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Американисты объяснили беспокойство Вашингтона о поставках России иранских БПЛА
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«Несмотря на то, что ни российская, ни иранская сторона официально не подтвердили информацию о поставках БПЛА, Штаты все равно будут использовать эту тему, чтобы добиться выгодных для себя решений топливного кризиса», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о том, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
«Заявление о передаче БПЛА было сделано вторым человеком во внешней политике администрации США и безусловно связано с предстоящей поездкой американского президента в ближневосточное турне», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, у которой исторически очень скверные отношения с Ираном. Как мы понимаем, американский президент будет пытаться в том числе договариваться с Эр-Риядом о поставках нефти, увеличении ее добычи, разрешению топливного кризиса в западном мире», – сказал политолог.
«Для того чтобы добиться нужных решений, Байден будет пытаться использовать все имеющиеся у него рычаги. Одним из таких рычагов является ситуация с иранской ядерной сделкой. Мы видим, что она застопорилась, нет никакого продвижения в этом вопросе и это, конечно, Саудовскую Аравию полностью удовлетворяет», – полагает собеседник.
«Заявления про иранские беспилотники – это попытка Белого дома показать Эр-Рияду, что они не готовы сейчас сотрудничать с Ираном, поскольку он собирается поставлять беспилотники России», – отметил Дудаков.
«Насколько правдивыми являются эти заявления об иранских БПЛА – мы не знаем. В свете анонсированного визита Владимира Путина в Иран может быть и будут заключены соответствующие договоренности», – сказал он.
«Однако суть остается в том, что Америка будет использовать этот рычаг во взаимоотношениях с Саудовской Аравией вне зависимости от того, подтвердится ли информация о сотрудничестве Ирана с Россией. В ответ Штаты ждут уступок со стороны монархий Персидского залива по наращиванию добычи нефти. Хотя, как мы уже слышали, Эр-Рияд заявлял, что это невозможно», – заключил политолог.
«Заявление Белого дома действительно происходит на фоне готовящейся поездки Джо Байдена в Саудовскую Аравию, с которой отношения, мягко говоря, испорчены. А Иран серьезный противник саудитов, так что Вашингтон пытается упрекнуть Эр-Рияд отсутствием реакции на соглашение с Россией», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
По словам собеседника, «логика здесь следующая: саудиты не любят Тегеран, а тот поставляет России беспилотники для операции на Украине, значит Москва – тоже враг». «Вашингтон рассчитывает, что Эр-Рияд займет соответствующую позицию в отношении СВО, хотя сомневаюсь, что этого удастся добиться. И даже пакет соглашений, размораживающий поставки вооружений, который везет с собой Байден, не исправит ситуацию», – отмечает эксперт.
«При нынешнем состоянии правящего дома в Саудовской Аравии, если президенту США удастся покинуть страну без позора, это будет серьезным достижением для американской дипломатии. Дело в том, что Москва, например, никогда не обещала Эр-Рияду давить на Тегеран, а вот от Вашингтона подобные заявления были. А затем эта позиция неожиданно переросла в иранскую ядерную сделку», – замечает Дробницкий.
Собеседник уверен, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд просто в очередной раз убедится в том, что «Байдена можно больше не уважать». «Саудовская Аравия больше не видит в американском президенте суверена. Именно поэтому Вашингтон пытается хоть как-то переманить Эр-Рияд на свою сторону. Но только такие упертые идеологи как Блинкен, который и организовывал поездку в Саудовскую Аравию, могли решить, что одним визитом и при помощи Ирана и России можно решить накопившиеся проблемы», – заключил Дробницкий.
Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников. Он отметил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями».
Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
При этом во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 19 июля Владимир Путин отправится с визитом в Тегеран, где в том числе встретится с президентами Ирана и Турции Эбрахимом Раиси и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Действительно, готовится поездка президента в Тегеран. Там состоится встреча глав государств-гарантов астанинского процесса, как известно, процесса по содействию сирийскому урегулированию», – приводит его слова ТАСС.
