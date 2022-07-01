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В Верховной раде появился флаг Евросоюза
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Флаг Европейского союза был установлен в пятницу в зале пленарных заседаний Верховной рады под аплодисменты депутатов.
В церемонии поднятия флага принимал участие президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая заявила, что Киев теперь имеет «очень четкую европейскую перспективу», но путь к членству в ЕС потребует много времени и работы.
Глава страны заявил, что подписал заявление, «которое является сигналом единства всех ветвей власти» о том, что Украине необходимо достичь полноценного членства в Евросоюзе.
Путь к членству в ЕС не должен занимать годы или десятилетия, указал Зеленский.
«Мы должны преодолевать этот путь быстро. Сделать нашу часть работы идеально. Чтобы дать возможность нашим друзьям в Европейском союзе так же быстро и консолидированно принять для нас еще одно историческое решение», – передает РИА «Новости» его слова.
Зеленский добавил, что соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза, подписанное в 2014 году, реализовано на 63%. Оставшиеся 37% он назвал заданиями для всех.
«Но вам остается разработать, защитить перед коллегами и одобрить десятки важных законопроектов», – сказал он.
Верховная рада 16 сентября 2014 года одобрила законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества.
Зеленский оценил решение России вывести гарнизон с острова Змеиный
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Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возвращения российских войск на остров Змеиный, а также признал, что положение украинских войск в Донбассе остается тяжелым.
Зеленский заявил, что Змеиный является «стратегическим пунктом», передислокация российских войск сильно «изменяет стратегическую ситуацию в Черном море», но «еще не гарантирует безопасность» украинской стороны. Зеленский сказал, что надеется на будущие успехи украинских войск.
Он признал, что «ситуация в Донбассе остается необыкновенно сложной, крайне тяжелой», а также указал, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи. Президент Украины обещал, что американское вооружение в будущем начнет поступать на передовую, передает ТАСС.
Напомним, Минобороны России вывело гарнизон с острова Змеиный – важнейшего плацдарма в Черном море. Ведомство указало, что на острове практически нет растительности и укрытий, это существенно усложняет контроль над ним. Однако «российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях» Украины.
Объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации, сообщило Минобороны. Кроме того, планируется исключить обвинения в адрес России в создании голода мирового масштаба из-за невозможности вывоза зерна с Украины.
Как считают эксперты, если Зеленский или его советники потребуют от военнослужащих Украины десантироваться на остров – они будут уничтожены прицельными выстрелами ВС России. Таким образом, сейчас остров оказался в так называемой серой зоне, но остается под огневым контролем России.
Президент Индонезии передал Путину послание Зеленского
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Президент Индонезии Джоко Видодо заявил о готовности стать посредником в переговорах между главой российского государства Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Я передал послание президента Зеленского президенту Путину», – заявил Видодо, передает ТАСС.
Он также сказал, что «выразил готовность наладить диалог между двумя лидерами». По его словам, «ситуация все еще очень сложная, но необходимо продвигаться к мирному урегулированию и начать диалог».
Ранее президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что в ходе визита в Россию и на Украину намерен пригласить лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского «к открытию пространства для диалога».
До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Москва не отвергает возможность прямого контакта президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, однако это требует подготовки, «впустую никто встречаться с Зеленским не будет».
Владимир Зеленский после встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо заявил, что благодарен за личное приглашение принять участие в саммите «Группы двадцати». При этом он отметил, что участие в саммите G20 в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
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Киссинджер назвал три варианта завершения спецоперации на Украине
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Россия одержит победу на Украине, если удержит занятые территории, на которых находятся ключевые районы промышленности и сельского хозяйства, что, в свою очередь, ослабит НАТО, предположил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Российская спецоперация на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, выразил мнение Киссинджер в интервью The Spectator.
По словам Киссинджера, первый сценарий предусматривает, что российские войска останутся на занятых к этому дню позициях, таким образом, они «получат 20% Украины и большую часть Донбасса, основные промышленные и сельскохозяйственные районы и полосу земли вдоль Черного моря». Причем такой вариант стал бы победой России, тогда как значение НАТО будет «не столь решающим», как считалось прежде, передает РБК.
