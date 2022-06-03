Музей НАТО рассказал о созданной США сети организаций-боевиков

|
3 июня, пятница | Последнее обновление — 15:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о новом этапе отношений России с африканскими странами
Разделы
Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе.
Подробности...
Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
Подробности...
Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Музей НАТО рассказал о созданной США сети организаций-боевиков
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В европейских странах во время Холодной войны создали сеть подпольных боевых организаций на случай нападения СССР, но эти группы принялись заниматься терроризмом, об этом явлении рассказали историки Музея НАТО.
В 1990 году премьер Италии Джулио Андреотти заявил, что во многих странах Европы начиная с 1950-х годов действовала сеть подпольных боевых организаций, созданных ЦРУ США на случай советского вторжения, рассказали историки.
Но так как вторжения все не происходило, организации не сидели без дела, а занимались террористической деятельностью, главным образом против неугодных «центру» политических сил, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Самой известной из них стала итальянская организация «Гладио», именем которой нередко условно называют группы из других стран. Именно ее называют ответственной за теракт на железнодорожной станции Болонья в августе 1980 года, когда погибли 85 человек и 200 были ранены.
Мотивом операции «Гладио» стал параноидальный страх Запада перед вторжением Советского Союза в Западную Европу. И если СССР сокрушит западные армии и заставит их отступить, то специально подготовленные люди должны остаться в тылу и изматывать русских диверсионной войной и саботажем, а также поддерживать связь с заграницей.
Создание такой секретной сети, под кодовым названием операция «Гладио» (что означало «меч» по-итальянски), началось в 1949 году при участии британцев, американцев и бельгийцев. Позднее были созданы подразделения в каждой некоммунистической стране Европы – включая Грецию, Турцию и нейтральную Швейцарию.
Поскольку горячая фаза холодной войны так и не наступила, подпольные отряды в итоге стали заниматься политическим террором, в первую очередь, против левых политических сил. Так, бывший агент «Гладио» Роберто Кавалеро (Roberto Cavallero) публично выступил с обвинениями о прямой связи «Гладио» с волной террористических актов в Италии в 1970-х и в начале 1980-х годов, в результате которых погибли около 300 человек.
Самым жестоким террористическим актом был взрыв на железнодорожной станции Болонья в августе 1980 года, когда погибли 85 человек и 200 были ранены. Лондонский Observer написал: «Ответственность за взрыв на итальянской железной дороге приписали крайним левым с целью убедить избирателей, что страна находится в тяжелом положении и у них нет другого выбора, кроме как голосовать за христианских демократов. Но все улики указывали на то, что за этим стояла «Гладио».
В Бельгии «Гладио» совместно с полицией в 1983 году организовали серию перестрелок в супермаркетах. При этом погибли несколько человек. Годом позже группа американских морских пехотинцев была десантирована в Бельгии с целью атаковать полицейский участок. Предполагалось, что такая операция приведет бельгийскую полицию в состояние боевой готовности и покажет населению, что страна находится на грани «красной революции». В Испании «Гладио» также подозревалась в причастности к убийствам (в том числе массовым) левых активистов.
Формально итальянская организация перестала существовать летом 1990 года, незадолго до ее публичного раскрытия. К тому времени все другие известные аналогичные группировки также прекратили свою деятельность. В 1990 году Европейский парламент принял резолюцию, в которой резко осудил НАТО и США за то, что они манипулировали европейской политикой с помощью подпольных организаций.
Подробнее о том, как создавались и работали подпольные боевые группы в Европе рассказывают эксперты портала Музей НАТО. Напомним, ресурс запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.
Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
|
|
Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.
«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.
Патрушев: Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России
Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России, Совбез проводит необходимую работу, чтобы заблокировать эти попытки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», – заявил Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, эффективное противостояние давлению санкций позволит не только справиться с экономической агрессией, но и провести перестройку экономики страны.
Ранее Патрушев заявлял, что власти стран Запада, поддерживающие сейчас киевский режим, могут столкнуться потом с «озверевшими украинскими молодчиками», которые будут буянить на улицах их городов.
В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
|
|
Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
|
|
Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Чечне пообещали отомстить сыну британского депутата за гибель своего земляка на Украине
|
|
Иностранные наемники, которым нужен пиар, найдут на Украине могилу, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат парламента Чечни Султан Денильханов. Так он отреагировал на гибель сержанта Адама Бисултанова в результате атаки группы иностранных наемников, среди которых находился сын британского депутата Бен Грант.
«Гибель Адама Бисултанова – это большая трагедия не только для семьи военного, но и всей республики. Для нас такие как Бисултанов – генофонд нации. В любом случае он выполнял приказ Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Ахматовича», – сказал экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов.
