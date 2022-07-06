Депутат новой волны Юлия Оглоблина предложила закрепить понятие «фермерская продукция»

Зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, депутат новой волны Юлия Оглоблина («Единая Россия») предложила разработать законопроект, определяющий понятие «фермерская продукция».

По мнению депутата, это поможет фермерам в продвижении продукции и исключит уловки, на которые идут маркетологи. С этим предложением Оглоблина выступила на встрече депутатов с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

«У покупателей сложилось представление, что фермерская продукция сделана из натурального сырья, она самая вкусная, полезная, экологичная. При этом себестоимость настоящей фермерской продукции, произведенной малыми хозяйствами, значительно выше. Естественно, фермеры не могут конкурировать на рынке и продвигать свою продукцию рядом с разрекламированными брендами», – отметила Юлия Оглоблина.

Парламентарий подчеркнула, что на проблему обратили внимание сами фермеры. Сейчас на законодательном уровне нет четкого определения фермерской продукции. Так позиционировать свой товар с маркетинговыми целями может любой производитель или продавец. Именно поэтому в магазинах, на ярмарках и рынках можно встретить товары, стилизованные под фермерскую продукцию, с соответствующими рекламными названиями. Однако большая часть из них ничего общего с реальными малыми хозяйствами не имеет.

Дмитрий Патрушев отметил, что не так давно подобные критерии были закреплены для эко-продукции. Министр отметил готовность Минсельхоза совместно с законодателями и фермерским сообществом изучить этот опыт и подумать над критериями обозначения продукции фермеров.

Отметим, что мониторинг деятельности депутатов новой волны – одно из направлений работы Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), который ранее неоднократно публиковал информацию о губернаторах новой волны. Вместе с депутатами они являются важным элементом кадровой политики обновления, проводимой президентом Владимиром Путиным.