В ЕК не увидели нарушений санкций ЕС в возврате турбины для «Северного потока»

Возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций ЕС против России, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

«Возврат Канадой турбины (для газопровода «Северный поток») не нарушает санкций ЕС, поскольку они не распространяются на оборудование для транзита газа», – цитирует его ТАСС.

Представитель ЕК отметил, что «ситуация с прекращением поставок по «Северному потоку» – очень серьезна» и что Еврокомиссия надеется на возобновление поставок после технических работ.

«Возврат турбины снимает один из предлогов, которые Россия использовала для приостановки поставок», – добавил он.

Поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник в 7.00 мск.

Напомним, 1 июля оператор«Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Представитель министерства экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявила, что у трубопровода «Северный поток – 2» отсутствует сертификация, поэтому он не может быть запущен в качестве замены «Северному потоку» на период проведения на нем технических работ.

В Кремле также указали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В прошлую пятницу в Кремле отметили, что отправка Канадой турбины позволит нарастить объемы поставок газа через «Северный поток».