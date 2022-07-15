Депутат новой волны поспособствовала ремонту школы в Челябинской области

В рамках региональной недели первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова посетила с рабочим визитом Чебаркуль Челябинской области.

Депутат обратила внимание властей региона на аварийное состояние детского санатория «Каменный цветок» и школы им. С.А. Глазырина. Депутат сообщила о выявленных проблемах губернатору Алексею Текслеру, который незамедлительно взял ситуацию под личный контроль, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД соодщении.

Яна Лантратова приняла участие в очередном выездном совещании с представителями региональных органов власти, где обсудили дальнейшее благоустройство территории «Каменного цветка». «Мне рассказали, что уже решена проблема с отоплением. В прошлый мой приезд в санатории было невыносимо холодно, о чем я тоже сообщила губернатору. Завершается установка детской площадки. Благодаря «Чебаркульской птичке» построены беседки и песочница для детей. Будем решать и вопрос завершения ремонта столовой, который затянулся из-за нехватки средств. С обустройством пляжа ситуация сложнее – местность болотистая и надо разобраться, как можно установить понтон и можно ли в принципе. Проведем совещание с Минэкологии. Пока попробуем организовать вывоз детей на автобусе на другие пляжи. Вопрос с автобусом тоже решаем», – рассказала депутат.

Она тметила, что эта ситуация выявила пробел в законодательстве, который не позволяет муниципалитетам выделять средства на ремонт и благоустройство таких учреждений, и в результате мы имеем непригодный для использования жилой фонд, в котором размещены важные социальные объекты.

Также депутат прокомментировала аварийное состояние школы им. С.А. Глазырина. «Это центральная школа района, в нее съезжаются дети из близлежащих населенных пунктов. 162 ученика сейчас числится там и 15 педагогов. Здание школы в ужасном аварийном состоянии. Увидела своими глазами и могу констатировать, что школа не будет готова к началу учебного года. Внутри невозможно дышать. Плесенью пахнет так, что даже першит в горле. Сырость во всем помещении. Стены зеленые от этой плесени, давно завелся грибок, с потолка по стенам течет вода, сыплется штукатурка, кругом паутина, ползают пауки. Повреждена проводка, вышла из строя пожарная сигнализация».

Отметим, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований, который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом Владимиром Путиным.