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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:07  |  vz.ru
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Чем обернется для России золотое эмбарго Запада

Запад запрещает себе покупать российское золото Илья Наймушин/РИА Новости
Лидеры «Семерки» похвастались, что нашли способ нанести еще один существенный удар по доходам России. Запрет на покупку российского золота затрагивает вторую статью экспорта у России после энергоносителей, радуется госсекретарь США. Однако последствия от нового санкционного удара, скорее всего, разочарует коллективный Запад. Почему новые санкции не так страшны, как надеются лидеры G7?  Подробности...
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Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием EPA/MAST IRHAM/ТАСС
Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Станет ли БРИКС альтернативой G7

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Прошедший на днях саммит БРИКС резко контрастировал с междусобойчиком «Большой семерки». Если участники последней решали вопрос о том, как нагадить России и лично Путину, то на БРИКС собрались страны, которые занимались куда более важными проблемами. Подробности...

Град на Холме наносит Вавилону ответный удар

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Вавилон Великий, который развешивает радужные флаги по своим посольствам по всему миру и финансирует продвижение извращений и абортов, это еще не вся Америка; и этот Вавилон, казавшийся непобедимым, получил серьезный удар от старой Америки – честной, трудолюбивой, семейной и верующей. Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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США обещано «лето насилия»

Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

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Сильные ливни в Крыму привели к паводкам и подтоплениям

В результате сильного ливня в Крыму река Салгир вышла из берегов и затопила пять поселков в Симферопольском районе. Так же подтопило и часть Симферополя. В ликвидации последствий задействованы сотни спасателей, введен режим ЧС. Из домов эвакуированы 42 человека
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным

    Предстоящий саммит «Большой двадцатки» обещает стать исключительным событием
    		   28 июня 2022, 13:56
    Фото: EPA/MAST IRHAM/ТАСС
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Президенты России и Украины, возможно, смогут увидеться уже предстоящей осенью – по крайней мере, они окажутся в одно время в одном помещении. Речь идет о саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Индонезии и приглашение на который получили и Зеленский, и Путин. Почему российский лидер согласился принять в нем участие?

    «Большая семерка», «Большая двадцатка»... для простого обывателя эти саммиты всегда были скучным мероприятием. Местом, где лидеры ведущих стран мира садились за общий стол, разговаривали о вечном и принимали декларации «за все хорошее против всего плохого». Однако саммит «Большой двадцатки», который пройдет 15–16 ноября на Бали, отнюдь не будет проходным. Какое-то время Запад рассчитывал сделать его демонстративным – а сейчас он вообще рискует стать судьбоносным.

    Он поедет!

    Поначалу Вашингтон и Брюссель рассчитывали сделать его символом глобальной изоляции Москвы. Именно поэтому западные лидеры – а вместе с ними и ключевые СМИ – требовали от Индонезии (номинальной хозяйки саммита) отстранить Россию от участия в мероприятии, угрожая в ином случае бойкотировать мероприятие.

    Теоретически Индонезия могла удалить Россию с саммита – формат G20 не имеет четкой структуры и правил проведения, поэтому Джакарта могла просто не послать России официального приглашения. Однако Джакарта приглашение отправила. Прежде всего, потому, что Индонезия – уважаемое и вполне амбициозное государство – прекрасно понимала все имиджевые издержки от участия в скандальной антироссийской акции. И осознавала, что это участие испортит отношения Индонезии не только с Москвой, но и со всем развивающимся миром.

    Тут уже в сложном положении оказался Запад – ведь вроде как нужно было выполнять условия выдвинутого Индонезии ультиматума и бойкотировать саммит. И если США с Европой пойдут на этот шаг, то получится, что в изоляции окажутся как раз они. Ведь ни Китай, ни Индия, ни другие страны G20 из развивающихся стран не поддерживают идею бойкота.

    Поэтому была придумана хитрая схема – вынудить президента России самого отказаться от саммита, для чего пригласить в Индонезию одного известного аниматора. «Если это не получится сделать (исключить присутствие Путина на саммите – прим. ВЗГЛЯД), если Индонезия и другие не согласятся, то тогда, на мой взгляд, мы должны попросить обеспечить возможность присутствия на встрече и Владимира Зеленского... в роли наблюдателя», – заявлял Байден.

