ФСБ рассекретила документы о планах украинских националистов создать государство в Приморье

Украинские националисты, бежавшие в 1930-х годах от советской власти на оккупированные японцами территории Маньчжурии, вели активную работу по подготовке создания своего государства на землях нынешнего Приморского края, отвоевав их у СССР, следует из документов, впервые рассекреченных УФСБ по Приморью.

Среди этих материалов – вынесенное уже во времена современной России постановление об отказе в реабилитации осужденным лидерам дальневосточных украинских националистов, передает РИА «Новости».

Осенью 1945 года, после разгрома Красной армией группировки японских войск в Маньчжурии, советская военная контрразведка СМЕРШ арестовала четырех активистов украинского националистического движения на Дальнем Востоке. Это Юрий Рой, Иван Шлендик, Александр Дзыгар и Николай Самарский.

Дальнейшее следствие установило, что в 1934 году, после захвата Японией территорий Маньчжурии, по инициативе проживавших там украинских националистов из числа эмигрантов, а также при участии польского консульства в Харбине и образованного при нем общества «Прометей» была создана антисоветская организация «Украинская национальная колония» (УНК).

По данным следствия, основной задачей УНК была активная борьба против СССР с целью отторжения от Советского Союза Украины и создания на ее территории националистического государства со столицей в Киеве, а также отторжения советского Приморья от государства для образования на этой территории украинской автономии «Зеленый Клин».

УНК формировалась главным образом из остатков банд Петлюры и лиц, непосредственно боровшихся против советской власти в годы гражданской войны.

Под руководством Роя в 1936–1939 годах в этих целях там началась широкая пропагандистская кампания, в частности, через печатные издания, например, журнал «Дальний Восток».

Кроме того, для активизации антисоветской деятельности в Маньчжурии УНК создала молодежную антисоветскую националистическую организацию «Украинская Дальневосточная Сечь», которая и стала основным проводником идей создания украинского национального государства на землях Советского Приморья. В этих же целях в УНК в 1936–1937 годах прибыли представители берлинского центра «Организации украинских националистов»* Корда-Федоров, Марков и другие, которые при содействии японской военной миссии в Харбине, а также Роя заняли руководящие посты в колонии.

ОУН* поддерживалась Абвером – военной разведкой гитлеровской Германии. Японские военные миссии – разведывательные органы, создававшиеся для работы по основным районам Дальнего Востока СССР. Харбинская ЯВМ (Информационно-разведывательное управление Квантунской группировки войск) была руководящим органом для всех японских военных миссий и их отделений.

Как установило следствие, Рой руководил всей политической деятельностью УНК против СССР. Дзыгар в 1937 году участвовал в создании «Украинской Дальневосточной Сечи», а в 1944 году его избрали членом совета старшин «Украинской национальной колонии». Шлендик в 1935 году вступил в УНК, в 1936–1939 годах был членом ее правления и начальником канцелярии, а также техническим редактором журнала «Дальний Восток». Самарский состоял в «Украинской национальной колонии» с 1934 года, на следующий год стал членом правления, с 1937 года работал личным секретарем Роя, одновременно возглавлял группу гетмановцев. С 1934 года он также входил в совет старейшин УНК и вел активную националистическую деятельность.

Вина Роя, Дзыгара, Шлендика и Самарского была доказана, и они по приговору суда получили по 10 лет лагерей. Уже во времена современной России им отказали в реабилитации как лицам, совершившим государственные преступления по политическим мотивам.

Ранее Львовский областной совет призвал президента Украины Владимира Зеленского предоставить лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Героя Украины.