя Государственной думы Бориса Грызлова.

С января 2008 года по декабрь 2011 года – постоянный представитель Российской Федерации при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе. Одновременно с февраля 2011 года по апрель 2012 года был спецпредставителем президента России Дмитрия Медведева по взаимодействию с НАТО в области противоракетной обороны.

С 23 декабря 2011 года по 18 мая 2018 года занимал пост заместителя председателя правительства России Владимира Путина, затем (с 8 мая 2012 года) – Дмитрия Медведева. В кабинете министров курировал военно-промышленный комплекс, национальную и гражданскую оборону, гособоронзаказ, военно-техническое сотрудничество, морскую и пограничную политику, вопросы развития атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности, навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.

24 мая 2018 года указом главы государства Владимира Путина назначен генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». При нем были начаты работы по второй и третьей очередям строительства космодрома Восточный, начато строительство одноименного аэропорта на космодроме Восточный, началось возведение Национального космического центра, началось создание нового космического корабля «Орленок» и стартовало проектирование Национальной орбитальной космической станции.

Ранее президент Владимир Путин в пятницу подписал указ о назначении Дениса Мантурова вице-премьером.