Волонтеры ЕР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии в ЛНР

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10 июня, пятница | Последнее обновление — 00:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В офисе Зеленского оценили потери ВСУ в 100–200 человек в день
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По мере того, как украинская государственность будет исчезать, поддержание борьбы с Россией потребует от США и союзников все более заметных прямых вложений.
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Российские власти позитивно ответили на предложение Украины возобновить переговорный процесс. На первый взгляд, это огромная ошибка. На второй же – грамотная стратегия, позволяющая либо слить эти переговоры, либо использовать их для демонтажа украинской государственности.
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В марте из России уехала суперзвезда Максим Галкин с отполированными до зеркального блеска перфомансами. Три месяца спустя мы наблюдаем исполнителя, чей профессиональный потолок – корпоративы для малого и среднего бизнеса да стендапы в клубах попроще.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Волонтеры ЕР подверглись обстрелу во время гуманитарной миссии в ЛНР
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Мирные жители и волонтеры «Единой России» попали под обстрел в Нижней Камышевахе в ЛНР, сообщила партия.
«Единая Россия» сообщила в Telegram, что «доставила гумпомощь жителям Нижней Камышевахи, которые находятся под обстрелами». В ответ на просьбу помочь, которая «поступила в партийный центр помощи в Луганске», «ответственный за гуманитарную миссию в ЛНР депутат Госдумы Виктор Водолацкий вместе с волонтерами привез продукты». Жители «прятались в храме Георгия Победоносца», часть из них «решено вывезти с территории Нижней Камышевахи». «Во время гуманитарной миссии волонтеры и местные жители подверглись минометному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о зачистке Камышевахи в ЛНР. Он публиковал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе Камышевахи. Позднее Кадыров сообщил о контроле над стратегически важной ж/д станцией в окрестностях Комышевахи.
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Россия применила на Украине звено истребителей Су-57
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В ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО, сообщил информированный источник.
«В рамках СВО российскими ВКС была проведена операция по выявлению и поражению систем ПВО Украины с задействованием звена из четырех новейших многофункциональных истребителей Су-57. Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических системы связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – приводит слова источника РИА «Новости».
Он отметил, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей». Источник также уточнил, что в результате проведенной операции удалось подтвердить низкую радиолокационную заметность Су-57.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
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Военный летчик объяснил использование звена Су-57 в спецоперации на Украине
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«Самолеты пятого поколения, к которому относятся Су-57, имеют ряд преимуществ. В частности, на них может использоваться широкий спектр вооружения, а сама машина помогает избежать ошибок пилота», – заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный летчик РФ Владимир Попов. Ранее Россия впервые задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО.
«Мы изучаем потенциал Су-57 и тактические возможности самолета в условиях реальных боевых действий. Это очень ценно. Примечательно, что самолеты пятого поколения в воздушном пространстве малозаметны для сил и средств ПВО. Кроме того, эти машины используют большую гамму средств поражения – от старых ракет и свободнопадающих бомб до гиперзвукового оружия», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
Собеседник также обратил внимание на высокую степень автоматизации в Су-57. «Автоматическое управление, передача данных и координация с другими участниками боевых действий здесь довольно хорошо проработана. Фактически на борту есть такая система, которая выполняет роль виртуального второго пилота. Это помогает и в вопросе выбора цели, и при прицеливании, и при уточнении координат», – пояснил эксперт.
Сейчас нашим военным «предстоит понять, как работают эти системы в звене при наличии помех со стороны противника, а также при дуэльных ситуациях», отмечает Попов. «Звено способно работать сразу и по воздушным целям, и по наземным. Если, например, в небе появляется «Байрактар», то мы можем его спокойно атаковать, параллельно с этим продолжая заниматься другими задачами: выполнять маршрут полета, маневрировать и мониторить наземные цели», – указал летчик.
«Более того, с Су-57 запуск ракет и бомбометание выполняется с высокой степенью точности и безопасности. Максимальное круговое отклонение составляет всего около десяти метров, а при использовании определенного типа оружия и вовсе – два метра. То есть если мы будем, например, работать по мосту на территории противника, то можно прицельно попасть в опору, а не разрушать все сооружение», – сказал эксперт.