Второй вариант предполагает, что Россию «попытаются вытеснить» из Крыма – территории, которую она взяла под контроль до начала спецоперации, то есть в этом случае «встанет вопрос о войне с самой Россией», отметил бывший госсекретарь США.
При этом Киссинджер обрисовал и третий вариант развития событий – если Киев окажется способен «удержать Россию» и линию противостояния «отодвинут» к границам до начала спецоперации, это будет означать проигрыш официальной Москвы. По его мнению, в таком случае Украина окажется перевооружена, между ней и НАТО будут налажены тесные связи либо страна сама станет частью альянса.
Как подчеркнул Киссинджер, президент Украины Владимир Зеленский решил реализовать третий вариант. Бывший госсекретарь США отметил, что этот сценарий станет «существенным достижением» для западных стран, НАТО окажется еще более усиленным благодаря присоединению Финляндии и Швеции, а Украина будет располагать «крупнейшими сухопутными войсками в Европе».
«Впервые в новейшей истории России придется столкнуться с необходимостью сосуществования с Европой как единым целым, а не с Америкой как главным звеном в защите Европы своими ядерными силами», – подвел он итог.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, согласно информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации.
Украине напомнили о необходимости выплачивать долги
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Киеву 1 сентября нужно выплатить около 1,4 млрд долларов внешней задолженности с учетом процентов, сообщают информационные агентства.
Bloomberg установило указанную сумму на основании собственных подсчетов. По словам источников, украинские власти могут предложить кредиторам провести реструктуризацию долга. Также не исключается возможность задействовать для оплаты замороженные российские золотовалютные резервы, но этот вариант признается спорным с правовой точки зрения. Кроме того, идут переговоры с МВФ, передает ТАСС.
Сами кредиторы, как сообщается, не слишком верят в способность Киева найти выход. Отмечается, что стоимость долговых обязательств Украины упала, причем обязательств со сроком погашения в сентябре – уже на 40%. Дефолт по внешним обязательствам отрицательно скажется на его доступе к мировому финансовому рынку в будущем. Bloomberg указывает, что ожидается падение ВВП Украины на 30%, Украина испытывает большие трудности с выполнением бюджета.
Напомним, еще в начале апреля министр финансов Украины Сергей Марченко заявил о том, что с апреля он ожидает ежемесячную дыру в бюджете страны в размере 5-7 млрд долларов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его стране требуется 7 млрд долларов в месяц в виде немедленной финансовой помощи для покрытия социальных выплат и заработной платы. В июне глава Агентства США по международному развитию Саманта Пауэр заявила, что Украина в условиях боевых действий теряет из бюджета 5–6 млрд долларов в месяц. Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устиненко заявил, что снижение ВВП Украины по итогам года ожидается на уровне 35–40%.
Зеленский пообещал заменить Европе российский газ украинским электричеством
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Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что поставки украинского электричества могли бы частично заменить для ЕС российский газ.
Зеленский заявил, что «произошел еще один значительный шаг в сближении» Украины и ЕС – «Украина начала значительный экспорт электричества на территорию ЕС, в Румынию». По его словам, «это только первый этап», Киев хочет «расширить поставки». По версии Зеленского, «за счет украинского электричества может быть замещена значительная часть российского газа, который потребляют европейцы». «Так что это вопрос не только экспортной выручки для нас, это вопрос безопасности для Европы», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, страны ЕС начали испытывать дефицит электроэнергии. В свете попыток Евросоюза продолжить «зеленый курс» сообщества на полный переход к производству и использованию «экологически чистой» энергии недополучение газа и нефти из России обещает не только серьезные проблемы в экономике ЕС, но и разногласия между его членами по поводу электроэнергии.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Украина долгие годы жила за счет импорта электроэнергии из «страны-агрессора» и Белоруссии.
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Ходаковский оценил уход российского гарнизона с острова Змеиный
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Если российские военные на Змеином «выгребали от прилетов по головам», то теперь в этом положении окажется противник, считает комбриг ДНР Александр Ходаковский. О том, что Россия завершила выполнение задач на украинском острове Змеиный, в четверг объявило Минобороны РФ.
