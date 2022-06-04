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Украинские военные за сутки обстреляли ДНР 62 раза
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Украинские войска 62 раза обстреляли населенные пункты Донецкой народной республики за сутки, выпустив 463 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 62 фактах ведения огня со стороны ВФУ... Выпустив 463 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица, мужчины 1943 г.р. в Горловке. Ранения различной степени тяжести получили 14 гражданских лиц», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Кроме того, было повреждено 60 домостроений в Петровском, Калининском, Буденновском и Куйбышевском районах Донецка, Горловке (пос. ш-ты им. Ленина, пос. Комарова, пос. ш-ты Кочегарка), Александровке, Сигнальном, Макеевке и Ясиноватой, а также семь объектов гражданской инфраструктуры, уточняется в сообщении.
В конце мая вследствие обстрелов Донецка по меньшей мере шесть человек погибли, среди которых подросток 2009 года рождения, 14 получили ранения.
До этого украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть ракет из БМ-21 «Град».
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Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Польша – вы видите – и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову», что приведет к обвалу экономик через год. По его словам, санкции больше вредят тем, что вводил их, это может привести к обвалу экономик через год в западных странах.
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Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможном ускорении спецоперации на Украине
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Вопрос об ускорении темпов спецоперации на Украине стоит задавать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова после встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу о такой возможности.
«Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались, мы это никак не комментируем. Эти вопросы нужно адресовывать Министерству обороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
При этом Песков, говоря о возможности обсуждения президентом тактики военных России на заводе «Азов», отметил, что каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт.
«Это вопрос тактики и даже стратегии, его все-таки лучше задавать Министерству обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», – сказал он.
Напомним, Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве заявил, что определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.
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Полковник США предрек победу российской армии
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Женщины в ВСУ пожаловались на отсутствие нижнего белья и формы
Украинские военные часто жалуются на отсутствие как грамотного командования, так и базового оснащения для ведения боевых действий – вплоть до того, что армия перестала снабжать некоторых солдат нижним бельем.
О проблеме сообщила депутат Киевского совета Ирина Никорак. По ее словам, в рядах ВСУ служат более 50 тыс. женщин, однако специальной формы для них на Украине не предусмотрено. Солдаты-женщины либо покупают форму у частных производителей, либо носят мужскую экипировку, в том числе и нижнее белье, пишет ФАН.
Тем временем в Европе из-за антироссийских санкций подорожали бюстгальтеры. По информации издания The Wall Street Journal, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей. Подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани – с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 года стали на 20 процентов дороже.
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В Германии заметили изменение позиции США по Украине
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Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Мелитополе сотрудники украинского банка портили гривны
Во время инвентаризации помещений одного из банков в Мелитополе были обнаружены испорченные украинские гривны различного номинала. Предположительно, их испортили сотрудники кредитной организации.
Так, в одном из отделений украинского «Ощадбанка» было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 млн гривен (около 51 тыс. долларов), передает РИА «Новости».
И. о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся купюры украинская сторона испортила краской.
Ранее в Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине.
Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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Российская авиация уничтожила украинскую РЛС контроля воздушного пространства Славянска
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За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой народной республики (ДНР).
Также уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Бахмута, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районах Рясная, Крутая ДНР и Дмитровка Харьковской области. Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая ДНР», – сообщил Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батареи ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов. В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотных летательных аппаратов, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других боевых бронированных машин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне в Минобороны заявили, что авиация ВКС России поразила пункты управления «Кракена» и «Азова» под Харьковом.
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МИД Украины «слил» заявку Невзорова на получение гражданства
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МИД Украины «слил» в интернет личные документы журналиста Александра Невзорова, согласно которым он и его супруга Лидия подали заявление на получение украинского гражданства.
Украинское консульство в Италии направило 28 апреля 2022 года запрос в полицию Украины для проверки сведений о Невзорове. Украинские правоохранители обязаны проверить Невзорова на присутствие в базе Интерпола и других международных организаций согласно п. 107 о порядке заявлений по вопросам гражданства, сообщает Telegram-канал Mash.