    И это приглашение индонезийский президент своему украинскому визави послал. В том числе и потому, что у него не было никаких оснований возражать против такого предложения (институт наблюдателей на G20 для того и существует, чтобы приглашать на мероприятие те страны, проблемы которых обсуждаются).

    По всей видимости, расчет делался на то, что российский лидер не захочет участвовать в комедии имени трагедии, которую устроит Зеленский на саммите – с перфомансами а-ля «реклама прокладок», обломками якобы российских ракет, обличительными выступлениями и т. п. Однако после двухмесячных раздумий Владимир Путин принял решение все-таки поехать в Индонезию.

    «Мы получили официальное приглашение, что очень важно с учетом того, что на индонезийцев давят и давили соответствующие западные страны... Мы ответили положительно, сказали, что заинтересованы принять участие», – заявил помощник президента Путина Юрий Ушаков. Причем выразил надежду на то, что саммит пройдет именно в очном формате. 7–8 июля глава российского МИД Сергей Лавров примет участие во встрече Совета министров иностранных дел стран-членов G20 – этакого подготовительного мероприятия, где министры будут обсуждать повестку и содержание саммита.

    Зима близко

    Российский президент принял решение о своем присутствии аккурат за несколько дней до визита в Москву индонезийского президента Джоко Видодо, который после российской столицы отправится в украинскую и там подтвердит факт приглашения Владимира Зеленского на саммит. Приглашения, которое Зеленский с большой долей вероятности примет. А значит, Владимир Путин либо готов потерпеть перфоманс украинского аниматора на Бали, либо уверен в том, что перфоманса не будет.

    Ведь даже если Владимир Зеленский на Бали поедет, то между его нынешним поведением и ноябрьским может быть большая разница. Если сейчас украинский лидер называет Россию террористическим государством, отказывается от сущностных переговоров и обещает закончить войну к зиме, то к этой самой зиме ситуация на фронтах действительно может радикально измениться.

    И отнюдь не в пользу Зеленского. К этому времени – можем осторожно предположить – Россия освободит ряд других территорий (их наименование и количество будет зависеть от того, куда российские войска будут наступать после освобождения Донбасса – на Харьков, Днепропетровск или Одессу), тогда как Украина с разрушенной экономикой будет стоять на грани зимы.

    Холодной и голодной зимы. Зимы, во время которой страну ожидают голодные и холодные бунты – особенно на фоне того, как эту зиму будут переживать освобожденные от украинского контроля территории.

    Изменится и подход Европы. Уже сейчас все больше и больше аналитиков говорят о том, что Евросоюзу пора заканчивать заниматься санкционным мазохизмом и искать пути соприкосновения с Москвой. И чем ближе будет пресловутая зима (а вместе с ней и вроде как обещанное эмбарго на российскую нефть), тем выше будут цены на энергоносители и тем более осязаемыми станут призраки холодных бунтов уже в самом Евросоюзе.

    Наконец, к этому времени изменится позиция Соединенных Штатов. Если сейчас Байден не готов на компромиссы в том числе и потому, что подвергнется жесточайшему остракизму со стороны республиканцев и правозащитников – остракизму, который скажется на результатах демократической партии в ходе промежуточных выборов в Конгресс, намеченных на первые числа ноября. Однако после выборов у администрации будут развязаны руки для принятия сложных решений.

    Все эти сценарии прочитали не только в Москве, но и в ЕС. Европейцы уже начали стелить дипломатическую соломку и говорить о том, что саммит G20 нужно не бойкотировать, а использовать как переговорную площадку.

    «Нам следует тщательно подумать о том, не будет ли парализована «Большая двадцатка». Поэтому я не поддерживаю это», – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. И добавила, что готова лично пообщаться на мероприятии с Владимиром Путиным. «Мы не хотим торпедировать G20», – добавил канцлер Германии Олаф Шольц.

    Шольц отдельно отметил, что итоговое решение о своем присутствии на саммите он будет принимать незадолго до самого мероприятия. Мало ли, вдруг успехи России будут настолько значимыми, что Украине (и примкнувшей к ней Европе) придется искать у Москвы не компромисса, а более-менее приемлемых условий капитуляции. 

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