«Я сам себе удивляюсь, насколько я последователен в своей позиции. Не поленитесь – отлистайте несколько публикаций назад и найдите ту, где я рассуждаю о неоправданности тактики, когда мы берем что-то, держим это что-то из политических соображений, но страдаем в военном смысле, неся потери ради принципа», – пишет в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
В качестве примера он описал действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Лисичанском, когда те отказываются «из-за политики выравнивать линию фронта», а затем сжигают свой ресурс.
«Он указал на четкую границу, «за которой смысл превращается в бессмыслицу». «Вчера еще нужно было взять село, чтобы выровнять линию и прикрыть фланги – завтра уже не нужно брать другое село, чтобы не выпятиться и не быть отрезанными и уничтоженными, если мы не планируем передвигать весь фронт. Нет единого правила – есть уникальная конфигурация каждого участка фронта, и командование на месте принимает решение или руководствуясь здравым смыслом, или отсутствием такового. И если наши сидели на Змеином и выгребали от прилетов по головам, а теперь в том же положении окажется противник – может, и есть смысл остров оставить. В конце концов, Кутузов позволил Наполеону взять Москву – и тем приблизил победу», – считает Ходаковский.
В четверг Минобороны РФ объявило, что «Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон».
Вплоть до 24 февраля, то есть до начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, на Змеином располагалась пограничная застава, пункт наблюдения ПВО и подразделение морской пехоты. После предупреждающего огня российских кораблей 82 украинских бойца сдались в плен. На острове разместился небольшой российский гарнизон, который отражал эпизодические атаки украинского воздушного и морских десантов.
Минобороны опровергло спекуляции по поводу вывода войск с острова Змеиный
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Сообщения об оставлении острова Змеиный ВС России из-за массированных атак ВСУ не соответствуют действительности, российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, выполнил задачу и покинул остров, сообщило Минобороны.
«Фейк: Российские войска покинули остров Змеиный, не выдержав атак ВСУ. Об этом пишут украинские источники и западные СМИ, например New York Times. Правда: На самом деле задымление – это следы уничтожения остатков техники и боеприпасов. Об этом сообщают в том числе украинские источники», – говорится в сообщении Telegram-канала «Война с фейками», который сделал репост Telegram-канала Минобороны России.
Отмечается, что объект имеет стратегическое значение, но он исполнил свою роль по контролю воздушного пространства на данный момент. Поскольку атаки ВСУ на остров не прекращались, на его удержание тратились большие ресурсы, говорится в публикации.
Сам остров представляет собой часть суши, появившуюся над водой в результате извержения вулкана на дне, на нем практически нет растительности и укрытий, что существенно усложняет контроль над ним.
«Российский гарнизон успешно выдержал несколько атак, несмотря на регулярные информационные атаки украинского руководства, нет ни одного подтвержденного сообщения об успешных операциях», – подчеркивается в посте.
Согласно заявлению Минобороны России о главном приоритете на жизни солдат и офицеров ВС, принято решение вывезти гарнизон, чтобы избежать потерь.
«Украинская сторона пытается превратить это в победу, в том числе с помощью международных медиа, однако для этого нет предпосылок», – указали авторы материала.
В начале прошлой недели ВСУ предприняли вторую по счету крупномасштабную попытку отбить остров Змеиный. Как сообщал тогда представитель Минобороны Игорь Конашенков, ракетные и артиллерийские удары по дислокации наших военных наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.
В Минобороны в четверг сообщили, что Вооруженные силы России вывели находившийся на острове Змеиный гарнизон, продемонстрировав мировому сообществу, что страна не препятствует действиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал давать комментарии относительно вывода гарнизона с острова Змеиный. Он переадресовал вопрос в Минобороны.
Эксперт: Из-за Украины судьба правительства Италии повисла на волоске
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«Разломы в коалиционном правительстве Марио Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – сказала газете ВЗГЛЯД специалист по Италии Елена Маслова, комментируя сообщения о возможном падении нынешнего итальянского кабинета.
