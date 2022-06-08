В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского Песков ответил на вопрос о сроках «Прямой линии» Путина 8 июня 2022, 14:52 Текст: Дмитрий Зубарев

Ежегодная «прямая линия» президента Владимира Путина с россиянами состоится не раньше июля, в ближайший месяц проводить это мероприятие не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «В том, что вы сказали, все неправда», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, действительно ли во время прямой линии, которая якобы может состояться уже в этом месяце, Путин пообщается также и с жителями Донбасса – и с гражданскими, и с военными. «Прямая линия не может состояться в этом месяце. И, соответственно, также не может случиться и вторая часть сказанного вами», – пояснил представитель Кремля. Он уточнил, что сроки проведения мероприятия «пока не определены», но «рутинная подготовка ведется». «И с технической, и с содержательной точки зрения. Это очень сложное, объемное мероприятие. Поэтому рутинная подготовка ведется, но в завершающую стадию она вступит после того, как будут определены сроки», – подытожил Песков, не став называть возможные временные рамки. Ранее Песков сообщал, что «прямая линия» с главой российского государства Владимиром Путиным состоится после Петербургского экономического форума.

Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России 7 июня 2022, 01:26

Фото: Al Drago/CNP/Consolidated News

Photos/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности. Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС. Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы». В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным 8 июня 2022, 06:16

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса. «В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix. Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так». На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году. В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это. Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин присвоил Конашенкову звание генерал-лейтенанта 7 июня 2022, 13:23

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову очередное воинское звание генерал-лейтенанта. «Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу», – говорится в президентском указе, текст которого передает ТАСС. В Кремле подтвердили факт указа, однако воздержались от дальнейших комментариев. Игорь Конашенков родился 15 мая 1966 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. Окончил с отличием инженерный факультет Житомирского высшего военного училища радиоэлектроники ПВО (1988), Военную академию ПВО (1998), Высшие курсы Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (2006). Службу проходил в войсках ракетно-космической обороны, в управлении главного командования ПВО страны. С 1998 года – старший офицер, начальник группы, заместитель начальника отдела по взаимодействию с российскими и зарубежными СМИ пресс-службы Министерства обороны РФ. С 2003 года – начальник пресс-службы – помощник командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. С 2005 года – начальник пресс-службы Сухопутных войск – помощник главнокомандующего Сухопутными войсками. С 2009 года – заместитель начальника Управления пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации. В августе 2011 года указом президента России назначен начальником Управления пресс-службы и информации Министерства обороны. В феврале 2013 года указом президента России присвоено воинское звание «генерал-майор». В марте 2017 года указом президента назначен руководителем Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны. Возглавлял подразделения информационного обеспечения объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе, коллективных сил по поддержанию мира (КСПМ) в зоне грузино-абхазского конфликта, миротворческих сил в зоне грузино-южноосетинского конфликта. Награжден семью орденами («За заслуги перед Отечеством» III, IV степени, Александра Невского, Мужества, «За военные заслуги», Почета, Дружбы, ) и 17 медалями. Имеет звание «Мастер спорта СССР». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин указал на причину дефицита продовольствия в мире 6 июня 2022, 13:14 Текст: Антон Никитин

Санкции и многолетние ошибки Запада в экономике привели к волне глобальной инфляции, разрушению логистических цепочек и дефициту продовольствия, заявил президент Владимир Путин. Российский лидер в понедельник поздравил организаторов Петербургского международного экономического форума с 25-летием со дня основания ПМЭФ. «Сердечно поздравляю с этим знаменательным юбилеем организаторов форума и всех, кто принимал и принимает участие в его работе», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. «Многолетние ошибки западных стран в экономической политике и нелегитимные санкции привели к волне глобальной инфляции, к разрушению привычных логистических и производственных цепочек, к резкому росту бедности и дефициту продовольствия», – отметил глава государства. Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире. Москалькова выразила Путину обеспокоенность ситуацией с российскими военнопленными на Украине 6 июня 2022, 12:12 Текст: Дмитрий Зубарев

