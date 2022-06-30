Межпланетной станции «Луна-28» поставили задачу доставки проб грунта на Землю

Космический аппарат «Луна-28» доставит пробы грунта спутника Земли, взятые с глубины до двух метров, следует из статьи ученых и инженеров Института космических исследований РАН и АО «НПО Лавочкина», опубликованной в журнале «Русский космос» (официальное издание Роскосмоса).

«Космический аппарат «Луна-28» не просто возьмет пробы грунта с глубины до двух метров, сохранив их при криогенных температурах, но и доставит эти образцы на Землю», – передает ТАСС текст статьи.

Специалисты отмечают, что рассматривается возможность совмещения операции по возврату полярного реголита с испытаниями посадочной ступени будущего пилотируемого лунного взлетно-посадочного комплекса, где роль испытателя возьмет на себя робот МАРФА – мобильная автономная робототехническая многофункциональная аппаратура.

Подчеркивается, что облик этой «Луны-28» еще не утвержден.

В статье указано также, что работы над проектом орбитального аппарата «Луна-26» находятся на стадии изготовления конструкторского макета.

«Вторым аппаратом российской лунной программы станет «Луна-26». <...> В настоящее время работы по проекту «Луна-26» находятся на стадии изготовления конструкторского макета космического аппарата. Продолжается выпуск необходимой конструкторской документации, проводятся испытания научных приборов», - говорится в статье.

Специалисты отмечают, что орбитальный аппарат планируется запустить на окололунную полярную орбиту с космодрома Восточный с помощью ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Предполагается, что он проведет один год на орбите высотой 50х80 км и два года – на орбите высотой 150 км, проведя полное дистанционное зондирование поверхности Луны, а также окололунного пространства. Среди стратегических целей «Луны-26» - создание топографической карты спутника Земли с разрешением 2-3 метра для выбора места высадки космонавтов, отмечают авторы статьи.

В свою очередь работы над созданием третьего аппарата – «Луны-27» – находятся в стадии разработки конструкторской документации, указано в статье. Авторы напомнили, что Европейское космическое агентство решило прекратить сотрудничество с Россией по российским лунным миссиям в связи с событиями на Украине. «Хотя мы и считаем это обстоятельство печальным, но, по большому счету, оно не повлияет на планы подготовки «Луны-27» к своевременному запуску», – отметили специалисты.

Посадочная станция «Луна-27» будет оснащена криогенным грунтозаборным устройством, способным взять пробы грунта с глубины от одного до двух метров, при этом сохраняя температуру образцов около минус 170 градусов С, чтобы не испарились водяной лед и органика.

Кроме того, пишут специалисты, аппарат изучит тепловые свойства реголита, проведет съемку лунных минералов в ультрафиолетовом диапазоне и отработает высокоточную и безопасную посадку, которую в дальнейшем будут применять для перспективных лунных посадочных экспедиций.

Первая в истории современной России лунная миссия планируется на 2022 год («Луна-25»), миссия «Луна-26» должна быть запущена в 2024 году, «Луна-27» - в 2025 году, «Луна-28» - в 2027-2028 годах.

Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года. Затем планировалось, что создаваемая НПО Лавочкина автоматическая станция «Луна-25» отправится к естественном спутнику Земли в июле. Позднее заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин заявил, что запуск первой за 46 лет отечественной миссии к Луне с космодрома Восточный намечен на 22 августа.