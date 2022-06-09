Рогозина избрали председателем совета по космосу стран СНГ

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что избран председателем межгосударственного совета по космосу стран СНГ.

«На третьем заседании межгосударственного совета по космосу государств-участников СНГ единогласным решением его председателем избран генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин», – передает РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что Рогозин будет возглавлять совет до следующего заседания. Оно запланировано на первое полугодие 2023 года и должно пройти в Таджикистане.

Межгосударственный совет по космосу государств-участников СНГ был создан 30 декабря 1991 года. Он является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных космических программ, а также использованию космической инфраструктуры для выполнения межгосударственных и самостоятельных программ.

Кроме того, в его задачи входит содействие обеспечению гарантированного доступа в космос странам СНГ.

Напомним, в мае Рогозин заявил, что в отечественной космической отрасли в ближайшие годы произойдут «инженерные чудеса».