Лавров предупредил о последствиях потакания Запада милитаристским настроениям Украины

Страны Запада должны понимать, что потакание милитаристским настроениям Киева не приведет к хорошим последствиям, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

«Наши западные партнеры должны осознать, что потакание милитаристским настроениям Киева ни к чему хорошему не приведет», – цитирует Лаврова ТАСС.

Российская сторона рассчитывает, что украинская сторона все же осознает, что нет альтернативы разминированию портов для вывода оттуда судов, добавил он.

«Российские военные уже больше месяца ежедневно объявляют коридоры безопасности, которыми могут воспользоваться беспрепятственно, без каких-либо угроз для себя любые суда с грузами, которые ждут отправки из черноморских портов, при условии, конечно, что украинцы разминируют полосу прибрежную, которая, в общем-то, находится под их контролем», – подчеркнул министр.

Он выразил надежду, что Киев все же осознает безальтернативность разминирования, поскольку это предложение понятно, разумно и объективно. Также Лавров выразил надежду, что киевские власти перестанут «искать выход в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского Черноморского флота».

Ранее Лавров подчеркивал, что российская сторона не планирует пользоваться ситуацией в интересах военной операции, если украинская сторона разминирует порты.