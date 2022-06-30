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Путин и президент Индонезии начали переговоры в Кремле
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В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Индонезии Джоко Видодо, основной темой обсуждений станут Украина и экспорт зерна и удобрений.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что беседа продолжится в формате рабочего завтрака, а затем главы государств сделают заявление для прессы, передает ТАСС.
Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что «двусторонний аспект здесь, несомненно, важен, но не менее, а может быть и более, важно то, что Видодо пребывает в РФ как глава государства – председателя Группы двадцати».
Накануне визита в Россию Видодо посетил Киев, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран
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«В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
«Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.
Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.
Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.
«Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.
«Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.
Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).
«В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».
«Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.
«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».
Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.
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Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии
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Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, заявил глава российского государства Владимир Путин.
«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин посетовал на то, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.
Президент России отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Кроме того, Путин ответил на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну»: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые – уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Ушаков ответил на заявление об исключении личного присутствия Путина на саммите G20
Москва исходит из того, что президент России Владимир Путин получил приглашение на запланированный в Индонезии саммит G20, заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, комментируя слова итальянского премьера Марио Драги, который исключил личное присутствие российского лидера на саммите.
«Ну не Драги же определяет [это]», – передает слова Ушакова ТАСС.
«Наверное, он забыл, что он уже не председатель [в G20]. По инерции, наверное, с 2021 годом (в предыдущем году в «Двадцатке» председательствовала Италия – прим. ВЗГЛЯД)».
Ушаков отметил, что Кремль исходит из того, что приглашение получено и принято.
Помощник главы государства также предложил дождаться визита в Москву президента Индонезии Джоко Видодо, который председательствует в G20 в этом году. Видодо в четверг прибудет в Москву для переговоров с Путиным.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по Группе двадцати (G20) не бойкотировать предстоящий саммит «двадцатки», если в нем будет лично участвовать президент России Владимир Путин.
По словам британского премьера, он будет «искренне изумлен», если Путин посетит саммит лично.
«Да, он получил формальное приглашение, но сомневаюсь, что он туда поедет. Вопрос в том, должны ли мы, будучи странами Запада, оставить пустыми свои кресла [за переговорным столом] на саммите G20 и предоставить подиум Китаю, России? <…> Мне кажется, что если вы покидаете мероприятие уровня G20, то просто даете возможность другим странам вести пропаганду», – приводит ТАСС слова Джонсона.
Он считает, что Западу необходимо «делать больше, чтобы склонить на свою сторону» те государства, где ситуация на Украине «вызывает смешанные чувства» и нет готовности резко выступить против России.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
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Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Ашхабад. На проходящем здесь саммите он встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении.
Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности, передает ТАСС.
Кроме того, Путин проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч. Согласно планам, вскоре он отправится поздравить с 65-летием Гурбангулы Бердымухамедова – экс-президента, а ныне спикера верхней палаты парламента Туркмении. Чуть позже у российского лидера намечена краткая беседа с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.
Эти встречи состоятся до Каспийского саммита, а после его завершения Путин также по отдельности пообщается с лидерами Азербайджана и Ирана – Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси.
Поздно вечером Путин отправится обратно в Москву: в российской столице у него в четверг запланированы переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Президент России прибыл на встречу «пятерки» из Таджикистана, который он посетил днем ранее. В Душанбе российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности
Президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю: установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – передает РИА «Новости» текст документа документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
Праздник в день памяти покровителей супружества – святых Петра и Февронии Муромских стал широко отмечаться в 2008 году, он считается альтернативой западному дню святого Валентина (14 февраля).
Путин отверг версию Киева об ударе по ТЦ в Кременчуге
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Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от стран Запада на Украину вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Путин подчеркнул, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, нет необходимости». Он указал, что у России «есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».
Президент заявил, что никакого «теракта» в Кременчуге не было. Однако он отметил, что сам находится в Ашхабаде, поэтому не знает деталей: «В деталях я узнаю это, когда вернусь в Москву», – передает ТАСС.
«Мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», – сказал Путин, добавив, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям».
«Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ», – сказал он.
Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».
Минобороны России официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».
Путин исключил Дворковича из состава Совета при президенте по науке и образованию
Президент России Владимир Путин исключил Аркадия Дворковича из состава совета при главе государства по науке и образованию, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
Дворкович входил в состав совета и его президиума как председатель Фонда «Сколково», в марте он принял решение прекратить свои полномочия в этом качестве, в апреле была упразднена и сама должность, сообщает ТАСС.
«Внести в состав Совета при президенте РФ по науке и образованию и в состав президиума этого совета <...> следующие изменения: в составе совета исключить <...> Дворковича А. В.; в составе президиума Совета <...> исключить Дворковича А. В.» – следует из текста указа.
