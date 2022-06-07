В Запорожской области пояснили ситуацию с референдумом по вхождению в состав России

В Запорожской области прорабатывается вопрос о проведении референдума по вхождению в состав России, сроки еще не определены, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай.

«Технически сейчас прорабатываются вопросы, как это делать, когда это делать. Пока этот вопрос прорабатывается, потому что еще значительная часть области, где проживает почти половина населения, находится под контролем Запада, нацистов», – сказал Шарлай в беседе с ТАСС.

Он пояснил, что жители самого города Запорожья сейчас не могут проголосовать, поскольку в случае утвердительного ответа на вопрос о вхождении в состав России «их тут же СБУ заберет в свои застенки». Шарлай указал, что население там сильно запугано.

Шарлай пояснил, что навсегда переносить столицу региона в Мелитополь не имеет смысла, и Запорожью вернут статус регионального центра после его освобождения.

«Запорожье – это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона, там есть все для этого, там же проживает почти половина населения. Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни, и туда переедут органы власти из Мелитополя», – сказал он.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя сообщение в СМИ о якобы отказе России обсуждать на переговорах с Украиной статус Запорожья и Херсона, заявил, что «это неправильная информация».

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. От граждан не требуется сдавать украинский паспорт, достаточно его копии. После заполнения документы направляются в Россию для спецпроверки, спустя два-три месяца человек может вступить в гражданство.