Инициаторами формата политического урегулирования ситуации в Сирии выступили Россия, Турция и Иран, которые также выступили гарантами мирного урегулирования сирийского конфликта, к переговорам были привлечены представители официального Дамаска и делегации сирийской оппозиции.
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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Германия ответила на критику Зеленского за передачу России турбины для «Северного потока»
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Передача России турбины Siemens для газопровода «Северный поток – 1» не подпадает под санкции Европейского союза, поскольку они не касаются поставок газа, заявила представительница правительства Германии.
При введении санкций Евросоюз исходит из того, что они не должны нанести больше вреда ЕС и Германии, чем наносят России, приводит ее слова Deutsche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для «Северного потока». Он сообщил, что украинскому МИДу «пришлось вызвать представителя Канады из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России». Он считает, что канадским властям не следовало совершать такой шаг. По его мнению, Европе нужно готовиться к тому, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».
Напомним, Канада согласилась вернуть турбину для «Северного потока» в Германию. Турбина находилась на ремонте в Монреале. США поддержали возвращение Канадой турбины для «Северного потока – 1». Siemens пообещал доставить газовую турбину из Канады в Россию в кратчайшие сроки.
Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
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Спецоперация на Украине выявила проблемы с американскими авианосцами
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Необходимость увеличить присутствие авианосной ударной группировки американских военно-морских сил в Европе на фоне конфликта на Украине вызывает сложности, учитывая техническое обслуживание авианосцев, заявил глава командования силами флота США адмирал Дэрил Коудл в интервью Defence News.
«В результате конфликта Украины и России ожидается увеличение потребности в авианосной ударной группировке США в Европе. Это беспокоит меня, учитывая текущее положение дел с авианосцами», – приводит его слова РИА «Новости».
Коудл отметил, что необходимость размещения авианосца или продление периода его нахождения даже на несколько месяцев вызывает целый ряд сложностей для военного командования.
«Это приводит к нарушению планов технического обслуживания класса, предусмотренных для авианесущих крейсеров, и нарушает планы работы судоремонтных предприятий. Состояние кораблей также не соответствует запланированному, и у судоремонтных предприятий нет достаточного времени, чтобы оценить влияние дополнительного периода эксплуатации на техобслуживание корабля», – пояснил адмирал.
Ранее военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов заявил, что столкновения НАТО и России в Черном море не будет, несмотря на поставки Украине противокорабельных крылатых ракет и ежедневных многочасовых полетов разведывательной авиации альянса.
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США и страны G7 собрались установить предельные цены на российскую нефть
Соединенные Штаты и государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) активно изучают возможность установления предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, сообщили госдепартамент США.
«Президент США Джо Байден и лидеры G7 активно изучают установление предела цен на российскую нефть, консультируются с третьими странами, и поручили своим финансовым и энергетическим министерствам продвигать это предложение», – сообщил РИА «Новости» представитель госдепа.
Ранее в ходе брифинга в Белом доме помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что главной целью США в этом контексте является снижение доходов для России от продажи нефти. Сделать это нужно с минимальным влиянием на потребителей на заправках, добавил Салливан.
Напомним, в ходе саммита G7 обсуждался вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В принятом коммюнике речь шла о запрете на оказание услуг по ее транспортировке морем, если ее цена превышает потолок, «согласованный международными партнерами».
В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
Между тем глава британской нефтегазовой компании Shell Бен ван Берден выразил скепсис по поводу этой затеи. «Все недостатки [предложения] уже видны», – приводило его слова Bloomberg.
По мнению Бердена, такая инициатива будет работать только в том случае, если к ней присоединится большое число государств, помимо США и стран Европы. В противном случае «российская нефть будет поставляться в страны, которые совершенно не возражают против покупки, например, [российской нефти] Urals», считает глава Shell.
Украинская армия предприняла неудачное наступление в Запорожской области
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В Запорожской области войска Украины попытались провести наступление, но получили жесткий отпор, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что украинские войска «в последнее время активизировались в запорожском направлении». «Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», – приводит его слова РИА «Новости».
Как заявил Рогов, украинские войска пытались «максимально нанести урон нашим позициям, но, встретив жесткий отпор, они вынуждены были бежать».
