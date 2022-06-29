В России началась разработка речного пассажирского экраноплана

Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Р.Е. Алексеева ведет работы над созданием нового речного пассажирского экраноплана проекта 04700.

Как отмечается в специальном проекте ТАСС «Летучие корабли», посвященном экранопланам, новое судно сможет перевозить до 40 пассажиров и перемещаться на крейсерской скорости до 200 км/ч, доставлять людей и грузы на расстояние до 3 тыс. км. «Такие экранопланы незаменимы для развития транспортных путей в Арктической зоне, а также круглогодичного скоростного транспортного сообщения в Сибири и на Дальнем Востоке», – считают в конструкторском бюро.

Его специалисты указывают, что в период навигации быстро добраться по рекам в этих регионах позволяют суда на подводных крыльях, но когда реки скованы льдом, скоростного сообщения нет. «Для решения этой проблемы конструкторы создали проект речного экраноплана 04700. Судно позволит быстро добираться из Якутска в Тикси или из Салехарда в Ханты-Мансийск, но его можно круглогодично использовать и на других маршрутах», –полагают разработчики.

По данным ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева, потребность в экранопланах проекта 04700 уже сегодня превышает 50 единиц. «Суда смогут базироваться не только на бетонных площадках и понтонах, но и на необорудованном песчаном берегу», – говорится в спецпроекте агентства. По мнению специалистов, такие экранопланы более экономичны, безопасны и обладают вдвое большей дальностью полета по сравнению с малой авиацией. «Все это позволит повысить доступность скоростных перевозок для жителей регионов и увеличить пассажиропоток более чем на 9%», – отмечается в проекте.

«Экранопланы должны стать неотъемлемым элементом транспортной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Полноводные реки – это главные транспортные артерии в регионе. Сейчас эти маршруты закрыты только речными судами, однако навигационный период очень короткий, поэтому целесообразно использовать экранопланы», – сообщил председатель совета директоров – генеральный конструктор ЦКБ по СПК Георгий Анцев.

В спецпроекте ТАС впервые представлен облик нового речного экраноплана, а также приводятся его тактико-технические характеристики: водоизмещение составляет 12 тонн, мореходность (высота волны при взлете и посадке) - 0,75 м, грузоподъемность – 3,6 т.

Ранее в пресс-службе Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеев сообщили, что в России создаются несколько экранопланов нового поколения, в том числе «Чайка-2».