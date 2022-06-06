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Захарова упрекнула Запад в эгоизме и самомнении
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Ошибки Запада связаны с тем, что западные страны полагают, будто находятся «в центре мира», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова в эфире итальянского телеканала La7 заявила, что у Запада «нет морального права учить кого-то чему-то». «Ваши ошибки состоят в том, что вы слишком эгоистичны, вы считаете, что вы в центре мира, что помимо вас в мире нет других народов», – приводит ее слова РИА «Новости».
Представитель МИД России сказала: «Вы не представляете большинства, не являетесь лидером». Кроме того, по ее словам, «в Европе не существует мнения без США, и отделение Европы от России началось давно под давлением США, когда не давали строить газопроводы», передает ТАСС.
Она заверила, что с российской стороны «железного занавеса не будет», это ЕС «окружает занавесом Россию». Она отметил, что «только сегодня страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролет рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию». Как пояснила Захарова, «российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров», но «страны-участницы ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство».
В посольстве России в Черногории подтвердили, что «в ответ на направленную накануне ноту с запросом на пролет правительственного борта получили в воскресенье от МИД Черногории официальное уведомление об отказе в пересечении воздушного пространства страны самолетом главы МИД России».
Захарова уличила итальянцев в том, что на протяжении восьми лет они не замечали войны в Донбассе и не замечают его страданий сейчас. Захарова отметила, что если «ЕС хочет мира, достаточно прекратить поставлять Киеву оружие».
Напомним, СМИ сообщили, что Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова.
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Спикер парламента Венгрии указал на проблемы с психикой у Зеленского
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Президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой, заявил спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в интервью HirTV.
Он указал на не совсем адекватную манеру поведения лидера бывшей советской республики на международной арене. «Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии (Олафа Шольца)», – приводит слова политика РИА «Новости».
Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Напомним, популярность Шольца резко упала из-за Украины. Его рейтинг снизился до самого низкого уровня с момента вступления в должность. Шольцу может грозить позорная отставка.
Ранее Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании. Напомним, противники Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли его в употреблении наркотиков, его оппонентами было опубликовано видео, на котором на Зеленского высыпали вещество, имитирующее кокаин.
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KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
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Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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Лавров рассказал о грубом ответе НАТО на вопрос о расширении альянса
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Запад ранее прямо и достаточно грубо заявил российской стороне, что расширение НАТО и возможное участие в этом процессе Украины России не касается, и она не должна лезть в эти вопросы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Параллельно с требованиями выполнить Минские договоренности, мы долгие годы напоминали Западу о том, что его курс на расширение НАТО плохо кончится. Во-первых, оказывается, нам врали, когда Советскому Союзу пообещали, что НАТО не будет расширяться. Альянс расширялся с тех пор пять раз. Сейчас планируется уже шестое расширение. Во-вторых, мы давно предупредили, когда они стали втягивать в НАТО Украину, что это будет рассматриваться как прямая угроза Российской Федерации. Они отвергли проект Договора о гарантиях безопасности в Европе, который мы предложили в 2009 году», – приводит слова главы внешнеполитического ведомства РФ РИА «Новости».
«В 2021 году они проигнорировали еще один проект, который мы предложили и США, и (отдельный договор) НАТО. Нам было сказано прямо и достаточно грубо: расширение Альянса и возможное участие в этом процессе Украины – не наше дело, мы не должны лезть в эти вопросы», – сказал российский министр в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
Он также отметил, что параллельно Украину накачивали вооружениями, там работали сотни сотрудников ЦРУ и английских спецслужб.
«Думаю, лет десять они там уже находятся, занимают огромные помещения в зданиях официальных украинских служб и агентств. Всем, по большому счету, управляют. Западные страны отказывались от всех наших разумных предложений и компромиссов и этим оправдали наши худшие опасения, что на практике из Украины создавали плацдарм для того, чтобы угрожать и сдерживать Российскую Федерацию. Вот почему у нас не осталось другого выбора, кроме как признать эти республики. ЛНР и ДНР должны были получить от Украины особый статус и остаться в составе Украины», – пояснил глава МИД РФ.
Он напомнил, что в отношении них украинские вооруженные силы, «национальные батальоны» продолжали агрессивную линию, ежедневные обстрелы. По словам Лаврова, за годы саботажа Минских договоренностей 14 тыс. мирных жителей было убито в результате прямых обстрелов городов, гражданской инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады. «Жаль, что в Европе складывается впечатление, что до 24 февраля сего года никто не понимал, что происходит. Это говорит только об одном – западные политики не хотели затрагивать данные темы в медийном пространстве, чтобы их население, избиратели понимали, что в реальности происходит», – заключил министр.
Напомним, в конце апреля глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил страны НАТО в нежелании учитывать законные интересы Москвы в ходе переговоров по гарантиям безопасности. В конце марта помощник российского президента Владимир Мединский заявил, что на территории Украины усилиями Североатлантического альянса годами создавался антироссийский плацдарм, требования России по безопасности игнорировались. 20 февраля президент России Владимир Путин указал лидеру Франции Эммануэлю Макрону о необходимости серьезного отношения США и НАТО к требованиям России по безопасности.
