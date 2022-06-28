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Россия ввела санкции против жены и дочери Байдена
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Министерство иностранных дел России сообщило, что расширен американский стоп-лист еще на 25 человек, включая супругу и дочь президента Соединенных Штатов Джо Байдена.
«В качестве ответа на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, в «стоп-лист» вносятся 25 американских граждан из числа ответственных за формирование русофобского курса сенаторов, участников так называемой группы «Макфол-Ермак», которая занимается разработкой рекомендаций относительно антироссийских рестрикций, а также членов семьи президента Джо Байдена», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
То есть под санкции попала супруга президента США Джилл Байден и их дочь Эшли Байден.
Ранее Соединенные Штаты ввели визовые ограничения в отношении примерно 500 российских чиновников из-за конфликта на Украине, также будут применены санкции против «частных военных компаний», военных подразделений и чиновников на украинских территориях, взятых под контроль российскими войсками. Кроме того, Байден объявил о повышении пошлин на 570 групп российских товаров стоимостью 2,3 млрд долларов.
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Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине
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Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
«Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life.
По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.
Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он.
Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.
«Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров.
Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами».
«Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ.
По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.
Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».
Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».
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Соединенным Штатам предсказали раскол на «красную» и «синюю» нации
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В 2020-х годах давление на единство внутри США продолжит усиливаться из-за растущих разногласий между республиканцами и демократами, говорится в статье старшего редактора журнала The Atlantic Рональда Браунштейна.
«Скорее всего, пришло время перестать говорить о «красной» (республиканцы – прим. ВЗГЛЯД) и «синей» (демократы – прим. ВЗГЛЯД) Америке», – передает РИА «Новости» текст статьи Браунштейна.
«Когда мы думаем о Соединенных Штатах, мы совершаем фундаментальную ошибку, представляя их как единую нацию, мраморную смесь «красных» и «синих» людей», – приводятся в статье выводы политтехнолога и председателя проекта Analyst Institute Майкла Подхорцера. «Но на самом деле мы никогда не были единой нацией. Мы скорее похожи на федеративную республику, состоящую из двух наций – синей и красной. Это не метафора; это географическая и историческая реальность», – уверен политтехнолог.
По словам Браунштейна, усиливающиеся разногласия между «красными» и «синими» штатами представляют собой возвращение к тем разделительным линиям, которые существовали на протяжении большей части истории США.
«Все это подпитывает процесс, который я именую «великим расхождением» между синими и красными штатами. Само по себе это расхождение оказывает невероятное давление на сплоченность страны, однако происходящее все больше похоже лишь на промежуточный пункт», – говорится в статье.
Как отмечает автор, Подхорцер не пророчит США новую гражданскую войну, однако предупреждает, что в 2020-х годах давление на фундаментальное единство страны, вероятно, продолжит усиливаться.
«Нарастающее расхождение – и антагонизм – между красной и синей нациями является определяющей характеристикой Америки XXI века. Это существенная перемена по сравнению с серединой XX века, когда основной тенденцией было всеобщее сближение», – считает Браунштейн.
С точки зрения Подхорцера, растущее разъединение означает, что за периодом стирания различий настает время, когда коренные различия, восходящие к самому основанию страны, вновь всплывают на поверхность. А по мнению политолога из Университета Джона Хопкинса Лиллианы Мейсон, по мере увеличения раскола между двумя частями страны «возникают риски действительно глубоких потрясений, социальных потрясений, которые коснутся не только наших чувств и мнений».
«Это вовсе не значит, что американцы обречены снова сражаться друг с другом, как это случилось после 1850-х. Но это значит, что 2020-е годы могут принести с собой самые серьезные угрозы для стабильности нашей страны с того мрачного и лихого времени», – резюмирует Браунштейн.
Напомним, представители Республиканской партии в штате Техас потребовали проведения в 2023 году референдума, на котором предлагается решить, должен ли штат выйти из состава США.
Газета ВЗГЛЯД ранее оценила шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР.
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Песков прокомментировал сообщения о присвоении Пригожину «Героя России»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания «Герой России».
«Все открытые указы мы публикуем», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания «Герой России».
В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным
Запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
«Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС.
По словам Котре, цель ослабить финансы России не будет достигнута.
Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы.
Захарова: На Западе не хотят отвечать на вопросы о деятельности наемников на Украине
Западные страны отказываются отвечать на вопросы российской стороны, касающиеся деятельности своих наемников на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Они [западные страны] же занимаются, как [посол России в Лондоне Андрей] Келин сказал, пишут какие-то провокативные, хамские бумаги. Но они же не хотят отвечать на те вопросы, которые мы им задаем, о той деятельности, которую они ведут», – ответила дипломат на вопрос о том, обращались ли американцы и британцы к России по поводу судьбы своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине, передает ТАСС.
При этом дипломат подчеркнула, что Запад делает все, чтобы конфликт на Украине продлился как можно дольше. По ее словам, они делают все, чтобы конфликт на территории Украины растянуть как можно больше.
«Мы вспоминаем то, что сказал [экс-президент США] Джордж Буш-младший: миссия Украины убить как можно больше русских. <…> Они наделили Украину и киевский режим этой функцией, они используют (Украину – прим. ВЗГЛЯД) как инструмент, и вся логика строится вокруг этого – поставки вооружений, поставки людей, своих же людей, все что угодно, лишь бы, как сегодня сказал [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, никакой остановки конфликта и урегулирования этой ситуации не было, иначе план их рухнет», – добавила Захарова.
Ранее в ЛНР заявили, что французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
Кроме того, ранее он предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.
В США назвали слова Байдена о «путинских ценах» ложью
Заявления президента США Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для экономики, заявил обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.
По словам автора статьи, 55% нынешнего роста цен на топливо в Штата пришлись на период с декабря по конец февраля, когда спецоперации России еще не было.
«Значит, происходит что-то другое, и это что-то – нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Дженкинс.
Он указал на ошибку Байдена обвинять во всем Кремль.
«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», – указал автор публикации.
Проблемы в экономике США – это результат рентоориентированности, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продуктов, считает эксперт.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
Стало известно о планах Байдена и G7 запретить ввоз золота из России в США
Американский лидер Джо Байден и его коллеги по G7 намерены договориться о запрете на импорт нового золота из России, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Соответствующее заявление должно сделать министерство финансов США во вторник, сообщили собеседники Reuters, передает ТАСС.
Сам саммит G7 проведут в Германии 26-28 июня.
Между тем координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что на G7 планируется объявить о новых рестрикциях против России.
«Много внимания лидеров G7 будет уделено не только тому, как справляться с вызовами для мировой экономики, которые стали результатом <...> войны [на Украине], но и тому, как продолжать привлекать к ответственности [президента РФ Владимира] Путина, обеспечить, чтобы он слышал [это] и подвергался издержкам и последствиям за то, что он делает. Так что будут некоторые объявления», – заявил Кирби.
Перед началом саммита Байден намерен провести двустороннюю встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики рассчитывают обсудить «тесную координацию с целью поддержки Украины, привлечения РФ к ответственности, а также решения приоритетных вопросов» между странами.
Кирби добавил, что первое пленарное заседание G7 посвятят мировой экономике, росту цен, сбоям в цепочках поставок.
Напомним, глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Байден живет в придуманном мире, если обвиняет в инфляции российского лидера Владимира Путина, так как цены на продовольствие растут не первый год. Сам президент России Владимир Путин на ПМЭФ отмечал, что рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином – результат системных ошибок в экономической политике США и ЕС.
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире, заявил глава британского правительства Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.
В заявлении канцелярии Джонсона говорится, что премьер-министр подчеркнул, сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, передает ТАСС со ссылкой на BBC.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.
Кроме того, ранее он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране.
Губернатор Техаса обвинил Байдена в смерти мигрантов в автофургоне
Губернатор штата Техас, представитель Республиканской партии Грег Эббот выразил мнение, что более 40 нелегальных мигрантов, тела которых обнаружили в фуре в пригороде Сан-Антонио, погибли из-за проводимой президентом США Джо Байденом политики.
«По меньшей мере 42 человека найдены мертвыми в грузовике с мигрантами в Техасе. Эти смерти на Байдене. Это результат его смертоносной политики открытых границ», – приводит слова губернатора Техаса ТАСС.
Ранее внутри 18-колесной фуры в пригороде Сан-Антонио на территории штата Техас обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов. Причиной смерти людей, предположительно, стал тепловой удар. Еще 16 человек, находящихся внутри, были госпитализированы.
Напомним, в конце января 45-й президент США Дональд Трамп призвал главу действующей американской администрации Джо Байдена беспокоиться о «вторжении» нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты. В январе 2021 года Байден отменил введенный Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.
Шольц подсказал Байдену, как вести себя во время фотографирования
Президент США Джо Байден не услышал команду фотографа на саммите «Большой семерки» (G7), но ситуацию спас канцлер Германии Олаф Шольц, который привлек внимание американского лидера.
«Джо, повернись», – обратился Шольц к Байдену, который в момент фотосессии просматривал документы, развернувшись к столу, передает радио «Sputnik».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России Владимире Путине, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Ранее президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики случайно перевернул и показал присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой подробно было расписано, что он должен делать на мероприятии.
Еще в марте Байден на пресс-конференции использовал шпаргалки, содержащие ключевые моменты по затрагиваемым темам и данные о присутствовавших журналистах.
Напомним, это далеко не первый случай, когда окружающие Байдена заявляют о тревоге за его умственные способности. Не так давно президент США посетил церковь в городке Рехобот Бич. Он вышел из нее в приподнятом настроении. Когда президента США спросили о самочувствии, он подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Гражданам ДНР и ЛНР разрешили обменять водительские права в России без экзаменов
Постановление об упрощенном порядке обмена национальных водительских удостоверений на российские для украинских граждан и граждан республик Донбасса подписал премьер-министр Михаил Мишустин, теперь они смогут заменить водительские права без сдачи экзаменов.
Упрощенный порядок затронет жителей ДНР, ЛНР, Украины и лиц без гражданства, въехавших в Россию после 21 февраля 2022 года и имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России или свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Также постановление распространяется на граждан России, получивших российское гражданство в упрощенном порядке и постоянно проживающих или проживавших на территориях ДНР и ЛНР и переехавших на постоянное проживание в Россию.
В постановлении указано, что решение принято в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, в соответствии с нормами международного права и договорами о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Донбасса.
Документ вступает в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 марта 2023 года.
Ранее сообщалось, что украинские граждане и граждане республик Донбасса смогут работать в России без оформления патента.
Трамп оказался популярнее Байдена в США
Если бы выборы президента США проводились сейчас, большинство избирателей проголосовали бы за экс-главу американского государства Дональда Трампа, а не за действующего лидера страны Джо Байдена, свидетельствуют результаты опроса, проведенного McLaughlin & Associates.
Американцам предлагали ответить на вопрос: «Если бы выборы президента состоялись сегодня, вы бы с большей вероятностью проголосовали за Дональда Трампа, кандидата от республиканцев, или за Джо Байдена, кандидата от Демократической партии?». Трамп, согласно результатам опроса, набрал бы 49%, Байден – 44%.
Кроме того, Трамп лидирует среди кандидатов от Республиканской партии США – на праймериз 2024 года за него готовы проголосовать 59% избирателей. Губернатор Флориды Рон ДеСантис набирает 15%, бывший вице-президент Майк Пенс – 7%, пишет «Московский комсомолец».
Также 50% участников опроса заявили, что вице-президент Камала Харрис «вероятно» станет президентом до истечения первого срока Байдена, 40% считают это маловероятным, 10% не стали отвечать на этот вопрос.
Опрос проводился с 17 по 22 июня. В нем приняла участие 1 тыс. избирателей. Уровень погрешности не указан.
Напомним, сообщалось, что Трамп изучает возможность объявить о намерении выставить свою кандидатуру на пост главы государства до проведения промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре 2022 года. Байден выразил готовность побороться с Трампом за пост президента США.
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В Херсонской области подожгли машину сотрудницы администрации
Неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
«Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать», – пояснила Махнева, передает РИА «Новости».
По ее словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
Ранее неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, мужчина убил одного из нападавших.
Кроме того, было совершено покушение на главу Херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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