«Кабинет Марио Драги был создан в начале года как так называемое правительство национального единства. В него вошли все партии, которые вынуждены поддержать Драги в разгар политического кризиса в Италии не по своей воле, а по стечению обстоятельств. Состав правительства итальянцы прозвали «Минестроне» – по названию супа, в котором много различных ингредиентов. Изначально в правительстве закладывалась такая шаткость, неустойчивость», – рассказала доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО МИД России, специалист по Италии Елена Маслова.
«Основная задача Драги в начале года заключалось в том, чтобы оправдать надежды Брюсселя и правильно распределить средства Евросоюза для восстановления итальянской экономики», – отмечает эксперт. Партнеры по коалиции исповедовали разные взгляды на главную повестку в работе правительства – вывод экономики из коронакризиса и в целом достойный выход из пандемии. «Разломы в коалиционном правительстве Драги усилились с началом украинского кризиса. Самый главный, ставший катализатором раскола, вопрос – это поставка оружия на Украину», – отмечает Маслова.
«Все итальянское правительство в той или иной степени обсуждает действия Российской Федерации. Но одно дело обсуждать, а другое – оказывать поддержку одной из сторон конфликта. Италия присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза и стала поставлять вооружение. Факт поставки очень сильно расколол итальянское общество. По результатам социологических опросов половина итальянцев считала, что Италия не должна ни в коем случае поставлять вооружение Украине», – сказала Маслова
Дальше эта тема начала раскручиваться движением «Пяти звезд», представленном в парламенте и пока входящем в правительственную коалицию, указывает эксперт. «Лидер движения, действующий глава МИД Луиджи Ди Майо, когда занял свою позицию, потерял все те черты радикализма, которые были присуще представителям «Пяти звезд», и, соответственно, занимал позицию итальянского правительства и полностью поддерживал Драги. Именно это и заставило его выйти из движения «Пяти звезд», поскольку у них сейчас основная идея заключается в том, что Италия не должна поддерживать оружием Украину», – отмечает Маслова.
«Отставка кабинета Драги может произойти в любой момент, однако для этого нужен повод, – резюмирует эксперт. – На сегодняшний день большинство у него есть, а вот как дальше будет развиваться ситуация, покажет время». Помимо вопроса о поставках оружия для итальянцев остро стоит энергетическая проблема, добавила Маслова. Она напомнила, что Италия – одна из тех стран, которая наиболее зависит от российских энергоресурсов. «Итальянцы искренне не понимают почему они должны сейчас экономить, почему искать в качестве поставщиков более авторитарные страны Ближнего Востока – это нормально, а вот закупать у России – нет», – отмечает эксперт.
«У движения «Пяти звезд» на сегодняшний день парламентское большинство, но по всем опросам большинством в народе они больше не обладают», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог-международник Марк Бернардини. – Внутри движения произошел раскол. С одной стороны бывший премьер-министр Джузеппе Конте, с другой – действующий министр иностранных дел Луиджи Ди Майо. Группа приверженцев Ди Майо вышла из движения. При этом и те, и другие заявили, что остаются в правительственной коалиции».
«Для раскола был целый ряд причин, в том числе и отправка вооружения на Украину», – отметил собеседник. Вместе с тем Бернардини полагает, что немедленной отставки кабинета Драги ожидать не следует. «Поставка оружия Киеву стала одним из принципиальных моментов, при этом из правительства выходить никто не захотел, – рассуждает эксперт. – Если до осени не случится отставка, то уже не будет ее, поскольку весной выборы». Пока же у Драги есть шансы сохранить свое кресло, несмотря на все противоречия, считает политолог.
По оценкам итальянских СМИ, угроза выхода из правящего большинства сразу двух партий грозит падением правительства Марио Драги в Италии. Премьер-министр на день раньше уехал из Мадрида, где участвовал в саммите НАТО. Это объясняют заседанием Совета министров, на котором должны быть рассмотрены меры по поддержке населения в условиях высоких цен на электричество и газ. Однако Corriere della Sera не исключает, что за возвращением Драги в Рим стоят трения внутри правящей коалиции и проблемы в отношениях с лидером популистского движения «Пяти звезд», бывшим премьером Джузеппе Конте, передает ТАСС.