Как сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко, «Зе (президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) в спешном порядке издал указ, в соответствии с которым гражданство было предоставлено «за выдающиеся заслуги перед Украиной. И конечно, просьба была удовлетворена», – передает Telegram-канал Царьград ТВ.
Авторы канала замечают, что «Невзоров выбрал себе гражданство по нужному фасону». «А заодно дал возможность ЦИПсО «повесточку» отработать. Бочку варенья хотя бы выдали семье Плохишей?» – задались вопросом на канале.
Сам Геращенко в своем Telegram-канале выражает благодарность «смелости супружеской пары». «За искреннее желание помочь остановить войну и правдивую оценку реальной ситуации», – написал он.
В начале мая Невзоров был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы.
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – писал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
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Зеленский потребовал от Nestle оставить Россию без шоколада
Украинский президент Украины Владимир Зеленский попросил компанию Nestle прекратить работу в России, сообщил директор швейцарской компании Марк Шнайдер изданию Blick.
По словам Шнайдера, Зеленский лично обращался к нему, однако компания не готова пойти на такой шаг. «Разногласия касаются наших основных продуктов, и мы поддерживаем фундаментальное право на питание и то, что население необходимо продолжать кормить», – цитирует Ura.ru директора Nestle.
По словам Шнайдера, компания продолжает производить продукцию и на Украине. Два завода в стране работают в соответствии со строгими мерами безопасности.
Ранее супруга украинского лидера Ольга Зеленская заявила, что ее девятилетний сын дает советы отцу по военным вопросам.
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Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине
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«Головка самонаведения «Джавелина» имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь», – сказал газете ВЗГЛЯД половник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил, какие иностранные вооружения украинской армии оказались неэффективными в ходе российской спецоперации.
«Прицельно бьет американская гаубица М777. Сами пленные украинцы говорили, что у нее хорошая дальность. Также у нее неплохое вероятное отклонение – 5-10 метров. Как мы ни хаяли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», но по простоте использования он оказался вполне пригоден. Еще можно отметить различные снайперские винтовки. Все эти вооружения продолжают щекотать нервы нашим солдатам и офицерам», – отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», половник в отставке Виктор Баранец.
Кроме того, эффективными оказались приборы артиллерийской разведки или контрбатарейной борьбы. «Они работали достаточно оперативно, мы специально охотились за ними, чтобы вырубать эти приборы», – добавил собеседник.
В то же время турецкие беспилотники «Байрактар», которые нахваливали украинские военные в первые недели после начала российской спецоперации, оказались сильно уязвимы из-за низких скоростных характеристик, хотя в целом это «нормальная» техника. «Мы их валим как сонных мух с потолка. Раздутой рекламой для «Байрактаров» стала армяно-азербайджанская война осенью 2020 года. Но когда мы почесали репу, плавненько посадили несколько украинских экземпляров, то разобрались, в чем дело и начали срубать их всем, что у нас есть, начиная от пулемета и заканчивая «Тором» или «Буком». А сейчас «Байрактары» вообще не проблема, потому что лазерный комплекс «Задира» выносит этому беспилотнику электронные мозги», – напомнил Баранец.
Другим слабым оружием Вооруженых сил Украины (ВСУ) стали штурмовые винтовки. «Они непригодны в грязи, стволы «летят» очень быстро. Так что все эти винтовки оказались сильно распиаренными, как и поставленные Швецией автоматические пушки Bofors L60, а также норвежские ПЗРК Mistral. Все это техника позавчерашнего дня. Украине просто сбрасывали хлам, который не вызывал у наших военных серьезной тревоги», – подчеркнул полковник.
Баранец особо подчеркнул, что идеального оружия нет и даже доказавшие свою эффективность вооружения обладают существенными недостатками. «У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Те же американские гаубицы M777 мы начинаем вырубать пачками. У нее хорошая прицельная система, но ее слабое место в том, что она прицепная. После выстрела ее надо свернуть, поднять станины, развернуть ствол – на это уходит время! Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам. Кроме того, после интенсивной стрельбы нужно делать паузу, пока остынет ствол. А у нас такая артиллерия, что мы сто снарядов выпускаем, а со стволом ничего не делается, как у 122-мм гаубицы Д-30», – говорит собеседник.