Согласно документу, всего глава государства исключил из состава совета семь человек, в числе которых академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. Из президиума совета исключены пятеро, в их числе, помимо Дворковича, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. При этом включены в состав совета шесть человек, в состав президиума – четверо.
Совет при президенте РФ по науке и образованию – совещательный и координационный орган при главе государства, образованный для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научно-технологического развития страны, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством РФ важнейших инновационных проектов государственного значения, федеральных научно-технических программ по вопросам, требующим отдельного решения президента.
Песков разъяснил слова Путина о передаче Минску способных нести разные вооружения комплексах
Российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко не говорил о передаче Минску ракет с ядерным оружием, речь шла о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия, объснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Президент не говорил об этом. Он говорил о комплексах, которые технически способны нести разные виды оружия», – передает РИА «Новости» его слова.
Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении», заявил президент России.
Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.
Песков назвал подарки Путина на 65-летие Бердымухамедова
Президент России Владимир Путин привез бывшему президенту Туркмении и главе верховной палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедову сабли и шахматы в качестве подарка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» – то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли – одну старую, одну новую», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Путин провел в среду встречу с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который отмечает 65-летний юбилей. Также глава российского государства встретился с действующим президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.
Путин в Ашхабаде принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
Путин начал переговоры с Рахмоном в Душанбе
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Таджикистан и встретился с лидером этой страны Эмомали Рахмоном.
Ожидается, что общение глав государств продлится до позднего вечера. Сначала они проведут протокольную беседу, начало которой будет открыто для СМИ. Затем лидеры продолжат дискуссию за рабочим обедом, который пройдет в неформальной обстановке, без галстуков. Предполагается, что президенты останутся беседовать и после этого, сообщает ТАСС.
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Путин и Рахмон могут затронуть как двусторонние, так и международные темы. В частности, на повестке – сотрудничество в торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной, миграционной и других сферах. Лидеры также наметят ориентиры на дальнейшее развитие стратегического партнерства и союзничества с учетом того, что в текущем году Россия и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений.
Особое же внимание на встрече стороны намерены уделить ситуации в Афганистане.
Переговоры в Душанбе станут уже второй очной встречей лидеров в текущем году. Предыдущая прошла 16 мая на полях юбилейного саммита ОДКБ в Москве.
Глава российского государства останется в Душанбе до утра среды, после чего он вылетит в Ашхабад. Там он выступит на Каспийском саммите, который пройдет 29 июня с участием лидеров Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении.
Путин ускорил вступление в силу закона о продлении дачной амнистии
Президент Владимир Путин подписал закон, который переносит срок вступления в силу закона о продлении так называемой дачной амнистии с 1 сентября на 1 июля этого года.
Таким образом, с 1 июля начинает действовать закон, подписанный в декабре прошлого года и продлевающий дачную амнистию до 1 марта 2031 года. До этой даты продлевается режим, который позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок, если в едином госреестре недвижимости данное право не значится, передает ТАСС.
Кроме этого, до 1 марта 2031 года гражданин, который использует для постоянного проживания без права собственности возведенный до 14 мая 1998 года жилой дом, расположенный в границах населенного пункта, сможет рассчитывать на предоставление в собственность бесплатно земельного участка, на котором его дом расположен.
Инициативу внес в нижнюю палату парламента председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, перенесение сроков вступления в силу дачной амнистии поможет упростить процедуру оформления прав граждан на недвижимое имущество и земельные участки. Помимо этого, новый закон предполагает ряд изменений для обеспечения соблюдения имущественных прав граждан. Так, он вводит необходимость личного присутствия правообладателя у нотариуса при совершении сделки по отчуждению недвижимости.
Это касается тех, кто внес в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запись о невозможности государственной регистрации права без своего личного участия. При наличии такой записи в ЕГРН заявление о государственной регистрации будет возвращено органом регистрации прав без рассмотрения, если его представило лицо, не являющееся правообладателем. При этом внести отметку о невозможности госрегистрации права без личного участия правообладателя можно будет по доверенности, составленной в нотариальной форме.
Напомним, 30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года, увеличив срок оформления прав граждан на садовые дома и земельные участки еще на пять лет по сравнению с действующим документом.
Путин подписал закон о легализации параллельного импорта товаров в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну. Документ, инициированный правительством России, опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон наделяет кабмин правом определять товары, к которым могут не применяться отдельные положения о защите исключительных прав – на результаты интеллектуальной деятельности, выраженные в таких товарах, и средства индивидуализации, которыми такие товары маркированы. Таким образом, закон ограждает российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности, сообщает ТАСС.
Ранее «Связной» первым из крупных ретейлеров подтвердил начало ввоза электроники через параллельный импорт. Речь идет о смартфонах и часах Samsung, последней линейке iPhone и игровых приставках PlayStation, Xbox и Nintendo. Устройства станут дороже на 10–20%, сообщают СМИ.