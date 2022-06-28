Путин начал переговоры с Рахмоном в Душанбе

Эксперт предсказал расширение БРИКС на десятки стран

«В ближайшие годы мы можем увидеть расширение формата БРИКС уже не на одну-две страны, которые уже подали заявки, а на десятки государств», – сказал газете ВЗГЛЯД макроэкономист Ярослав Лисоволик. Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила о том, что Аргентина и Иран подали заявки на вступление в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

«Безусловно, должно пройти некоторое время, прежде чем Аргентина и Иран будут приняты в организацию. БРИКС пока еще находится в стадии выработки норм и критериев для принятия новых членов. Об этом говорилось на прошедшем на прошлой неделе саммите БРИКС», – рассказал программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

Решение Тегерана и Буэнос-Айреса обозначает общий тренд на расширение пятерки БРИКС, отмечает Лисоволик. По его мнению, «в ближайшие годы мы увидим новых членов в составе этой структуры. «Также немаловажен и формат БРИКС+. Это более широкий формат взаимодействия с другими развивающимися странами, формирование широкого круга друзей стран БРИКС», – подчеркнул эксперт.

Как отмечал ТАСС, в саммите БРИКС+, который прошел в прошлую пятницу под председательством КНР, приняли участие главы государств и правительств, а также другие представители 18 государств. Помимо основной пятерки БРИКС, в формате участвовали: Алжир, Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

«Проявленный Аргентиной и Ираном интерес собственно к группе БРИКС свидетельствует о привлекательности этого формата, а также о том, что организация переживает определенный динамизм и восходящее развитие. Коалиция является притягательной для других стран, поскольку обладает огромным потенциалом расширения взаимодействия на весь периметр стран Глобального Юга, на все развивающиеся страны», – отметил Лисоволик. Напомним, что по оценкам специалистов совокупный ВВП стран БРИКС составляет около 25% мирового валового внутреннего продукта.

«Процесс расширения, выстраивания круга друзей в рамках БРИКС+ является показательным с точки зрения того, что развитие БРИКС идет по восходящей траектории. Здесь можно вспомнить и прошедший саммит стран БРИКС+, на котором представители региональных интеграционных группировок заявили о планах выстраивания взаимодействия с БРИКС», – указал эксперт.

Ранее Лисоволик в одном из докладов для клуба «Валдай» отмечал, что каждая из стран-членов БРИКС является лидером в региональной интеграционной группировке. Россия – в Евразийском экономическом союзе, Бразилия – среди стран латиноамериканского объединения МЕРКОСУР, ЮАР – в Сообществе развития Юга Африки, Индия – в Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (SAARC), а Китай – в Шанхайской организации сотрудничества, в рамках соглашения о свободной торговле Китай-АСЕАН, а также в перспективном Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP).

«В ближайшие годы стоит ожидать развитие формата БРИКС не на одну-две страны, которые уже подали заявки. Мы можем увидеть расширение коалиции на десятки стран, – отметил собеседник. Само пространство, которое формируется на основе БРИКС+, огромно. Оно включает в себя больше сотни стран».

«Внешнее давление и ограничения, которые в том числе испытывает Китай, председательствующий в этом году в БРИКС, не столько сдерживает, сколько подталкивает незападные страны более активно формировать свой круг взаимодействия, выстраивать сеть альянсов на периметре Глобального Юга», – резюмировал Лисоволик.

«Пока в Белом доме думали, что бы еще в мире отключить, запретить и испортить, Аргентина и Иран подали заявки на вступление в БРИКС», – написала в понедельник вечером официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщил представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил о подаче заявки. В соответствии с этим председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента Ирана Ибрахима Раиси для участия в саммите БРИКС, где иранский лидер выступил с речью, сообщает ТАСС. Хатибзаде выразил надежду, что «Иран сможет внести вклад в работу БРИКС и принести пользу организации». По его словам, «БРИКС – это не просто международное объединение, но инновационный механизм с разнообразным функционалом».

Напомним, что в минувшие четверг и пятницу под представительством Китая в режиме видеоконференции прошел XIV саммит БРИКС. Приглашенный на мероприятие иранский президент Раиси в своей речи подчеркнул, что Тегеран готов предоставить свои возможности странам БРИКС для выхода на новые рынки и обеспечения энергетических потребностей. Китайский лидер Си Цзиньпин в то же время выразил мнение, что содружеству БРИКС необходимо расширить число участников. Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет.

В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что Москва положительно относится к возможности расширения БРИКС и предлагает определить процедуры и требования к кандидатам на присоединение к этому объединению.

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