Конфликт возник после того, как стало известно, что Драги просил основателя движения «5 звезд» Беппе Грилло «убрать Конте», который выступал против поставок оружия Киеву. Консервативная партия «Лига» во главе с бывшим вице-премьером Маттео Сальвини также не поддерживает направление новой партии оружия на Украину. Кроме того, «Лига» не согласна с предложениями соратников Драги из Демократической партии о предоставлении гражданства на основании обучения в итальянских школах, а также о разрешении использования марихуаны в терапевтических целях.
Сам премьер Драги заявил, что его правительству «ничего не угрожает».
1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем указывается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».
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Посол России в Болгарии допустила возможность разрыва отношений из-за высылки дипломатов
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Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила болгарскому ТВ о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
В интервью Болгарскому национальному телевидению (БНТ) Митрофанова заявила, что действия Софии не могут остаться без последствий. Она сказала, что находится в контакте с Москвой, которая «примет очень решительные меры», сообщает РИА «Новости».
«Даже могут быть разорваны дипломатические отношения», – ответила она на вопрос о возможных мерах.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария. До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Байден озвучил объемы новой военной помощи Киеву от стран Запада
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Киев получит от 50 стран 600 танков, 500 артиллерийских систем, 600 тыс. снарядов и противотанковые системы, заявил президент США Джо Байден.
«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад (в помощь Украине). По инициативе министра (обороны США Ллойда) Остина более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», – заявил Байден по итогам саммита НАТО в Мадриде, передает РИА «Новости».
Он пояснил, что Киеву планируется поставить порядка 140 тыс. противотанковых систем, более 600 танков, почти 500 артиллерийских систем, более 600 тыс. снарядов, а также «продвинутые реактивные системы залпового огня, корабельные системы и системы ПВО».
Ранее сообщалось, что в течение недели США объявят о закупке системы ПВО средней и большой дальности для Украины.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Париж готов продолжать поставки вооружений Украине с условием, что они никогда не будут использоваться для ударов по территории России.
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Путин поставил СВР особо важную задачу в условиях санкций
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Президент России Владимир Путин назвал среди ключевых задач российской внешней разведки «содействие развитию промышленного потенциала», что особенно важно в условиях западных санкций.
Выступая в штаб-квартире СВР России по случаю столетия отечественной нелегальной разведки, глава государства перечислил приоритетные задачи, которые должна решать внешняя разведка, передает ТАСС.
По словам президента, важно видеть общую картину происходящего в мире и «действовать на опережение». Необходимо вовремя получать информацию о «военных и геостратегических» планах, которые могут нести угрозу России, подчеркнул Путин.
Президент считает, что одной из главных задач Службы внешней разведки (СВР) является «содействие развитию промышленного потенциала». По его мнению, это особенно важно в условиях западных санкций, сообщает «Коммерсант».
«Как и раньше, один из приоритетов работы СВР – содействие развитию промышленного потенциала», – заявил он.
Ранее Путин заявил, что СВР не должна ослаблять внимание к вопросам безопасности российских граждан за рубежом.
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От премьера Болгарии потребовали учитывать угрозу России разорвать дипотношения
Правительство Болгарии должно учитывать риск разрыва дипотношений с Россией, заявил президент Болгарии Румен Радев, призвав созвать заседание кабмина.
В соцсетях Радев прокомментировал «возникшее напряжение в отношениях с Россией». Он призвал «премьер-министра созвать заседание правительства, которое должно оценить последствия эскалации кризиса в двухсторонних отношениях и принять решение в соответствии со всеми законными процедурами», передает ТАСС.
Радев подчеркнул, что такое решение должно «отвечать требованиям национальной безопасности и долгосрочным интересам Болгарии и тысяч болгарских граждан, живущих в России». Как указал Радев, нельзя допустить, чтобы болгарские граждане в России «остались без дипломатического представительства». По его словам, «недопустимо, чтобы решения, связанные с безопасностью Болгарии, не учитывали рисков эскалации и экономических последствий от них». Президент заявил, что ответственность за принятые решения полностью лежит на правительстве страны.
