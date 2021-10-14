Рогозин назвал примерную дату запуска станции «Луна-25»

Космический аппарат для осуществления миссии «Луна-25» собран и готовится к пуску с космодрома Восточный в Амурской области, новая дата старта перенесена с мая на июль, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Аппарат собран, проводится дополнительная проверка, испытания. Просто мы выбираем наиболее удобные маршруты баллистические <…> мы посчитали, в целом, можно лететь и с мая месяца, но баллистики просят сделать [запуск] в середине июля. Поэтому дату скоро продлят, мы спокойно подойдем к этому запуску», – приводит ТАСС слова Рогозина.

Он отметил, что лунная миссия будет осуществлена впервые за 46 лет.

«Он (старт, – прим. ВЗГЛЯД) очень важен для нас, потому что впервые за 46 лет мы выходим на лунную орбиту, и потом на посадку на Южный полюс Луны, который важен для наших ученых – они уверены в наличии там водяного льда. Водяной лед – это вода, это кислород, это топливо, это, по сути дела, все необходимые и достаточные условия для обеспечения создания долговременной научной базы, в том числе, возможно, обитаемой. Поэтому первый аппарат будет направлен туда и именно он должен подтвердить правильно выбранную точку», – заключил Рогозин.

Ранее Роскосмос перенес запуск станции «Луна-25» с октября 2021 года на май 2022 года.

Главная задача миссии «Луна-25» – отработка технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.

Напомним, генеральный конструктор НПО имени Лавочкина Александр Ширшаков заявил, что незавершенные огневые испытания двигательной установки и отработка систем автоматической станции «Луна-25» не позволяют осуществить ее запуск в октябре 2021 года.

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