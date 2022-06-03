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Путин: Объем экспорта зерна с Украины – ни о чем в мировом масштабе
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Объем потенциального экспорта украинской пшеницы оценивается в 20 млн тонн, а это «ни о чем» в общемировом объеме продовольствия, реальные же возможности этой страны еще ниже, заявил президент России Владимир Путин.
«Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире – 800 млн тонн, – это сколько? Это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20% <...>, это значит, что 20 млн тонн украинской пшеницы – 0,5%. Ни о чем», – подчеркнул он в ходе интервью телеканалу «Россия–1», передает ТАСС.
По словам Путина, речь идет о потенциальном экспорте, а реальные возможности Киева еще ниже.
Ранее председатель Африканского союза Маки Салл заявил, что президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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Полковник США предрек победу российской армии
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Лукашенко: Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт
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Между президентом Украины Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Польша – вы видите – и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт», – передает БелТА его слова.
Лукашенко добавил, что это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. «Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику», – подчеркнул он.
Ранее Лукашенко заявил, что инициаторы санкций против России и Белоруссии не только «стреляют себе в ногу», но уже «прострелили голову», что приведет к обвалу экономик через год. По его словам, санкции больше вредят тем, что вводил их, это может привести к обвалу экономик через год в западных странах.
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Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
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«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможном ускорении спецоперации на Украине
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Вопрос об ускорении темпов спецоперации на Украине стоит задавать Минобороны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы Чечни Рамзана Кадырова после встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу о такой возможности.
«Что касается хода военной операции, мы с вами договаривались, мы это никак не комментируем. Эти вопросы нужно адресовывать Министерству обороны», – передает слова представителя Кремля РИА «Новости».
При этом Песков, говоря о возможности обсуждения президентом тактики военных России на заводе «Азов», отметил, что каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт.
«Это вопрос тактики и даже стратегии, его все-таки лучше задавать Министерству обороны. Но, разумеется, каждый день ведения специальной военной операции добавляет новый опыт. И, конечно, этот опыт используется в ходе продолжения этой операции», – сказал он.
Напомним, Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве заявил, что определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики.
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В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
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Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Глава РАН резко потребовал от членов академии прекратить оскорблять власть
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Глава Российской академии наук Александр Сергеев в резкой форме потребовал от членов РАН прекратить попытки выступать с оскорблениями власти в СМИ, бравируя при этом своим статусом членов академии, и заявил, что категорически не разделяет позиции «фронды» в ее рядах.
«Я очень прошу всех членов Российской академии наук воздержаться от оскорбления власти», – передает РИА «Новости» слова Сергеева в пятницу на общем собрании РАН в Москве. По словам Сергеева, РАН должна конструктивно взаимодействовать с властью, не оскорбляя ее, «в том числе и в отдельных очень важных и резонансных обращениях через средства массовой информации, которые наносят сильнейший урон престижу Российской академии наук».
Глава РАН напомнил, что уже говорил об этом после того, как в феврале несколько академиков и членов-корреспондентов РАН высказались в свете специальной военной операции на Украине в открытом письме в газете «Троицкий вариант» (внесенной Минюстом РФ в реестр НКО-иноагентов). Среди подписантов были, в числе других, академики Роальд Сагдеев, Валерий Рубаков, Михаил Данилов, Ефим Хазанов, Сергей Стишов, члены-корреспонденты РАН Аскольд Иванчик и Елизавета Бонч-Осмоловская (они баллотировались в академики на нынешних выборах в РАН, но не прошли). «Участвуют в подписании (открытых писем). Коллеги, несколько раз говорил: а зачем те, кто подписывают, пишут там «академик Российской академии наук»? Это зачем?» – сказал Сергеев.
«РАН – это государственная организация. Бравирование тем, что подписант является членом Российской академии наук, означает то, что государственная организация таким образом выражается в отношении власти», – добавил он. По словам Сергеева, сам он не против выражения гражданской позиции. «Но слушайте, пишите: «физик из Екатеринбурга», «химик из Новосибирска». Нет, (пишут) «физик, академик Российской академии наук». Ну подумайте, что вы делаете!» – сказал глава РАН. «Я категорически не разделяю позицию этой фронды», – подчеркнул Сергеев.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Немцы высмеяли Бербок после слов о поддержке Украины
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Читатели немецкой газеты Die Welt высмеяли главу МИД Германии Анналену Бербок после ее заявлений о поддержке Украины.
Комментаторы высказали сомнение в ее профессионализме, так как, по их мнению, безапелляционность высказываний Бербок противоречит целям ее работы, пишет РИА «Новости».
«Единственное, что она может пообещать, так это то, что будет продолжать «и еще долго», – давать простые ответы на сложные вопросы», – написала Anna Lyse.
«Даже у некритичного населения постепенно складывается впечатление, что Бербок – абсолютная неудачница и не имеет ни малейшего представления ни об истории, ни о психологии власти», – возмутилась Maria B.
«Серьезный вопрос: почему мы должны давать такое безоговорочное обещание поддерживать Украину вместо того, чтобы оставаться в стороне от конфликта?» – поинтересовался Mike Muller.
«Какие у Бербок сильные стороны? Качаться во время лжи и разговоров?» – задался вопросом Konrad P.
«Почему министр иностранных дел Германии обещает поддержку Украине? Тем более что это совершенно нам не по карману. Кто должен платить за это?» – заключил Monique M.
