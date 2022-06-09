Финское ТВ отвергло требование Эрдогана «не брать интервью у террористов»

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Финляндию и Швецию вмешаться в деятельность «государственного телевидения», чтобы Турция могла одобрить членство этих стран в НАТО, сообщили финские СМИ.

«Турция не может принять членство Швеции в НАТО, так как ее государственное телевидение берет интервью у лидеров террористов. То же самое относится и к Финляндии», – сообщила YLE со ссылкой на Anadolu слова Эрдогана.

Под «государственным телевидением» Эрдоган, по-видимому, имеет в виду YLE, а также SVT в Швеции.

Главный редактор новостных и актуальных программ Yle Йоуко Йокинен заявил, что требования турецкой стороны никак не повлияют на работу Yle.

«Типичное иллюзорное заблуждение о том, что мир меняется, если загнать в рамки СМИ и свободу слова», – заметил Йокинен.

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западе после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Кроме того, по словам источников, в обмен на свое согласие Эрдоган требует от США отменить санкции, наложенные на Турцию после покупки российских ЗРК С-400. По данным CNN, из-за отказа одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО Турцию могут исключить из альянса.