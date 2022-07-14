Украинские силовики взорвали телецентр при отступлении из Лисичанска

Телерадиопередающий центр Лисичанска был заминирован и взорван украинскими силовиками при отступлении из города, сообщила пресс-служба министерства связи и массовых коммуникаций Луганской народной республики (ЛНР).

«Сотрудники ГУП ЛНР «КРРТ» (государственного унитарного предприятия «Компания радиовещания, радиосвязи и телевидения») провели рабочую поездку в освобожденный Лисичанск для оценки состояния объекта телерадиовещания после боевых действий. Было выявлено, что отступая из города, ВСУ заминировали и взорвали конструкцию телерадиопередающего центра», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается также, что сотрудники предприятия и Минкомсвязи ЛНР в настоящее время прорабатывают альтернативные варианты обеспечения телерадиовещанием населения города и близлежащих районов.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.