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала президенту России Владимиру Путину о работе с беженцами из ДНР, ЛНР и с Украины, а также о теме возвращения из плена российских военнослужащих, сообщила пресс-служба Кремля. «Не могу не воспользоваться случаем и не сказать, что большую обеспокоенность вызывает то, что Международный комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал нас о посещении наших российских пленных. Мы не имеем информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации», – передает ТАСС слова Москальковой в ходе доклада Путину. Она также сообщила, что посещала украинских пленных в Севастополе и убедилась, что их права полностью соблюдаются в соответствии с международными нормами и принципами. «Они обеспечены всеми гуманитарными потребностями: постельное белье, питание, медицинское обслуживание. Я провела там личный прием. После этого по их просьбе сообщила родственникам об их судьбе. Очень важно, чтобы гуманитарная составляющая по нашей линии, уполномоченных по правам человека, работала», – рассказала омбудсмен. Кроме того, по ее словам, «на начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину». «К нам обратилось огромное количество дальнобойщиков, моряков, людей, которые выполняли трудовые отношения. На сегодняшний день в результате диалога, который ведется с украинской стороной, возвращено 45 дальнобойщиков, 36 моряков, членов экипажей четырех кораблей, возвращены сотрудники предприятия Росатома, и очень важно, чтобы эта ситуация разрешилась», – доложила она. По ее словам, также ведется работа с эвакуированными в пунктах временного размещения, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации «ежедневно выходят к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь, а помочь нужно многим». «Вы имеете в виду с беженцами?» – уточнил Путин. «Да, конечно. Эвакуированные почему-то не любят себя называть беженцами, получают, как правило, статус временного убежища, а не беженцев. Это дает им возможность трудоустраиваться. Сейчас это одна из приоритетных задач по работе с этими людьми», – ответила Москалькова. Омбудсмен поблагодарила Путина «от этих людей за то, что обеспечили безопасность, предоставили все необходимое, для того чтобы сохранить их жизни». «Мы сегодня решаем много вопросов и бытовых, и гуманитарных вместе с волонтерами, с российским Красным Крестом», – добавила она. Ранее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем предложил ООН и представителям Международного Красного Креста посмотреть, как содержатся военнопленные Украины и пообщаться с беженцами из Мариуполя. Депутат: Экономика России развивается, несмотря на санкции и давление Запада 7 июня 2022, 21:24

Фото: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

Текст: Дарья Волкова

«Из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Евгений Нифантьев, комментируя итоги совещания по экономическим вопросам под председательством Владимира Путина. «Данные, которые были озвучены на совещании президента с участием премьера Михаила Мишустина и членов правительства показали – экономика России продолжает развиваться, несмотря на санкции и давление Запада из-за проведения специальной военной операции», – отметил депутат Госдумы, член комитета по промышленности и торговле Евгений Нифантьев. Парламентарий напомнил, что любая экономика растет в том числе благодаря экспортной активности. «Санкции повлияли на российский экспорт, однако рост цен на основные российские экспортные товары нивелирует эти потери. Уже можно говорить о том, что из кризиса, вызванного санкциями, Россия выйдет в экспортном плане более сильной и влиятельной. Это уже совершенно очевидно», – полагает собеседник. Вместе с тем, добавил Нифантьев, внутренний экономический рост зависит от потребительской активности, а с этим сейчас у России наблюдаются определенные сложности. «Снизилась потребительская активность, упали располагаемые доходы граждан, – констатировал депутат. – Президент и правительство фактически моментально отреагировали: были приняты меры по увеличению минимального уровня оплаты труда, по индексации пенсий. Прилагаются усилия для увеличения внутренней деловой активности». Политик также отметил, что глава государства и правительство в этой непростой для страны ситуации выбрали абсолютно точную и верную тактику полной открытости. «Проблемы не замалчиваются, а, напротив, делаются публичными. Тем самым у исполнителей не остается шансов каким-либо образом откладывать их решение. Мы видим, что работа правительства крайне интенсивная, четкая, ответственная. Также крайне важно, что ведется она с привлечением представителей отраслевых сообществ. Это позволяет в кратчайшие сроки находить максимально эффективные решения», – заявил Нифантьев. «Мы должны понимать, что определяющим временем для российской экономики будет осень, – добавил депутат. – То, как повлияли санкции на страну, станет ясно в октябре-ноябре. Не хочу заниматься шапкозакидательством, но я почти уверен, что по итогам года сокращение ВВП России будет минимальным, а то и не будет вовсе». Во вторник Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по экономическим вопросам. «Прежде всего хочу сказать о динамике в промышленности, – отметил президент. – Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке. Ряд отраслей, например, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе». При этом Путин констатировал, что властям удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%, а со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке. Также, по словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Глава государства также подчеркнул: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы. Путин: Надо разобраться, почему не все компании взяли отсрочку по уплате страховых взносов 7 июня 2022, 15:29 Текст: Александра Юдина

Далеко не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов, необходимо разобраться в причинах, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Для компаний ряда отраслей экономики предусмотрена отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года. Однако, судя по бюджетной статистике – мы совсем недавно говорили об этом с председателем правительства, – далеко не все предприятия в мае воспользовались такой возможностью», – передает РИА «Новости» его слова. Путин добавил, что предприятия выбрали менее половины средств, предусмотренных на эту льготу в федеральном бюджете. «Было 350 млрд у нас предусмотрено, а 137 (млрд рублей) взяли только», – пояснил глава государства. «Давайте сегодня тоже разберемся, в чем здесь причина. Но в любом случае прошу правительство, регионы, наши ведущие деловые объединения плотнее работать с бизнесом и детально доносить информацию до компаний на местах о том, кто имеет право на отсрочку по страховым взносам, как реализовать это право и так далее», – распорядился Путин. Напомним, в России запущен навигатор по мерам поддержки в условиях санкций, который помогает россиянам сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки на фоне внешних ограничений. Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала. Путин обратил внимание на спад производства автомашин и нефтепереработки 7 июня 2022, 14:23 Текст: Алексей Дегтярев

В апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Если в целом за первые четыре месяца промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось. Заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», – сказал глава государства, передает ТАСС. Напомним, АвтоВАЗ почти без перерыва находится в простое из-за дефицита компонентов с 4 апреля. Тогда предприятие ушло на три недели в корпоративный отпуск. Затем производство было остановлено на майские праздники, но и после длинных выходных оно не возобновилось. Анонсированы переговоры Путина с лидером Туркменистана в Москве 5 июня 2022, 15:21 Текст: Евгений Романов

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Москве лидера Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а также проведет совещание по экономическим вопросам. Как сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», у президента пройдет серия рабочих встреч. Также глава государства планирует вручить звезды Героя труда. Ранее Путин в поздравлении лидеру Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипотношений стран отметил уверенность в совместном наращивании партнерских связей на всех направлениях. Путин оценил экономическую ситуацию в России 7 июня 2022, 14:08 Текст: Антон Никитин

Ситуация в валютной сфере в России сейчас стабильная, сообщил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что со второй половины мая рост цен остановился, инфляция в России в настоящее время на нуле. «Удалось взять под контроль инфляцию. В годовом выражении на 27 мая она составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», – приводит его заявление ТАСС. По словам российского лидера, позитивная динамика наблюдается в строительстве и сельском хозяйстве страны. Кроме того, Путин отметил, что промпроизводство в России за первые четыре месяца выросло на 3,9%, но в апреле зафиксирован спад, в том числе в автопроме и ряде других отраслей. Ранее глава государства отмечал, что «доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется». Путин подчеркивал, что рубль в этом году демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин спрогнозировал укрепление экономического суверенитета России в 2020-х годах 6 июня 2022, 12:25 Текст: Алексей Дегтярев

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продолжит вносить вклад в решение задач, стоящих перед человечеством, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям форума. «Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства отметил, что человечество заинтересовано в стимуляции торговли и инвестиций, совместной разработке технологий, укреплении финансовых и фондовых рынков, увеличении расчетов в нацвалютах. «Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», – добавил президент. По словам главы государства, для России 2020-е годы «станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы». Президент добавил, что «российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество». Напомним, ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате. Путин указал на минимальный уровень безработицы в России 7 июня 2022, 14:46 Текст: Вера Басилая

Уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. «Отмечу низкую безработицу. В апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось: уровень безработицы в апреле составил четыре процента, что стало минимальным значением за все время наблюдений», – цитирует ТАСС Путина. Ранее в Госдуме заявили о способности страны справиться с возможной безработицей. Одной из мер называлась поддержка работодателей, которая напрямую влияет на сохранение рабочих мест и в целом формирование рынка труда и товаров. Путин рассказал о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку 7 июня 2022, 14:38 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года. «Уже началась работа над федеральным бюджетом на ближайшую трехлетку. Здесь важным, принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики», – приводит его слова ТАСС. По его словам, «очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки». «Прошу правительство представить предложения по новой конструкции бюджетных правил до конца июля», – подчеркнул Путин. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда (МРОТ), прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам, он также подчеркнул, что правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. Путин поручил правительству помочь отраслям в преодолении трудностей 7 июня 2022, 14:05 Текст: Алексей Дегтярев

Правительству предстоит помогать отраслям экономики в преодолении возникших трудностей, соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. Ряд отраслей, включая черную металлургию, сигнализирует о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе, заявил глава государства на совещании, передает РИА «Новости». Он добавил, что не все предприятия воспользовались правом на отсрочку по уплате страховых взносов. Правительству предстоит разобраться в причинах этого, сказал Путин. «Предлагаю проанализировать тенденции в ключевых отраслях и в целом текущие макроэкономичексие показатели. И конечно, обсудим результаты принятых уже мер, а также возможные дополнительные решения для поддержки доходов граждан и для стимулирования деловой активности», – добавил президент. Ранее глава государства заявлял, что 2020-е годы для России «станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы». В Кремле оценили шансы на встречу Путина и Зеленского 8 июня 2022, 14:34 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент нет возможности проведения встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Наша позиция хорошо известна: любая встреча на высшем уровне должна быть результативной и она должна быть хорошо подготовлена», – цитирует Пескова ТАСС. «Мы знаем, что украинская сторона вышла из переговорного трека, и поэтому сейчас не приходится говорить о возможности подготовить такую встречу в верхах», – пояснил он. Ранее в среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса.