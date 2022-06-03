Музей НАТО рассказал о созданной США сети организаций-боевиков

В европейских странах во время Холодной войны создали сеть подпольных боевых организаций на случай нападения СССР, но эти группы принялись заниматься терроризмом, об этом явлении рассказали историки Музея НАТО.

В 1990 году премьер Италии Джулио Андреотти заявил, что во многих странах Европы начиная с 1950-х годов действовала сеть подпольных боевых организаций, созданных ЦРУ США на случай советского вторжения, рассказали историки.

Но так как вторжения все не происходило, организации не сидели без дела, а занимались террористической деятельностью, главным образом против неугодных «центру» политических сил, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Самой известной из них стала итальянская организация «Гладио», именем которой нередко условно называют группы из других стран. Именно ее называют ответственной за теракт на железнодорожной станции Болонья в августе 1980 года, когда погибли 85 человек и 200 были ранены.

Мотивом операции «Гладио» стал параноидальный страх Запада перед вторжением Советского Союза в Западную Европу. И если СССР сокрушит западные армии и заставит их отступить, то специально подготовленные люди должны остаться в тылу и изматывать русских диверсионной войной и саботажем, а также поддерживать связь с заграницей.

Создание такой секретной сети, под кодовым названием операция «Гладио» (что означало «меч» по-итальянски), началось в 1949 году при участии британцев, американцев и бельгийцев. Позднее были созданы подразделения в каждой некоммунистической стране Европы – включая Грецию, Турцию и нейтральную Швейцарию.

Поскольку горячая фаза холодной войны так и не наступила, подпольные отряды в итоге стали заниматься политическим террором, в первую очередь, против левых политических сил. Так, бывший агент «Гладио» Роберто Кавалеро (Roberto Cavallero) публично выступил с обвинениями о прямой связи «Гладио» с волной террористических актов в Италии в 1970-х и в начале 1980-х годов, в результате которых погибли около 300 человек.

Самым жестоким террористическим актом был взрыв на железнодорожной станции Болонья в августе 1980 года, когда погибли 85 человек и 200 были ранены. Лондонский Observer написал: «Ответственность за взрыв на итальянской железной дороге приписали крайним левым с целью убедить избирателей, что страна находится в тяжелом положении и у них нет другого выбора, кроме как голосовать за христианских демократов. Но все улики указывали на то, что за этим стояла «Гладио».

В Бельгии «Гладио» совместно с полицией в 1983 году организовали серию перестрелок в супермаркетах. При этом погибли несколько человек. Годом позже группа американских морских пехотинцев была десантирована в Бельгии с целью атаковать полицейский участок. Предполагалось, что такая операция приведет бельгийскую полицию в состояние боевой готовности и покажет населению, что страна находится на грани «красной революции». В Испании «Гладио» также подозревалась в причастности к убийствам (в том числе массовым) левых активистов.

Формально итальянская организация перестала существовать летом 1990 года, незадолго до ее публичного раскрытия. К тому времени все другие известные аналогичные группировки также прекратили свою деятельность. В 1990 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой резко осудил НАТО и США за то, что они манипулировали европейской политикой с помощью подпольных организаций.

Подробнее о том, как создавались и работали подпольные боевые группы в Европе рассказывают эксперты портала Музей НАТО. Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.