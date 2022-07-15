Посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть Украину

Американское посольство в Киеве призвало находящихся на Украине граждан США покинуть страну по соображениям безопасности.

«Посольство США призывает американских граждан не въезжать на Украину, а [уже] находящихся на Украине – немедленно покинуть ее, пользуясь доступными <…> вариантами с наземным транспортом, если это безопасно», – приводит текст предупреждения американской дипломатической миссии ТАСС.

Посольство США предостерегает соотечественников от присоединения к «крупным скоплениям людей» и участия в «организованных мероприятиях». В заголовке нынешнего уведомления говорится о «ракетной угрозе» на Украине.

Американские дипломаты советуют согражданам, находящимся на Украине, «немедленно искать укрытие» в случае громких взрывов или включения сирен воздушной тревоги, не приближаться «ни к каким обломкам» при ракетных обстрелах. Кроме того, посольство подчеркивает, что в случае перехвата ракет или беспилотных летательных аппаратов угрозу могут представлять «падающие обломки».

По оценке диппредставительства США, «ситуация в сфере безопасности на всей Украине крайне нестабильная, условия могут без предупреждения [то есть резко и внезапно] ухудшиться».

Напомним, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что ВСУ оказались в Донбассе в «очень сложной и очень тяжелой» ситуации. Он также говорил, что с начала специальной военной операции России Украину покинули более 5 млн человек.

В марте Госдепартамент США предупреждал американцев о смертельной опасности поездок на Украину, а также рекомендовал американцам, планирующим поездку на Украину вопреки призыву не посещать эту страну, сдать образцы ДНК, написать завещание и обсудить с близкими вопросы возможной опеки над детьми.

Отметим, в январе постоянные заявления США о скором «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.

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