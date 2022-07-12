Нетрезвые мужчины столкнулись с яхтой на угнанном катере на Москве-реке

Двое приятелей в состоянии алкогольного опьянения угнали катер и совершили столкновение с яхтой, один из подозреваемых арестован, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД по ЦФО.

Задержанные пояснили, что в состоянии опьянения приехали в столичный яхт-клуб и пробрались на катер, там они нашли ключи от него и угнали технику. После этого злоумышленники вышли на Москву-реку и столкнулись там с яхтой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Позже мужчины вернулись в яхт-клуб, где их уже ждали правоохранители. Ими оказались ранее судимые жители города 19 и 37 лет.

«В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – уточнили в МВД.

19-летнего подозреваемого арестовали, 37-летнему назначили подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В июне в Иркутской области несовершеннолетний без прав устроил погоню с сотрудниками полиции, его удалось задержать.