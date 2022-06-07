В ДНР заявили о военном плане по скорому прекращению обстрелов ВСУ Донецка

Калужская область поможет Первомайску в ЛНР восстановить экономику и инфраструктуру

Первомайск в ЛНР и Калужская область заключили соглашение о сотрудничестве, подписи под соответствующим меморандумом поставили глава администрации Первомайска Сергей Колягин и губернатор российского региона Владислав Шапша.

«Калужская область берет шефство над нашим районом – городом Первомайском – и берет на себя обязательства помочь в восстановлении разрушенной в ходе боев инфраструктуры, социальных объектов и так далее. Мы приводим к нормальной жизни наш город Первомайск. Безусловно, для нас это очень важное и знаковое мероприятие. Это говорит о том, что мы интегрируемся с Российской Федерацией. Это говорит о том, что мы один народ», – заявил присутствовавший на церемонии подписания глава ЛНР Леонид Пасечник, сообщает «Луганский информационный центр».

Он уточнил, что восстановление города начнется после прекращения обстрелов со стороны киевских силовиков. Пасечник отметил, что в первую очередь будет оказана помощь в виде каких-то гуманитарных поставок. «А после того, как в городе станет безопасно, город перестанут обстреливать, представители Калужской области приступят уже непосредственно к восстановлению инфраструктуры», – пояснил руководитель ЛНР.

Губернатор Калужской области рассказал, что калужские специалисты уже приступили к обследованию поврежденных объектов в Первомайске.

«Мы видим серьезные повреждения. Есть семь школ на территории Первомайска, и все они, так или иначе, пострадали. Мы считаем своим долгом помочь в подготовке к началу учебного года. Это же касается и восстановления водоснабжения, других важных коммунальных учреждений, дорог. Тут есть, чем заниматься, на самом деле», – сказал Шапша. Он добавил, что в город уже привезли восемь тонн гуманитарной помощи, которую активно собирают жители Калужской области.

Глава администрации Первомайска подчеркнул, что заключение соглашения о сотрудничестве является важным шагом в процессе интеграции ЛНР с РФ.

«Мы восемь лет стояли на фронте, на передовой Русского мира. Жители Первомайска с большим воодушевлением восприняли тот факт, что за нами закреплен такой регион Российской Федерации. Мы искренне надеемся, что при помощи наших шефов, при помощи Калужской области, мы сможем восстановить инфраструктуру нашего города, жилые дома, социальные объекты, чтобы как можно быстрее вернуться к мирной жизни, нормальной жизнедеятельности нашего города, тем самым обеспечив комфорт и уют наших горожан», – сказал Колягин.

В конце мероприятия подписанты обменялись флагами возглавляемых ими регионов, а представителям СМИ ЛНР были вручены подарки от коллег из Калужской области.

Ранее Брянская область взяла шефство над Брянкой в ЛНР.

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