Ранее Бербок заявила, что в этот «исторический момент» Германия должна поддержать Украину. Также она заявила, что Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
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Женщины в ВСУ пожаловались на отсутствие нижнего белья и формы
Украинские военные часто жалуются на отсутствие как грамотного командования, так и базового оснащения для ведения боевых действий – вплоть до того, что армия перестала снабжать некоторых солдат нижним бельем.
О проблеме сообщила депутат Киевского совета Ирина Никорак. По ее словам, в рядах ВСУ служат более 50 тыс. женщин, однако специальной формы для них на Украине не предусмотрено. Солдаты-женщины либо покупают форму у частных производителей, либо носят мужскую экипировку, в том числе и нижнее белье, пишет ФАН.
Тем временем в Европе из-за антироссийских санкций подорожали бюстгальтеры. По информации издания The Wall Street Journal, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей. Подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани – с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 года стали на 20 процентов дороже.
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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Эксперт раскрыл возможные детали новой тактики ВС России на Украине
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«В заявлениях о новой тактике, на мой взгляд, речь идет не только о самих военных действиях, но и о политических, социальных и экономических вопросах», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны Сергеем Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине.
«Я думаю, мы увидим много сюрпризов для вооруженных сил Украины и много нестандартных действий, которых они не ожидают», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Конечно, конкретики никто пока раскрывать не будет. Но у нас есть серьезный козырь – это маневры. Старая русская пословица гласит: «Ерунда война, главное – маневры». И всегда наша армия побеждала именно маневренностью», – отметил эксперт.
«Александр Суворов в своей книге «Наука побеждать» так и писал: каждый солдат должен знать свой маневр. Все в войне решают время и натиск. Несмотря на нестандартность ситуаций, и именно суворовские принципы должны стать основой достижения победы», – полагает собеседник.
Перенджиев считает, что нужно, прогнозируя развитие событий, прибегать и к анализу прошлого. «Надо вспомнить контртеррористическую операцию в Чечне, как мы там достигали победы. Это ведь происходило не только путем применения военной силы», – сказал он. «Достичь победы нам позволил в том числе и приход Ахмата Кадырова к власти. Это было политической тактикой», – отмечает эксперт.
«В результате это привело к тому, что Чечня стала мирным регионом, который активно проявляет себя в защите национальных интересов России. Но если кто-то нечто подобное сказал в 1996 году – ему никто бы не поверил. Сейчас все это реализовано на практике», – подчеркнул собеседник.
«Я допускаю, что в ситуации с Украиной мы будем двигаться по подобному сценарию. В этом ключе символична встреча Сергея Шойгу с Рамзаном Кадыровым. И заявление о новой тактике перекликается с тем, что происходило в Чечне», – отметил Перенджиев.
«Думаю, что в ситуации с Украиной речь идет не только о военных действиях, но и о работе по другим сферам: в экономике, в социалке, в вопросах права и культуры. Все это, вместе с решительными военными маневрами, даст необходимый результат», – полагает собеседник.
«Стоит отметить, что как раз о политической стороне вопроса свидетельствует и работа секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака на освобожденных территориях. Там открывают МФЦ, социальные объекты и многое другое. Это явный пример такой тактики. Турчак, кстати, один из первых и заявил, что Россия оттуда не уйдет», – сказал эксперт.
«Мягкая, политическая работа на освобожденных территория идет активно. И помимо суворовских маневров, мы будем, конечно же, продолжать вести политическую работу с населением. Будем помогать развиваться на Украине здоровым силам, которые нормально относятся к России, к русским, к культуре и языку», – почеркнул собеседник.
В пятницу глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве сообщил об изменении тактики спецоперации на Украине. «Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты».
Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца».
При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза».
Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Байден отказался считать Вторую поправку к конституции США «абсолютом»
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Вторая поправка к конституции США, гарантирующая право владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом», как и «все другие права», заявил глава американского государства Джо Байден.
Байден выступил с телеобращением к американцам в связи со случаями стрельбы в США. Он призвал «запретить штурмовое оружие и магазины высокой емкости». Если сделать это не удастся, сказал президент, следует «поднять возраст», с которого разрешено покупать оружие, «с 18 лет до 21 года». Кроме того, по его словам, требуются изменения правил хранения огнестрельного оружия, передает ТАСС.
Байден, сославшись на мнение одного из бывших судей Верховного суда США, подчеркнул, что права, гарантируемые Второй поправкой, «не являются безграничными и никогда не были таковыми». Так, «пулеметы регулируются на федеральном уровне в течение почти 90 лет, но это по-прежнему свободная страна», сказал он. По его словам, призыв ужесточить законодательство о контроле за оружием не означает, что «кто-то будет лишен своих прав». Он заявил, что «речь идет о защите свободы пойти в школу, в продуктовый магазин, в церковь и не быть при этом подстреленным или убитым».
Он призвал ужесточить проверку биографических данных у покупателей оружия. Также Байден предложил «устранить барьер, защищающий производителей» оружия при подаче судебных исков, передает РИА «Новости».
Глава государства признал, что властям «не удастся предотвратить каждый инцидент» со стрельбой, но отметил, что «есть шаги», которые необходимо предпринять. «Это рациональные, основанные на здравом смысле шаги», – заявил он.
Накануне пять человек, включая подозреваемого, погибли, в результате стрельбы в здании медицинского центра в Талсе. До этого в результате стрельбы в начальной школе в Ювалде погибли 18 детей и трое взрослых, включая нападавшего. В мае в городе Буффало, штат Нью-Йорк, вооруженный мужчина убил десять человек в супермаркете.
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