Он отметил, что административный центр Запорожской области город Запорожье пока остается под контролем украинской армии. По его словам, «в Запорожье ждут освобождения, но боятся открыто высказывать свою позицию, так как сразу будут подвержены террору со стороны националистов». Рогов выразил уверенность в том, что город будет освобожден.
Рогов заявил, что «украинских диверсантов ждет плачевная и незавидная участь». Он сказал, что «все больше боевиков Зеленского, которые решаются посягнуть на мирную жизнь, ликвидируют при задержании». Кроме того, «готовится решение о конфискации имущества семей террористов и их пособников». Украинской разведке и СБУ становится все труднее подыскивать и вербовать людей для осуществления терактов и диверсий, сказал он, отметив, что «ценник резко вырос, но даже и за большие деньги люди не спешат идти на подобные задания, так как никто не хочет становиться смертником».
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские войска получили приказ президента Владимира Зеленского отвоевать юг страны. Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, повреждены больница, рынок и жилые дома, многие десятки людей остались без крова.
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Полянский указал на ответственность США за удар HIMARS по Новой Каховке
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Украинский обстрел Новой Каховки с использованием американской РСЗО HIMARS стал прямым следствием поставок Вашингтоном вооружений Киеву, заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский подчеркнул, что такие «удары по гражданским объектам могут вызвать только решительное осуждение», передает РИА «Новости».
Пентагон не стал комментировать информацию об использовании американских РСЗО HIMARS при ударе по Новой Каховке. В ведомстве заявили: «Мы рекомендуем вам обратиться в министерство обороны Украины».
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ответ на просьбу прокомментировать инцидент в Новой Каховке заявил: «Комментариев по этому конкретному вопросу нет. В качестве общего комментария: мы выступаем против любых военных действий, которые приводят к разрушению гражданских зданий».
Напомним, украинские войска нанесли удар по Новой Каховке. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями, сообщается о десятках пострадавших, среди погибших – подросток-инвалид, многие десятки людей остались без крова, повреждены больница, рынок и жилые дома. В городе продолжаются пожары.
«Это были – по первой информации, завтра специалисты уже уточнят – но это были супервысокоточные американские ракеты HIMARS. Они сознательно были пущены в центр мирного города Новая Каховка», – заявил глава администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
Отметим, что удар по складам с минеральными удобрениями был нанесен на фоне идущей на освобожденных территориях Украины уборке урожая, помощь в которой оказывает Россия.
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В Херсоне заявили о шутке премьера Нидерландов над Зеленским
Нидерландцы, вероятно, подшутили над президентом Украины Владимиром Зеленским, предлагая помощь в восстановлении Херсонской области, сказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Новое руководство вышедшего из-под контроля Киева региона готово выстраивать сотрудничество с этой страной напрямую, добавил он.
«Нидерланды – очень интересная страна, мне приходилось там бывать, это очень интересный народ. Возможно, в этом случае произошла шутка, а Зеленский продолжает играть роль представителя КВН. Но Нидерланды могут нам помогать. Я вам могу официально сказать, что мы, руководство Херсонской области, готовы дружить с Нидерландами», – передает ТАСС его слова.
Регион закупал у Нидерландов большое количество цветов. Глава региона предложил «разобраться без Зеленского», когда закончится военная спецоперация.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что Нидерланды заинтересованы в том, чтобы участвовать в восстановлении Херсонской области.
Удар ВСУ по Новой Каховке сравнили со взрывом селитры в Бейруте
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Последствия удара Украины по Новой Каховке сравнимы со взрывом в Бейруте, где взорвалась селитра, это катастрофа для города, сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района области Владимир Леонтьев.
«Я уверен, те, которые готовили это варварство, они знали, что находится на складах, и чего хотели, того и достигли. Это то же самое, что произошло в Бейруте несколько лет назад, когда погибло огромное количество людей. В принципе, у нас то же самое», – передает РИА «Новости» его слова.