В январе глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Полученный от Запада ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности в Госдуме назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией.
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Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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Валенса призвал создать ЕС без Польши и Венгрии
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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и создать его снова, но без Польши и Венгрии.
«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью изданию Interia.
Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро – 23,9 млрд евро в виде грантов и 11,5 млрд евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.
План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Напомним, в ноябре 2020 года страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который были внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, так как Польша и Венгрия наложили вето на проект.
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Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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Подсчитан ущерб Германии от ответных санкций России
Российские санкции против компании Gazprom Germania и дочерних предприятий, находящихся под ее управлением, могут обойтись потребителям газа в Германии в дополнительные 5 млрд евро в год, сообщила Welt am Sonntag со ссылкой на представителей отрасли.
Издание пишет, что переориентация на других поставщиков газа будет создавать сильную нагрузку на федеральный бюджет, так как газ будет закупаться по более высоким ценам. По данным газеты, с середины мая МВт·ч природного газа обходился Германии примерно в 85 евро, тогда как обычная стоимость до начала российской операции составляла от 20 до 30 евро, передает ТАСС.
По оценке властей, ФРГ после прекращения поставок Gazprom Germania и ее «дочкам» необходимы дополнительные 10 млн куб. м газа в день, что будет стоить около 3,5 млрд евро в год, утверждает издание. Остальные затраты будут приходиться на заполнение газом хранилища Реден в Нижней Саксонии. К 1 октября оно должно быть заполнено на 80%.
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
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В России спрогнозировали реакцию НАТО в случае военного конфликта с Польшей
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Гипотетическое столкновение Польши с российской армией на Украине не приведет к началу боевых действий между Россией и НАТО, выразил мнение политолог Андрей Суздальцев.
В качестве примера он привел Фолклендскую войну (2 апреля – 14 июня 1982 года) – вооруженный конфликт между Аргентиной и Великобританией. На тот момент Соединенное Королевство было членом Североатлантического альянса, однако участвовало в конфликте самостоятельно, передает РИА «Новости».
«Я также не согласен со странным мнением, что боестолкновение Польши с российской армией автоматически приведет к войне между Россией и НАТО. На территории Польши – возможно, но в случае с территорией Украины это сложнее», – высказался Суздальцев в беседе с «Украиной.ру».
По его мнению, Варшава может начать спецоперацию на Украине, не привлекая поддержку войск НАТО. «Мы прекрасно понимаем, что Польшу могут обеспечить всем необходимым, чтобы она могла заменить разгромленные ВСУ», – пояснил политолог.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии
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Решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Как считает эксперт, для Европы это может стать «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители уже скоро начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше, передает РИА «Новости».
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», – заявил Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.
«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека – «тихий ужас», – говорится в публикации.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Названо место проведения военных учений НАТО с участием 16 стран
Масштабные ежегодные международные военные учения НАТО Baltops 22 с участием 16 стран пройдут в регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня, сообщил портал LSM со ссылкой на вооруженные силы Латвии.
«В регионе Балтийского моря с 5 по 17 июня пройдут масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 14 членов НАТО – США, Бельгии, Болгарии, Дании, Эстонии, Франции, Германии, Латвии, Литвы, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Турции, а также двух стран-партнеров НАТО – Швеции и Финляндии», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Во время учений участники продемонстрируют свою готовность обеспечить коллективную защиту в Балтийском регионе, тем самым укрепляя региональную безопасность.
Начнутся учения в Стокгольме, а далее последуют тактические маневры в акватории и воздушном пространстве региона Балтийского моря, а завершатся учения в Киле (Германия).
«В территориальных водах Латвии и в зоне ответственности 4-й Курземской бригады Земессардзе пройдут несколько тактических операций с участием кораблей, воздушных судов и бронетранспорта союзников, в том числе высадка морского десанта», – говорится в сообщении.
Всего в учениях примут участие более 4000 солдат морских, воздушных и сухопутных войск, а также морской десант, более 60 самолетов и 40 кораблей различного класса.
Ранее сообщалось, что турецкая сторона отменила и перенесла несколько учений Североатлантического альянса из-за положений Конвенции Монтрё о недопуске военных кораблей в Черное море.
Захарова пригласила Борреля за зерном в Россию
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления главы евродипломатиии Жозепа Борреля, обвинившего Россию в дефиците зерна, она пригласила Борреля купить и забрать зерно.
«Господин Боррель, вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что вам мешает? Единственное, что вам не дает это сделать, – дефицит совести», – написала Захарова в Telegram-канале.
Боррель ранее написал в своем Twitter-аккаунте, что «Россия несет прямую ответственность за дефицит зерна в международной торговле».
Ранее в Кремле заявили, что министр иностранных дел Сергей Лавров на переговорах в Турции в продолжение разговора на высшем уровне будет обсуждать вопросы вывоза украинского зерна.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
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