Напомним, глава правительства Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже». Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария.Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявила о возможности разрыва дипотношений из-за массовой высылки дипломатов России.
До этого болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Петков обвиняет в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову. Вотум недоверия правительству выдвинули депутаты оппозиционной партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым.
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Вдохновленный спецоперацией бронеавтомобиль «Ахмат» разработали в России
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Бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров, рассказал информированный источник.
«Новый бронеавтомобиль создан с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. По пожеланиям и рекомендациям военнослужащих, находящихся на фронте, была создана простая в обращении и экономически доступная машина с колесной схемой 6х6. Первым проявил к ней интерес еще в апреле лично глава Чечни Рамзан Ахматович Кадыров, в знак уважения к его патриотизму было решено назвать пилотную партию этих броневиков «Ахмат», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, впервые «Ахматы» были продемонстрированы на параде Победы в Грозном 9 мая. Ожидается, что публичная презентация бронеавтомобилей состоится в августе на форуме «Армия-2022».
Собеседник агентства отметил, что данный автомобиль был спроектирован в предельно короткие сроки, продиктованные потребностью как можно быстрее поставить такие машины военным. С начала работ в марте до готовности к серийному производству «Ахматов» прошло всего несколько месяцев.
Военный эксперт Алексей Леонков предположил, что главными задачами «Ахмата» станут переброска десантов на фронт и сохранение жизни бойцов при угрозе подрыва на минах и обстрелов колонн техники кассетными боеприпасами.
«Главный функционал броневика – доставка десанта в полной экипировке к зоне боевых действий. Учитывая, что сейчас по нашим колоннам стараются бить осколочными и кассетными боеприпасами, то такие броневики дадут больше шансов выжить десанту», – сказал он.
Анализируя облик броневика, Леонков предположил, что эта машина сделана на штатном шасси «Урала». У «Ахмата» полностью бронированный двигатель и кабина десанта. Высокая рама шасси и V-образный выступ говорят о наличии у машины противоминной защиты (5 или 6-й класс). Бронированный корпус автомобиля должен защитить экипаж от стрелкового оружия калибра 12,7 и, возможно, 30 миллиметров.
Эксперт не исключил возможности размещения на крыше «Ахмата» боевых модулей типа пулеметных точек или автоматических гранатометов. При этом, по мнению Леонкова, класс машины не предполагает ее прямого участия в боевых действиях.
Собеседник также обратил внимание, что это один из первых известных примеров доработки российской техники по опыту, полученному военными в ходе спецоперации на Украине.
Ранее в компании-разработчике «Ремдизель» сообщили, что Вооруженные силы России получили новую машину сопровождения и управления «Напарник».
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США впервые обошли Россию в поставках газа в Европу
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По итогам июня объем экспорта сжиженного природного газа из Соединенных Штатов в Евросоюз незначительно превысил поставки Газпрома, сообщил глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бироль.
«Недавние шаги России по сокращению поставок газа в ЕС значат, что это первый месяц в истории, когда ЕС импортировал больше СПГ из США, чем через газопроводы из России. Сокращение поставок из России требует усилий ЕС по сокращению спроса, чтобы подготовиться к суровой зиме», – передает «Коммерсант» его слова.
Бироль добавил, что страны ЕС должны работать над сокращением спроса на газ на фоне снижения поставок российского газа.
Ранее Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию. Это связано с тем, что контрагенты из этих стран не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. По информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
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Союзные силы освободили ряд населенных пунктов в ЛНР и ДНР
Силами России и ЛНР освобожден ряд населенных пунктов в Донбассе, развивается наступление на Северск, сообщил источник, близкий к Народной милиции ЛНР.
По словам источника ТАСС, в ДНР и ЛНР освобождены Спорное, Золотаревка и Белая Гора. Как заявил источник, «союзные силы развивают наступление на Северск».
Напомним, помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщал о сбежавших из Лисичанска в Северск наемниках и бойцах ВСУ. Он говорил, что в Северске расположились несколько батальонов ВСУ, туда также прибывают иностранцы. Северск расположен на территории ДНР, которую удерживают украинские силы.
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