Леонтьев отметил, что оценить полностью нанесенные городу разрушения еще предстоит, но уже сейчас их можно назвать масштабными. «Масштабы катастрофы крайне велики... Нам предстоит разбирать завалы. Под завалами очень много людей», – сказал он.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке 12 июля. Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ использовали для обстрела американскую РСЗО HIMARS. В результате взорвались склады с минеральными удобрениями.
В августе 2020 года в порту Бейрута произошел взрыв, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс. 750 тонн аммиачной селитры, конфискованной с судна Rhosus.
Позднее взрыв в порту Бейрута связали с украинской компанией. Расследование, проведенное OCCRP и его партнерами, показало, что штаб-квартира компании находится на Украине, и организация с 2000-х годов занимается торговлей химикатами, маскируя свою деятельность с помощью различных торговых наименований и подставных компаний.
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Хакер из RaHDIt назвал причину окружения ВСУ в Мариуполе
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Окружение большой группировки украинских сил в Мариуполе и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город, рассказал участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на «Азовсталь», кроме самого националистического батальона «Азов», туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно. «Нельзя делать, но офис президента решил по-другому. Но с Лисичанска все-таки военные смогли убедить своих руководителей – и политических – и выйти», – сказал российский хакер.
Напомним, на прошлой неделе хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала на своем сайте «Немезида» новые данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним лиц. Документы касаются 2,5 тыс. человек. Это, в частности, криминальные характеристики служащих ГУР – среди них есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.
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Путин расширил упрощенное получение гражданства России на всех жителей Украины
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Возможность упрощенного получения гражданства России распространена на жителей всей территории Украины, отмечается в соответствующем указе российского лидера Владимира Путина.
«Установить, что граждане Украины, Донецкой народной республики или Луганской народной республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР, ЛНР или Украины <...>, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Напомним, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что заявления на получение российского гражданства подали уже более 100 тыс. жителей Запорожской области.
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Зеленский не стал комментировать заявление главы Минобороны Украины о контрнаступлении
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не читал интервью главы Минобороны страны Алексея Резникова, в котором тот заявил о планах Киева перейти в контрнаступление на юге, и отказался комментировать военные планы.
«Честно говоря, не читал интервью министра обороны. Могу сказать, что задание всех наших военных – деоккупировать всю нашу территорию, я думаю, это задание каждого гражданина нашей страны», – сказал он в понедельник на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, передает ТАСС.
Ранее Резников сказал в интервью газете Times, что Зеленский приказал подготовить план по контрнаступлению в прибрежных районах на юге. Он добавил, что Украина собирает силы, чтобы вернуть южную территорию.
Глава администрации Великого Бурлука под Харьковом погиб в результате подрыва машины
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Глава администрации поселка Великий Бурлук на освобожденной территории Харьковской области погиб при подрыве его автомобиля, сообщили в пресс-службе ВГА области.
«Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, – это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Ранее в понедельник в Херсоне предотвратили покушение на главу военно-гражданской администрации Владимира Сальдо, самодельная бомба на пути следования его автомобиля была обнаружена и обезврежена.
До этого сообщалось, что в понедельник было совершено покушение на главу Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту, он не пострадал и продолжает работу.
Как заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, в данный момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению обстоятельств преступления, а также выявлению и задержанию пособников террориста Зеленского.
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Около посольства Украины в Москве повесили орден Иуды для Зеленского
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Орден Иуды для президента Украины Владимира Зеленского повесили у посольства страны, орден изготовлен специально по просьбе уральских молодогвардейцев по аналогии с медалью Петра I для Мазепы, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
«Диаметр ордена – 30-40 сантиметров, вместо шнурка использовали цепь. Орден завернули в грязное тряпье, а также положили в грубый деревянный ящик с подписью «Не вскрывать! Иудино!» У украинского посольства молодогвардейцы вскрыли ящик, достали медаль и повесили ее у посольства Украины», – приводятся его слова на сайте «Единой России».
Демидов отметил, что Владимир Зеленский совершил предательство, сопоставимое с тем, что ранее сделал Мазепа в 1709 году.
«Зеленский развязал войну с Донбассом, открыто «перешел» на сторону Запада, призывает ввести санкции против России и российских деятелей. Этими действиями он заслужил орден Иуды», – добавил председатель МГЕР.