Американские «Джавелины» тоже часто мажут. «Головка самонаведения имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь. И кроме того, у нас есть хорошая система защиты, которая создает облако из алюминиевой фольги и «Джавелин» перестает видеть цель», – подытожил Баранец.
Накануне российские военные уничтожили батарею американских гаубиц M777 406-ой бригады ВСУ в населенном пункте Жовтеное недалеко от города Николаев. По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, было уничтожено как минимум 12 артиллерийских установок, склад с боеприпасами и 80 украинских боевиков.
С момента нала спецоперации Пентагон предоставил Украине 108 гаубиц M777 и более 5,5 тыс. «Джавелинов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях на Украине имеет для Запада большое значение.
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Минобороны показало «режиссерскую версию» съемок украинского фейка о «победе в бою»
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Министерство обороны обнародовало видеозапись со съемок сделанного украинской стороной фейкового ролика о «бое» с российскими войсками. На кадрах можно рассмотреть съемочную группу и услышать указания режиссера.
На кадрах видно, как режиссер отдает команду «начали», и военные открывают огонь. Передвижения солдат снимает оператор, на кадрах можно заметить также других членов съемочной группы. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны.
«И приготовились, начали, пошли (…) Бегом, бегом», – командует режиссер на другом видео. Под эту команду из автомобиля выходит солдат с собакой, другие военнослужащие продвигаются вперед.
Напомним, МО сообщило, что 28 мая в районе населенного пункта Мешковка Николаевской области отсняты постановочные видеоматериалы о якобы «высокой эффективности» применения украинскими националистами западного вооружения.
«За отсутствием трофейной российской техники «условный противник» в кадре появляется на украинских БТР и бронемашинах. Следующие съемки видеосюжетов спланированы на 5 и 6 июня. Видеоматериалы будут посвящены постановочным свидетельствам «простых украинцев», обвиняющих Россию в якобы намеренных обстрелах мирных населенных пунктов», – сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
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В Бердянске выявили сеть колл-центров мошенников с данными на 20 млн россиян
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Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, при этом она действовала по согласованию с украинскими властями, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Брошенный мошенниками колл-центр был обнаружен российскими военными в Бердянске в апреле. Сбербанк был привлечен в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах.
«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 миллионов человек», – передает его слова РИА «Новости».
Персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.
«Важно, что фактически этот колл-центр – мы считаем, что он достаточно крупный – действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике», – подчеркнул Кузнецов.
Он также добавил, что в колл-центре был обнаружен международный след. «Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах – Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины», – заключил он.
Аксенов резко ответил грозящему нанести ракетный удар по Крыму Киеву
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Глава Крыма Сергей Аксенов предостерег киевские власти от попыток нанести ракетный удар по полуострову и предупредил, что в ответ будут уничтожены центры принятия решений в Киеве.
«Если бы Украина действительно нанесла «успешные» удары по Крыму, то Киев уже давно трубил бы об этой «перемоге» на весь мир. С другой стороны, после таких успехов на месте центров принятия решений в Киеве уже были бы глубокие воронки. Украинская власть уже предупреждена, что именно таким будет ответ России на попытки применить американское оружие по территории России», – написал он в своем Telegram-канале.
При этом Аксенов назвал Арестовича «штатным вралем киевского режима» и добавил, что никого не волнует, «что там считают отмороженные киевские политики о принадлежности Крыма».
«Тем более, что вооружение, поставляемое Америкой своим холопам, с огромной долей вероятности до места назначения не доберется – наши вооруженные силы об этом позаботятся», – подчеркнул глава республики.
Аксенов также добавил, что шумиха вокруг так называемого ленд-лиза для Украины во многом связана с мифологизацией этой темы.
«Американская пропаганда утверждает, что ленд-лиз стал чуть ли не главным фактором победы СССР над нацизмом, хотя на самом деле это абсолютно не соответствует действительности. Киевский режим этому мифу верит. Совсем как Гитлер в сорок пятом верил в чудо-оружие, которое принесет ему победу. Чем это закончилось, все знают», – отметил глава Крыма.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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