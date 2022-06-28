В Москве наградили медалистов Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

В Москве состоялась церемония награждения медалистов пятого, юбилейного сезона студенческой олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» при поддержке Министерства науки и высшего образования.

Церемония прошла в Центре культур НИУ ВШЭ и объединила 110 медалистов со всей страны, руководителей 35 ведущих вузов России, представителей порядка 30 компаний-партнеров олимпиады, членов Совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» и высокопоставленных гостей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С напутствием к медалистам обратился первый заместитель руководителя администрации президента, глава совета Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я – профессионал» Сергей Кириенко.

«Все, что происходит сегодня с Россией, в некотором смысле, вызов. Но, с другой стороны, кризис и вызов – это время возможностей, и вы это доказали. Сегодня для России и для каждого из вас время возможностей. Поэтому пусть с вами останется уверенность в своих силах, понимание, что вы способны справляться с любыми вызовами, которые вам бросает жизнь. А вот расслабляться не стоит, потому что у вас все еще впереди. Для каждого из вас открыты стажировки, для каждого из вас открыты новые возможности, в том числе в рамках платформы «Россия – страна возможностей». В том, как меняется сегодня мир, мы пришли к тому, что сегодня главное богатство – это люди, креативные способности, творчество, потенциал людей. Самые дальновидные, самые умные, стратегически развивающиеся компании главные усилия вкладывают в людей, которых они привлекают к себе в команду. Я хочу поздравить всех тех ребят, кто не сдался и доказал свое право быть победителем», – сказал он.

Кроме того, Кириенко вручил награду абсолютному рекордсмену олимпиады, семикратному медалисту Захару Яковлеву, студенту Университета ИТМО. Захар Яковлев участвует в «Я – профессионал» со второго сезона, выиграв десять дипломов различной категории, из них две серебряные и три бронзовые медали. А в пятом сезоне к десяти дипломам добавилось еще семь медалей: четыре золота, серебро и две бронзы.

Поздравляя дипломантов олимпиады, заместитель министра науки и высшего образования Григорий Гуров отметил, что сейчас стране как никогда нужны ученые.

«Российские вузы готовы предоставить вам возможности для всестороннего развития. Очень важно, чтобы молодые люди эффективно реализовали свой научный потенциал, вдохновлялись на новые открытия и получали заслуженное признание. Особенно ценно, что олимпиада охватывает молодежь со всей страны – от Калининграда до Владивостока. В заключительном этапе этого сезона приняли участие почти 17 тысяч студентов более чем из 600 вузов. И обучающиеся из региональных учреждений достигли высоких результатов наравне с молодыми людьми, представляющими столичные учебные заведения. А значит, надо пробовать свои силы вне зависимости от того, где вы учитесь – возможности открыты для всех», – подчеркнул он.

С приветственным словом к присутствующим обратился гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Каждый сезон привлекает все больше и больше заинтересованной молодежи, и в этом году результаты впечатляющие: число золотых медалистов по сравнению с первым сезоном выросло почти втрое. Этих ребят ожидают новые горизонты и новые возможности – кто-то сможет продолжить обучение в магистратуре, ординатуре или аспирантуре вуза мечты, кто-то начнет карьеру в крупной компании, кто-то отправится в бесплатное путешествие и откроет для себя разные уголки России. В этом году сертификаты программы «Больше, чем путешествие» получат 1950 дипломантов «Я – профи». И, конечно, наша платформа «Россия – страна возможностей» продолжит помогать студентам раскрывать их таланты и находить новые векторы развития». Он также сообщил, что трое медалистов получат сертификаты на путешествие по России в рамках программы «Больше, чем путешествие» номиналом 200 тыс. рублей», – отметил он.

Руководитель олимпиады «Я – профессионал» Валерия Касамара подвела итоги и обратилась к дипломантам.

«За пять лет мы видели разные истории дипломантов и следим за судьбой наших выпускников, нам небезразличны их успехи. Потому что олимпиада – это не просто состязание, это сообщество, которое охватывает всю страну. Кто-то видит в ней источник вдохновения, кто-то – возможность подтвердить свои способности, шагнуть навстречу амбициозным целям. На протяжении пяти лет олимпиада продолжает расти и крепнуть, многие выросли вместе с ней, участвуя с первого сезона. В пятом сезоне 136 участников стали золотыми медалистами. А всего за пять лет олимпиады дипломантами стали 17 227 участников. Мы рады поздравить вас, дорогие медалисты, с победой. Впереди вас ждут новые вершины, новые возможности. Вы уже на пути настоящих профессионалов, и дальше – только больше», – поздравила она.

По итогам пятого сезона, количество участников заключительного этапа выросло по сравнению с прошлым годом с 15 170 до 16 917. Увеличилось и количество дипломантов. Если в четвертом сезоне их было 3881, то в пятом дипломантами стали 4082 участника из 380 вузов. Из них 140 – золотые медалисты, 187 – серебряные, 231 – бронзовые, а также 1282 победителя и 2242 призера. Кроме того, впервые появились дипломанты из 44 новых вузов, 37 из которых – не столичные.

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов заметил, что интерес академического сообщества и общие успехи десятков вузов-организаторов олимпиады со всей России – это мотивация для других учебных заведений стремиться к высоким результатам.

«Главное, что я вижу как ректор и что меня не может не радовать, – это то, какое дружное и обширное академическое сообщество у нас выстраивается. Растет число вузов-организаторов, в этом сезоне их было уже 30, увеличивается число университетов, чьи студенты занимают призовые места, а также ротация вузов, представленных дипломантами и медалистами. Сейчас в числе вузов-организаторов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, у нас представлены учебные заведения еще из 10 регионов, и мы надеемся, что этот список будет пополняться, а география будет расширяться. Прекрасно, что вузы всей страны объединяются ради такого интересного и масштабного дела и мотивируют друг друга», – подчеркнул он.

Всего на церемонии были вручены награды 110 золотым медалистам сезона. Дипломанты получили свои награды из рук высокопоставленных гостей, представителей ведущих вузов страны и компаний-партнеров олимпиады: Сбера, РСХБ-Страхования, Банка ВТБ, Госкорпорации «Росатом», Роскосмоса, ПАО «Полюс», ПАО «ТМК» и других. Остальные дипломанты получат свои награды в ближайшее время по почте.

«Олимпиада – это некий бустер уверенности, после потрясающего результата еще сильнее хочу продолжить обучение и углубить знания в области педагогики. Из школы, в которой работаю уже три года, уходить не готова. Это действительно целый мир, который затягивает своей искренностью и стремлением получать новые знания!» – поделилась впечатлениями золотая медалистка по направлению «Классный руководитель», студентка филиала Ставропольского государственного педагогического института Ларина Айрапетян.

«После первой победы в «Я – профи» я поняла, что могу гораздо больше, чем имею сейчас, и, рискнув, перепоступила в другой вуз. Именно моя первая медаль дала мне силы к непростому, но важному шагу, чему я очень рада. Эта олимпиада для меня очень ценна тем, что дает возможность закрепить и переосмыслить знания, которые нам дают в вузе по специальности, понять, как можно применять их для решения реальных производственных задач», – рассказала золотая медалистка по направлению «Геология», студентка Томского политехнического университета Арина Тишенская.

Дипломанты пятого сезона олимпиады получат призы: льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов и возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Сильнейшие участники олимпиады – бронзовые, серебряные и золотые медалисты – также получат денежные премии от 100 до 300 тыс. рублей.