«Также Су-57 достаточно прост в управлении, поскольку многое делегировано машине: она способна мониторить действия пилота и помогает избежать ошибок», – резюмировал Попов
Накануне стало известно о том, что в ходе спецоперации на Украине Россия задействовала звено из четырех истребителей Су-57, связанных в единую информационную сеть с целью уничтожения ПВО. Об этом сообщил информированный источник РИА «Новости». «Самолеты были объединены в информационную сеть за счет автоматических систем связи, передачи данных, навигации и опознавания в реальном времени», – сказал источник.
Собеседник агентства указал, что «объединение бортов в едином информационном пространстве повышает эффективность выявления и поражения целей», уточнив при этом, что в ходе задействования Су-57 удалось подтвердить его низкую радиолокационную заметность.
Напомним, в мае стало известно о применении Су-57 в спецоперации на Украине. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что специальная военная операция на Украине стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения, в том числе истребителей Су-57.
Су-57 – российский многофункциональный истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса «воздух – воздух» малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса «воздух – поверхность» различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг (последние – с внешних точек подвески). Максимальная боевая нагрузка самолета – 10 тонн.
В апреле сообщалось, что Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16. Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
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Наемников из Британии и Марокко приговорили к смертной казни в ДНР
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В Донецкой народной республике вынесен приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
«По совокупности преступлений окончательно назначить Аслину Эйдену, Пиннеру Шону и Саадуну Брагиму в качестве наказания смертную казнь», – говорится в приговоре Верховного суда ДНР, передает ТАСС.
При этом председательствующий судебной коллегии по делу пояснил, что осужденные смогут обжаловать приговор.
«Приговор может быть обжалован участниками процесса в кассационном порядке в Верховном суде ДНР через апелляционную палату в течение одного месяца со дня его провозглашения, а осужденными в тот же срок со дня вручения им перевода приговора», – пояснил он.
Один из адвокатов осужденных Павел Косован уже заявил, что приговор планируется обжаловать.
«Желание всех троих подсудимых – обжаловать данный приговор, потому что они были не готовы услышать сегодняшнее назначение им меры наказания в виде высшей [меры], то есть смертной казни», – пояснил юрист.
Ранее в ДНР заявляли, что иностранные наемники, воевавшие в Донбассе на стороне украинских войск, не подлежат обмену, их ждет международный трибунал. Пиннер и Эслин частично признавали вину в ходе судебных заседаний.
Также в ходе судебного разбирательства было установлено, что британские наемники пришли в украинскую армию несколько лет назад, они получали оплату за службу и знали друг друга.
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Адам Делимханов предположил срок окончания спецоперации на Украине
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Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, надеется, что операция завершится к концу этого года.
«Надеемся. Я думаю, больше продолжаться не будет», – передает РИА «Новости» ответ Делимханова на вопрос, может ли СВО завершиться до конца текущего года.
При этом Делимханов подчеркнул, что на данном этапе говорить об окончании операции рано. «Там еще остается сегодняшний режим во главе с наркоманом Зеленским, продолжается то, что они творят там со своей страной и со своим народом. Но я уверен, что всему этому придет конец, и все предпосылки уже есть», – заявил он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Сдавшийся глава херсонского подполья призвал ВСУ сложить оружие
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Украинским военным и членам территориальной обороны следует сдаваться и возвращаться к мирной жизни, заявил экс-руководитель отдела кадров 124-й бригады теробороны Херсонской области, глава подпольной сети осведомителей теробороны Валентин Бондаренко.
«Обращаюсь к военнослужащим, которые находятся еще на территории Херсона. К теробороновцам в первую очередь – к своим коллегам и гражданам, которые оказывают сопротивление. Сопротивление бессмысленно. Призываю и прошу прийти в комендатуру, объясниться, сдаться и дальше жить нормальной жизнью», – цитирует Бондаренко РИА «Новости».
Он выразил надежду на скорое освобождение города Николаева, в нем, по словам Бондаренко, ситуация «очень плачевная».
Экс-руководитель подполья добавил, что будущее Херсона он видит в составе России и готов помогать на благо родного региона. «Имею большой опыт работы в управленческом аппарате. Хочу работать на благо Херсона», – заключил Бондаренко.
Напомним, в четверг Валентин Бондаренко объявил о решении сложить полномочия. Он объяснил такой поступок предательством командующего состава ВСУ и руководства в Киеве.
Высокоточными ракетами уничтожен учебный центр ВСУ с иностранными наемниками в Житомирской области
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Ударом высокоточными ракетами в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку иностранные наемники, сообщает Минобороны Российской Федерации.
В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наемники, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что инженерные подразделения ВС РФ приступили к разминированию дорог и лесного массива национального парка «Святые горы» в районах населенных пунктов Святогорск, Яровая, Студенок и Сосновое Донецкой народной республики. За прошедшие сутки обнаружено и уничтожено 126 установленных украинскими националистами взрывных устройств различных типов, в том числе 54 противотанковые мины.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки уничтожены два пункта управления, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе населенного пункта Раздоловка в ДНР, склад боеприпасов в районе Парасковиевка в ЛНР, а также поражено 23 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военная техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено более 200 националистов, пять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», а также склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Верхнекаменское в ЛНР. Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка в ДНР.
Сообщается также, что сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Славное, Пречистовка, Кудряшовка, Епифановка ДНР, Варваровка, Боровеньки ЛНР, Токмак Запорожской области, Петровское, Сулиговка Харьковской области, Снегиревка, Александровка и курган Могила Кулича Херсонской области.
Кроме того, в районе населенного пункта Кирово Херсонской области перехвачена украинская баллистическая ракета «Точка-У» и в районах Каменка Харьковской области и Пантелеймоновка ДНР сбиты два реактивных снаряда РСЗО «Смерч».
Ракетными войсками и артиллерией поражено 56 пунктов управления, 127 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 273 района сосредоточения живой силы и военной техники.
В результате ударов за сутки уничтожено: более 300 националистов, семь единиц бронетехники, две установки реактивных систем залпового огня «Град», 12 орудий полевой артиллерии и минометов, 24 специальных автомобиля, хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Кобзарцы в Николаевской области, а также наведенная ВСУ переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Протопоповка.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 193 самолета, 130 вертолетов, 1163 беспилотных летательных аппарата, 336 зенитных ракетных комплексов, 3471 танк и других боевых бронированных машин, 493 установки реактивных систем залпового огня, 1834 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3512 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Поляки выступили против выплаты соцпособий украинским беженцам
Большинство граждан Польши выступают против предоставления украинцам местных социальных пособий, сообщили польские СМИ.
Как сообщает на своем сайте газета Rzeczpospolita, поляки готовы помогать гражданам соседней страны продуктами, вещами и многим другим, но когда идет речь о конкретной финансовой помощи для беженца, то благосклонность резко падает. Так, по данным Варшавского университета, только каждый седьмой поляк высказался за такой же доступ украинцев к социальным пособиям страны, передают «Известия».
59% опрошенных поддерживают бесплатную медицину для украинцев, 51% выступили за единовременную выплату беженцам в размере 300 злотых (около 4,2 тыс рублей).
Помимо одобрения отправки польских солдат на Украину, финансовая поддержка находится в самой низкой одобренной рейтинговой категории. Даже за однократную выплату выступили только 45,7% опрошенных.
Напомним, 2 июня издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера сообщило, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
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НАТО боится утечки секретных технологий в Россию через поставляемое Украине оружие
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Страны Североатлантического альянса выражают опасение по поводу того, что российские военные получат новые технологии из-за поставок передовых западных образцов вооружений Украине, сообщают СМИ.
Любое трофейное оружие с компонентами поиска и самонаведения, а также с алгоритмами шифрование может дать российским военным ключ к пониманию его работы и поможет в будущем защититься от него, заявил неназванный представитель британского посольства в США изданию Defense News.
При этом поставляемые западные системы РСЗО обладают дальностью в 70-80 километров, и считается, что риск их немедленного захвата невелик. Но потеря оружия меньшей дальности, такого, как британская самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» Brimstone с технологией распознавания целей, вызывает беспокойство. Фотографии якобы захваченных российскими военными или военными республик Донбасса Brimstone появились в Twitter в середине мая, обратило внимание издание.
Издание отмечает, что в НАТО начинает преобладать мнение о том, что военные секреты могут попасть к России по мере того, как запасы вооружений советских времен, используемые в боевых действиях, истощаются, а украинские лидеры запрашивают у НАТО оружие с большей дальностью и боевой мощностью.
Напомним, США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). До этого глава Белого дома Джо Байден обещал Украине более совершенные ракетные системы.
Белый дом также обещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. Также стало известно о планах администрации Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В конце мая российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ.
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Штаб ДНР сообщил о боях за Славянск
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Святогорск и прилегающее к нему село Татьяновка перешли под полный контроль Донецкой народной республики, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 9 июня на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 231 населенным пунктом, включая Святогорск и Татьяновку. Идут бои за Славянск», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Украина и страны Европы почти исчерпали запасы советских боеприпасов
На Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов, сообщил британский еженедельник The Economist.
Издание отмечает, что, по данным руководителя программы изучения ВС РФ американского Центра военно-морского анализа Майкла Кофмана, на Украине исчерпаны или близки к исчерпанию запасы некоторых видов боеприпасов советских калибров. Издание также уточняет, что со временем такие боеприпасы подойдут к концу и в странах, входивших в Организацию Варшавского договора, поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны, передает ТАСС.
Военный обозреватель издания Шашанк Джоши добавляет, что, по словам представителя Минобороны одной из европейских стран, в Европе запасы боеприпасов советского стандарта сильно истощены. «За три месяца они уже закончились. Их больше нет», – сказал он. Он также выразил мнение, что быстрый рост инфляции сделает боеприпасы всех типов значительно более дорогими.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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В России предрекли Украине снарядный голод
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«Спасти Украину смогут только масштабные поставки орудий и боеприпасов к ним натовского образца. Но, учитывая сокращение выделяемых Западом денег на поддержку ВСУ, на это надеяться не приходится», – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее стало известно, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов.
«Тот факт, что боеприпасы, которые подходят к советским и российским артиллеристским системам, у Украины заканчиваются, говорит о том, что скоро ВСУ останутся совсем без боеприпасов. Украинской армии грозит снарядный голод», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Какое-то количество натовских боеприпасов Украине пока еще будут поставлять, но проблема в том, что орудий, к которым они подходят, у Украины не так много, а быстро нарастить эти поставки невозможно», – отметил эксперт.
«На Украине все еще доминирует советская система вооружений, и значительную часть боеприпасов к ним Украина потеряла. Они были уничтожены или захвачены нашими войсками», – добавил он.
«В этой связи можно констатировать, что у Украины заканчиваются боеприпасы, а значит, начиная с какого-то момента ВСУ лишатся оружия, которое было произведено в Советском Союзе», – отметил собеседник.
«Конечно, теоретически спасти Украину могут поставки натовского оружия, но только если оно будет поставляться в огромном количестве. Текущий объем поставок не изменит ситуацию на фронтах», – рассказал Сивков.
«Вместе с тем надежд на большие поставки тоже не остается, поскольку страны Запада сокращают объем средств, выделяемых на помощь Украине», – полагает он. «Мы, в свою очередь, должны сейчас добить ВСУ и дальше решать задачу по освобождению всей территории Украины, вплоть до западных границ с Польшей», – резюмировал эксперт.
Накануне стало известно о том, что на Украине и в странах Европы заканчиваются боеприпасы советского и российского стандартов. Об этом сообщил британский еженедельник The Economist. Поэтому при затягивании конфликта на Украине будет расти роль оружия натовского стандарта, которое Киеву поставляют США и европейские страны.
Издание также указывает, что в некоторых из стран Европы заканчиваются те виды вооружений, которые в больших количествах поставлялись на Украину, в первую очередь, ПТРК и ПЗРК. Быстро нарастить их производство в ближайшей перспективе может оказаться сложной задачей. Это может стать препятствием на пути к стабильному обеспечению Украины европейскими вооружениями.
Напомним, в июне 2018 года Минобороны Украины признало нехватку боеприпасов больших калибров. В 2016 году стало известно, что в ВСУ имеется серьезный дефицит боеприпасов малых калибров. В том же году в СНБО признали, что советские боеприпасы, которые используют ВСУ в ходе карательной операции в Донбассе, подходят к концу. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что производство боеприпасов на Украине фактически отсутствует.
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Власти Запорожской области решили сохранить два государственных языка
Русский и украинский языки будут государственными на освобожденной территории Запорожской области, если поступят запросы от населения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Пока мы не видим проблем в том, чтобы было два государственных языка, никакого языкового преследования не планируется, оба языка важны и присутствуют. На освобожденной территории области так все и есть, в отличие от того же [города] Запорожья, где русский под запретом. Если будет запрос в обществе, если будут обращения, требования, просьбы – пожалуйста, мы будем выносить тогда на голосование, на референдум, спрашивать мнение. Пока проблемы нет, главное, чтобы был русский в том числе. Это то, чего люди долгие годы ждали», – рассказал он ТАСС.
Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.
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СК России зафиксировал факт обстрелов Донецка боеприпасами НАТО
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Российские следователи зафиксировали факт обстрелов жилых массивов в центре Донецка боеприпасами образца НАТО.
Оперативная группа следователей побывала на одном из мест обстрелов украинским боевиками центра столицы ДНР. Местные жители представили специалистам осколки боеприпаса. По предварительным данным, это осколки снаряда калибром 155 миллиметров, такой стандарт используют страны НАТО. Следователи осмотрели место обстрела, пообщались со свидетелями и зафиксировали вещественные доказательства, передает РИА «Новости».
Накануне в результате массированного артиллерийского обстрела Донецка пострадали две женщины, одна из которых беременна, и маленькая девочка. По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские вооруженные формирования обстреляли Донецк снарядами калибром 155 миллиметров, которые применяется странами НАТО, поставляющими оружие Киеву. Ранее Россия предупредила США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
Ранее президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. В конце мая стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В Кремле оценили слова Делимханова о сроках окончания спецоперации на Украине
Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Президент [России Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов, принимавший участие в специальной военной операции (СВО) на Украине и в республиках Донбасса, предположил, что операция завершится к концу этого года.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Зеленский подписал указ о персональных санкциях в отношении Путина
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о применении персональных санкций в отношении президента России Владимира Путина.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 9 июня 2022 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» (прилагается)», – говорится в указе Зеленского на сайте офиса президента, сообщает РИА «Новости».
В приложении список тех, в отношении кого вводятся санкции, под первым номером президент России. Отмечается, что санкции вводятся бессрочно. Среди них блокирование активов, ограничение торговых операций в части запрета экспортно-импортных операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Также под украинские санкции попали пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ТАСС.
Также Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении главы МИД России Сергея Лаврова.
В отношении российского министра применяются следующие меры: «блокирование активов, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, бессрочный запрет на приобретение в собственность земельных участков».
Кроме того, Зеленский ввел санкции против 236 российских высших учебных заведений. Среди вузов, которые попали под санкции, МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Е. Баумана, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова. Среди санкций – прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов. Под санкции также попал 261 руководитель вузов, в том числе ректор МГУ В.А. Садовничий.
Напомним, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, еще в начале спецоперации на Украине комментируя перспективу личных санкций против Путина, заявил, что «такая страна, как Россия, не может оказаться за железным занавесом». По его словам, «могут возникнуть проблемы с целым рядом государств, но так или иначе у нас с этими государствами проблемы возникали и до этого, и без этого».
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