Воющих на Украине иностранных наемников, среди которых находится сын британского депутата Бен Грант, Денильханов называет «перелетными гусями». Именно Грант атаковал БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. «Я не думаю, что этому «гусю» долго осталось жить, если даже он еще не убит. Наемники затягивают то, что происходит сейчас на Украине. Эти люди пытаются обескровить Россию, но вряд ли это произойдет. Мы лучше всех понимаем, что такое нацисты и террористы. Последние восемь лет на Украине терроризм расцветал махровым цветом, но никому, кроме России, не было дела до того, что в Донбассе гибли люди», – подчеркнул собеседник.
Денильханов убежден, что Грант и другие наемники ехали на Украину не защищать демократию, для них важен пиар и они «первыми дадут оттуда деру», когда почувствуют реальную угрозу при наступлении российских войск. Он напомнил, что США и их западные союзники разрушили Афганистан, Сирию, Ирак и Ливию. «Если бы они хотели демократии, то англичане давно должны были бы потребовать прекратить геноцид жителей Донбасса. Сейчас им нужно загнать нашу страну в угол, но этого не произойдет. Курс изменен не будет. США и их союзники найдут на Украине то, что ищут – могилу», – уверен Денильханов.
По его словам, сейчас два славянских народа поставлены друг против друга. «Мы совершили одну ошибку – нужно было в 2014 году добить националистов, и все было бы нормально. К сожалению, мы сами дали им восемь лет, чтобы они укрепились. Но простой украинский народ нисколько не виноват в том, что сейчас происходит. Нам не жить друг без друга, но это не хотят понимать определенные люди на Украине. Но раз произошло то, что произошло – значит, надо идти до конца, останавливаться уже нельзя», – считает политик.
О гибели командира отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержанта Адама Бисултанова стало известно в четверг. Трагические события произошли 26 мая. Подразделение Росгвардии вступило в бой с группой наемников из Великобритании и США. Бен Грант снимал происходящее на камеру GoPro. На видео, которое появилось в интернете 28 мая, один из наемников выходит из засады в лесу и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. Всего было нанесено три удара. Бисултанов получил смертельные ранения.
По данным британских СМИ, Грант находится на Украине с марта. Его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, спецпосланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. В интервью The Daily Telegraph Грант рассказал, что отправился на Украину по собственному желанию и «даже маме не сказал об этом».
Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
|
|
Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
|
|
Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
|
|
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
|
|
«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
Полковник США предрек победу российской армии
|
|
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт назвал эффективный способ блокировки сразу всех VPN-сервисов
|
|
Полностью перекрыть все пути обхода блокировок в России возможно с помощью перехода в режим «белого списка», сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, комментируя сообщения Роскомнадзора о блокировке VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.
В Роскомнадзоре подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете проводится блокировка VPN-сервисов, включая Proton VPN, проблемы с подключением к которому ранее возникли у многих пользователей. Уточняются, что блокируются сервисы, нарушающие законодательство страны.
«Теоретически возможно перекрыть абсолютно все лазейки для доступа к запрещенному контенту. Для этого нужно заблокировать все обходные пути, зеркала, прокси-сервера и VPN-сервисы. Их хоть и огромное количество, но не бесконечное. Практически это сделать довольно сложно, поскольку противники блокировок не стоят на месте и на каждый очередной запрет вводят в строй все новые и новые сервисы и адреса доступа к ним», – говорит Казанцев.
Сейчас Роскомнадзор, считает эксперт, блокирует популярные VPN-сервисы, рассчитанные на большое количество пользователей, не обладающих серьезными техническими познаниями, а использующими эти сервисы по принципу «открыл приложение – нажал большую кнопку». У технически более подкованных граждан выбор лазеек пока еще достаточно широк: не «попсовые» VPN-сервисы, прокси-сервера, сеть TOR и всякие более экзотические варианты вроде собственного арендованного сервера, например, в Нидерландах, с реализованным на нем прокси или VPN.
«Полностью перекрыть все эти пути обхода теоретически можно. Но для этого нужно будет переходить на режим «белого списка», когда любые адреса и порты блокируются, кроме тех, что проверены уполномоченным органом и включены в этот «белый список». Это, пожалуй, единственный ультимативный способ заблокировать практически любой доступ к запрещенному контенту», – заключил специалист.
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей. Так, например, такие сервисы могут передавать персональные данные пользователя, его логины и пароли.
Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
|
|
Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавия попросила у западных партнеров летальное оружие
Власти Молдавии ведут предварительные переговоры с западными партнерами о поставках в страну летального оружия, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.
«Пока речь идет о предварительных дискуссиях. Сейчас мы решаем, понадобится ли нам летальное оружие или нет», – цитирует РИА «Новости» Гаврилицу.
Она отметила, что на данный момент европейским партнерам направлены заявки на нелетальное военное оборудование, но при этом «ведется дискуссия, что мы могли бы попросить, если нам потребуется летальное оружие».
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии.
Между тем, Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС.
|
|