Напомним, в 1709 году гетман Мазепа предал Россию, перешел со своими приближенными на сторону шведского короля Карла XII. За это Петр I учредил специальный орден Иуды, который планировал вручить гетману лично.
Минобороны назвало топ-5 стран по числу ликвидированных на Украине наемников
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Минобороны России отслеживает и фиксирует пофамильно всех прибывших на Украину для участия в боевых действиях иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Как мы уже отмечали, вопреки лживым заявлениям представителей киевского режима о якобы двадцати тысячах прибывших на территорию Украины иностранных наемников – их реальная численность на порядок меньше. Более того, она неуклонно снижается.
Так, за прошедшие три недели в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 3221 человека до 2741.
За это время, несмотря на прибытие еще 151 наемника, 391 боевик уничтожен. Еще 240 «диких гусей» поспешили ретироваться за пределы территории Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Пальма первенства по скорости и количеству убыли боевиков за прошедший период снова принадлежит представителям Польши – ликвидировано 166 польских боевиков. Среди представителей Грузии уничтожено 50 «солдат удачи», Великобритания потеряла на Украине убитыми еще 23 наемника. Также за три недели уничтожены 21 румынский и 15 канадских боевиков», – перечислил представитель Минобороны.
«Обновленные данные по количеству иностранных наемников, находящихся сейчас на Украине, представлены на информационных ресурсах Минобороны России в сети Интернет. Подчеркну, российскими Вооруженными силами осуществляется выявление иностранных наемников еще на этапе их подготовки к въезду на Украину.
Приведу один пример. 6 июля на пункт сбора и размещения иностранных наемников, находящийся в польском городе Замосць на улице Козмяна, дом 1, прибыли два гражданина Великобритании: Колин Скот и Адриан Дэвис, а также три гражданина США: Майкл Вуйкович, Эндрю Фокс и Оливер Шорт. Рекомендуем этим гражданам одуматься и живыми вернуться домой», – добавил Конашенков.
«В соответствии с Международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, – судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения», – подытожили в Минобороны.
В начале месяца Минобороны сообщало, что ударом ВКС в Николаеве было уничтожено до 120 иностранных наемников.
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Стало известно о разработке в России гиперзвуковой ракеты – «убийцы авианосцев»
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В России в интересах ВМФ разрабатывают баллистическую ракету «Змеевик» – «убийцу авианосцев», сообщили источники, близкие к Минобороны и оборонно-промышленному комплексу.
Источник ТАСС рассказал, что «Змеевик» с «гиперзвуковым боевым оснащением разрабатывается уже достаточно давно». Ракета «будет предназначена для поражения крупных надводных целей, в первую очередь – авианосцев».
По данным источников, «Змеевик» может поступить на вооружение береговых ракетных частей ВМФ. Ракета по характеристикам напоминает китайские DF-21D и DF-26 с дальностью полета до 4 тыс. км.
В реутовском НПО машиностроения (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»), где разработали и производят «Циркон», «Авангард», комплексы «Бастион» со сверхзвуковыми ракетами «Оникс», не стали комментировать данную информацию.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин объяснил, как Россия создает передовое вооружение при скромном бюджете: «Ответ очень простой: мы сосредотачиваем усилия – и бюджетные, и политические, административные ресурсы – на достижении основных результатов на главных направлениях. И это дает возможность добиться того результата, к которому мы стремились, в том числе благодаря экономике военного ведомства».
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США заявили о планах Ирана передать России «несколько сотен БПЛА»
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан утверждает, что Иран якобы готовится передать России «несколько сотен» беспилотников.
Салливан заявил, что «иранское правительство готовится предоставить» России «несколько сотен БПЛА, в том числе с оружейными возможностями». Также, по версии США, Иран собирается тренировать российских специалистов использованию устройств. По информации США, обучение начнется в июле. Салливан не привел никаких доказательств, но подчеркнул, что США продолжат помогать обороне Украины, передает РИА «Новости».
В мае Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб». В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров совершил визит в Тегеран.
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