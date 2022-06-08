ЕР объявила о запуске проекта «Цифровая Россия»

Партия «Единая Россия» запускает партийный проект «Цифровая Россия», он должен способствовать цифровизации страны, поддерживать отечественные разработки ПО и IT-сервисы, востребованные в связи с уходом с российского рынка иностранных представителей.

Проект планирует оперативно установить контакт с сообществом, руководителями IT-предприятий, работниками, обучающимися в ИТ-сфере, вносить законодательные инициативы, приводятся слова координатора проекта, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина на сайте ЕР.

«Правительство пошло на беспрецедентные меры поддержки ИТ-отрасли, Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, в том числе, об улучшении условий для предприятий, занимающихся разработкой российского программного обеспечения и электроники. И «Единая Россия» не остается в стороне. Руководителем общественного совета партпроекта стал секретарь генсовета партии Андрей Турчак, с 2018 года являющийся руководителем Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде. Совет по цифре последние годы является экспертным центром по разработке законодательных актов в сфере информационных технологий», – рассказал Немкин.

«Единая Россия» в меняющихся условиях должна создавать новые цифровые платформы, которые позволят не только развивать отечественные разработки в ИТ-сфере, но и мобилизовать людей, заявил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Важной задачей проекта является ориентирование наших потребителей, наших избирателей на наши новые отечественные аналоги, которые у нас либо уже появились, либо в обозримом будущем появятся и, уверен, заменят те компании, которые заявили о своем уходе с нашего рынка. В течение последних четырёх месяцев на нас старались наложить различные ограничения, в том числе в цифровом периметре. Целая линейка атак была направлена на то, чтобы ударить по нашей финансово-кредитной системе, ввести различные технологические ограничения. Они, в том числе, коснулись многих продуктов IT-сферы. Это и ограничения, связанные с уходом отдельных мобильных приложений, ограничения по платежам, невозможность пользоваться различными интерфейсами, продуктами, к которым общество привыкло», – сказал он.

В рамках партпроекта «Единая Россия» создала цифровой портал по мерам поддержки IT-отрасли, которым смогут воспользоваться все заинтересованные лица. Он станет своего рода «единым окном» для мониторинга применения и оценки эффективности мер поддержки IT-отрасли и поможет получить обратную связь от профессионалов в ИТ-сфере, организаций - пользователей российского ПО, а также тех, кто принимает участие в проектах по подготовке ИТ-кадров. Об этом рассказала генеральный директор фонда развития цифровой экономики «Цифровое развитие» Анна Ржевская.