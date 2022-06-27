В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным

Запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.

«Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС.

По словам Котре, цель ослабить финансы России не будет достигнута.

Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.

Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.

Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.

В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы.