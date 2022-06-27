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В Германии назвали запрет на импорт золота из России бессмысленным
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Запрет на импорт золота из России столь же бессмыслен, как и другие экономические санкции против Москвы, считает эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре.
«Как и в случае экспорта газа и нефти, найдутся другие покупатели. Это лишь нанесет ущерб связям по поставкам на годы вперед», – цитирует его ТАСС.
По словам Котре, цель ослабить финансы России не будет достигнута.
Накануне Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами-участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы.
Шольц заявил о «ясном сигнале» Путину
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Сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Так он прокомментировал встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау.
«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», – приводит его слова ТАСС. Шольц приветствовал визит Байдена в Германию.
Между тем, как признавало ранее агентство Bloomberg, что в ЕС наметился раскол между западными и восточными странами по вопросам поставок оружия на Украину, диалога с Москвой и условий, которые должен будет принять Киев в рамках мирного договора.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что, хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома проходят в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудят, прежде всего, ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
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Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.
Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».
«День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).
Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.
Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.
Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.
Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Посол России высказался о поставках турбин для «Северного потока»
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Россия не участвует в диалоге между Германией и Канадой по поводу поставок оборудования для газопровода «Северный поток», которые оказались заблокированы из-за санкций, это германо-канадские разбирательства, заявил российский посол в Канаде Олег Степанов.
«Мы не ведем официальных контактов с Канадой по этому сюжету. С точки зрения посольства, этот вопрос – в первую очередь проблема между Канадой и Германией. Два подразделения Siemens оказались отрезанными друг от друга в плане выполнения контрактных обязательств из-за расширительного толкования Канадой собственных санкций против России, поэтому разбираться в этом нужно именно немцам с канадцами», – цитирует РИА «Новости» Степанова.
По его словам, нет необходимости «становиться стороной в том или ином виде этих германо-канадских разбирательств».
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
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В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В ЛНР рассказали о бегстве иностранных наемников из Северодонецка
Французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.
«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться», – цитирует его ТАСС.
Киселев уточнил, что они переправлялись только ночью, группами по два, по три человека. «Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», – добавил он.
Как отметил Киселев, «это наемники с Франции, Польши, Германии, Америки – все это подтверждается». По его словам, «все ушли в Лисичанск».
Он также подчеркнул, что в Северодонецке промзона еще не зачищена. «Там находятся «Луганск-1» (добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины – прим. ВЗГЛЯД) и теробороновцы (силы территориальной обороны ВС Украины – прим. ВЗГЛЯД). Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», – сказал Киселев.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Ранее сообщалось, что ВС России и подразделения Народной милиции ЛНР проводят зачистку Северодонецка от украинских солдат, которые «не успели удрать» из города.
Напомним, союзные силы освободили Северодонецк. На заводе «Азот» проводится зачистка. Вышедшие с завода люди сообщили, что украинские боевики запрещали им покидать химпредприятие, угрожая убить. ЛНР обвинила боевиков украинского нацбатальона «Айдар» в изнасилованиях заложниц на «Азоте».
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Немцы высмеяли бургомистра за беседу с «фейковым» Кличко
Читатели газеты Die Welt припомнили бургомистру Берлина Франциске Гиффай о ее прошлом после 30-минутной беседы с неизвестным, который выдавал себя за мэра Киева Виталия Кличко с помощью технологии дипфейка.
Немцы начали активно комментировать новость, так как сразу вспомнили отзыв у докторской степени у Гиффай за высокий процент плагиата в диссертации в 2021 году. Также недовольство вызвал тот факт, что на государственной партийной конференции в воскресенье она получила менее 60% голосов. Депутаты ХДС и СвДП после этого предложили политику уйти в отставку, передает РИА «Новости».
«Мне даже сказать нечего на такую наивность политиков. Как правящий бургомистр может общаться с Кличко через незащищенную сеть? Аутентификации не было? Нет двухэтапной проверки? Это просто ошеломляет», – пишет Uwe U.
«Диссертация бывшего доктора тоже была дипфейком», – заметил Deutscher Michel.
«Может быть, Шольц, Лаутербах, Бербок и компания – просто дипфейки...» – предположил комментатор с никнеймом Sham.
Кто назвал Гиффай мошенницей, которую обманули дипфейком.
Ранее сенатская канцелярия Берлина сообщила, что правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдвавшим
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США и Германия призвали к дипломатическому урегулированию на Украине
США и Германия едины во мнении о необходимости добиться дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель Белого дома по итогам очной встречи лидеров двух стран в преддверии саммита «Большой семерки».
«Как я уже сказал, и президент (США – Джо) Байден, и канцлер ФРГ (Олаф) Шольц сохраняют приверженность оказанию помощи Украине в сфере безопасности. Они оба согласны с президентом (Владимиром) Зеленским в том, что в конечном счете необходимо найти решение данного конфликта путем переговоров. Однако они не вдавались в конкретные детали того, как этого добиться», – цитирует представителя американской администрации РИА «Новости».
По его словам, и Берлин, и Вашингтон сегодня имеют «одинаково широкий подход к дипломатическому решению украинского конфликта».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, комментируя встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом в Эльмау, заявил, что сохранение сплоченности Запада является ясным сигналом президенту России Владимиру Путину.
Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что хотя против России были введены коллективные санкции, по важнейшим вопросам единой воли Запад не демонстрирует.
Переговоры канцлера и главы Белого дома прошли в замке Эльмау недалеко от города Гармиш-Партенкирхен перед началом трехдневного саммита глав государств и правительств стран Группы семи (G7).
Лидеры обсудили прежде всего ситуацию на Украине, последствия антироссийских санкций, возможный запрет на поставки золота из России и установление предельных цен на российскую нефть. Лидеры G7 также отдельно рассмотрят вопросы борьбы с изменением климата, последствия роста цен на энергоносители, оказание долгосрочной финансовой и военной помощи Киеву, проблему экспорта зерновых с Украины и продовольственную безопасность, Иран, отношения с Китаем и другие темы.
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Песков прокомментировал сообщения о присвоении Пригожину «Героя России»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикации о якобы присвоении предпринимателю Евгению Пригожину звания «Герой России».
«Все открытые указы мы публикуем», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что указом президента Пригожин удостоен звания «Герой России».
Вице-канцлер Германии стал меньше принимать душ из-за экономии энергии
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На фоне необходимости экономии энергии вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек стал меньше времени тратить на душ. Об этом он сообщил изданию Der Spiegel.
«Я придерживаюсь того, что рекомендует мое министерство. Я значительно сократил время принятия душа», – цитирует его ТАСС.
Однако, по его словам, он является плохим примером. «У меня, как у министра, зарплата, о которой другие только мечтают», – добавил Хабек.
Кроме того, глава Минэкономики ФРГ подчеркнул, что возвращается домой поздно, встает в шесть утра и уходит с работы в семь. «Зимой вообще не надо топить. Это действительно что-то другое для людей, работающих удаленно, пенсионеров с маленькими пенсиями, семей», – констатировал он.
Отвечая на вопрос, сколько времени ему требуется для принятия душа, Хабек заметил, что «его коллега из Нидерландов недавно с гордостью сказал, что они хотят использовать кампанию, чтобы сократить среднее время принятия душа с десяти до пяти минут». «Я должен был смеяться над этим. Я никогда в жизни не принимал душ и пяти минут. Я быстро принимаю душ», – резюмировал министр.
Ранее Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе, а потребление газа требуется снизить везде, где возможно.
Накануне федеральное сетевое агентство Германии призвало немецкие компании и потребителей быть готовыми к значительному росту цен на газ и напомнило об экономии.
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайно ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
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Захарова: На Западе не хотят отвечать на вопросы о деятельности наемников на Украине
Западные страны отказываются отвечать на вопросы российской стороны, касающиеся деятельности своих наемников на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
«Они [западные страны] же занимаются, как [посол России в Лондоне Андрей] Келин сказал, пишут какие-то провокативные, хамские бумаги. Но они же не хотят отвечать на те вопросы, которые мы им задаем, о той деятельности, которую они ведут», – ответила дипломат на вопрос о том, обращались ли американцы и британцы к России по поводу судьбы своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине, передает ТАСС.
При этом дипломат подчеркнула, что Запад делает все, чтобы конфликт на Украине продлился как можно дольше. По ее словам, они делают все, чтобы конфликт на территории Украины растянуть как можно больше.
«Мы вспоминаем то, что сказал [экс-президент США] Джордж Буш-младший: миссия Украины убить как можно больше русских. <…> Они наделили Украину и киевский режим этой функцией, они используют (Украину – прим. ВЗГЛЯД) как инструмент, и вся логика строится вокруг этого – поставки вооружений, поставки людей, своих же людей, все что угодно, лишь бы, как сегодня сказал [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, никакой остановки конфликта и урегулирования этой ситуации не было, иначе план их рухнет», – добавила Захарова.
Ранее в ЛНР заявили, что французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.
Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.
Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.
Кроме того, ранее он предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.
Депутаты и политологи обозначили пути трансформации партийных идеологий в новых условиях
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«В Конституции указано, что в России никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Но востребованность идеологии со стороны общества очевидна. Вопрос партийной идеологии в нынешних обстоятельствах стоит еще более остро», – заявил глава Московского клуба политологов, член Общественной палаты столицы Александр Асафов на круглом столе на тему кризиса партийных идеологий.
По мнению Асафова, в нынешней, стремительно меняющейся обстановке в мире, «старые идеологические модели прошлого либо перестают работать, либо теряют смысл».
Эксперт выступил в роли модератора прошедшего в пятницу круглого стола на тему «Кризис партийных идеологий. Нужны ли партиям идеологии в условиях нового времени?». В дискуссии с участием депутатов Госдумы и Мосгордумы, участвовали представители внепарламентских партий и эксперты.
Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Олег Леонов полагает, что сейчас в России «нет ни одной партии с внятной идеологии». По мнению парламентария, это касается как мейнстримных, так и несистемных сил. «Кто первый предложит актуальную идеологию, тот и станет партией номер один», – считает Леонов. С представителем самой молодой парламентской силы поспорили коммунисты. Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов и зампред ЦК партии «Коммунисты России» Илья Клейменов настаивали, что марксистско-ленинская идеология сохраняет свою актуальность – и в подтверждение своей уверенности приводили успехи Китая, где коммунистическая партия по-прежнему находится у власти, сохраняя монолитность общества. Клейменов полагает, что идеи коммунизма будут реализованы «может, через сто лет».
Депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов, полемизируя с коммунистами, заявил, что левые идеи в принципе утеряли актуальность, а соответствующие партии «должны самораспуститься», в то время как патриотическая идеология, сформулированная Владимиром Жириновским, сохраняет актуальность и после смерти основателя партии.
«В России действительно сформировался очень сильный кризис партийных идеологий, выливающийся в кризис партийной жизни», – поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением политолог Александр Рудаков. По его мнению, сейчас российские партии погружены в процесс решения текущих политических задач: работу с избирателем, законотворческую деятельность. Но, по его словам, помимо этого, «существует более отдаленный горизонт деятельности партии, связанный с политической философией и развитием политической мысли».
В основу партийной идеологии должны быть положены реальные запросы большинства общества на данном этапе его развития, и то как люди видят свое будущее и будущее страны, полагает депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Нифантьев. «Когда шла избирательная кампания, наша партия вышла к людям и спросила: «Что мы с вами хотим?», – отметил депутат. По его мнению, запрос общества должен быть выше формализованых уставов и программ. «На основе того, что нам говорили граждане, была сформирована Народная программа партии «Единая Россия», которую пункт за пунктом мы стараемся исполнять. Не все получается, но, тем не менее, мы нацелены на результат, чтобы в итоге наша страна развивалась», – сказал Нифантьев.
В начале июня Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный национальной идеологии России. Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что после начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией.
Джонсон предупредил о последствиях урегулирования конфликта на Украине
Попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире, заявил глава британского правительства Борис Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону в ходе встречи в Германии.
В заявлении канцелярии Джонсона говорится, что премьер-министр подчеркнул, сейчас попытка уладить конфликт приведет лишь к нестабильности и даст президенту России Владимиру Путину карт-бланш на то, чтобы постоянно манипулировать как суверенными странами, так и международными рынками, передает ТАСС со ссылкой на BBC.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.
Кроме того, ранее он также отметил, что поддержка Украины должна продолжаться, несмотря на угрозу усталости от конфликта в этой стране.
Бургомистр Берлина полчаса проговорила с якобы мэром Киева
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай полчаса говорила с неизвестным, выдававшим себя за мэра Киева Виталия Кличко, сообщила сенатская канцелярия Берлина.
«Ход разговора и постановка темы вызвали недоверие со стороны Берлина. Разговор был прерван преждевременно», – говорится в опубликованном в Twitter сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
В Берлине заподозрили, что человек, который участвовал в разговоре, в действительности «был не Виталием Кличко», что позднее подтвердилось разговором с послом Украины в ФРГ Андреем Мельником.
Мужчина на экране выглядел как настоящий Виталий Кличко. Однако, как указывает издание Tagesspiegel,, это был не он. Собеседник оказался мошенником. В настоящее время расследованием произошедшего занимается земельное ведомство по уголовным делам Берлина, передает ТАСС.
Сам Кличко заявил газете Bild,что не звонил Гиффей. «Дорогая Франциска Гиффей, я только что узнал, что вы и мэр Мадрида получили фальшивый звонок. Кто-то выдавал себя за Виталия Кличко, но это был не я», – сказал мэр Киева. «Я надеюсь, что вскоре мы сможем поговорить по телефону по моим официальным каналам. Мне и переводчик не нужен», – подытожил Кличко.
Напомним, российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли экс-президента США Джорджа Буша – младшего.
Также они разместили полную версию видео разговора с главой Минобороны Британии Беном Уоллесом, который заявил пранкерам, что Британия выступала за вступление Украины в НАТО. Кроме того, Вован и Лексус публиковали другой отрезок беседы с Уоллесом. В нем тот рассказал, что Лондон отправил Киеву большое количество противотанковых установок, и теперь запасы этого оружия у британской армии на исходе.
Через некоторое время канал пранкеров удалил сам YouTube.
В Херсонской области подожгли машину сотрудницы администрации
Неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы военно-гражданской администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
«Мне вчера (в субботу) поздно ночью сообщили, что горит моя машина. Какие-то варвары-вандалы подожгли ее. Но вовремя заметили, спасибо большое соседям, начали ее тушить. Весть неприятная, понимаю, что угрожают, но не дождутся, невозможно так запугать», – пояснила Махнева, передает РИА «Новости».
По ее словам, она не пострадала и планирует продолжить выполнять свои должностные обязанности.
Ранее неизвестные обстреляли дом волонтера, занимающегося раздачей гуманитарной помощи в Херсонской области, и бросили в окно бутылку с зажигательной смесью, мужчина убил одного из нападавших.
Кроме того, было совершено покушение на главу Херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева, использовалось взрывное устройство. Соболев находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.
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Германия и США пообещали продолжить действовать сообща в поддержке безопасности Украины
Германия и США продолжат действовать сообща в политике по поддержке безопасности Украины, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Я сегодня также провел очень тщательные переговоры в двустороннем формате с президентом США (Джо Байденом). Мы были едины в оценке того, что касается Украины, что необходимо делать. Можно четко сказать: Германия и США будут всегда действовать сообща, когда речь идет о безопасности Украины. Это было с самого начала так и не изменится в будущем», – заявил Шольц на полях саммита лидеров «Большой семерки», сообщает РИА «Новости».
Тема Украины также обсуждалась лидерами G7 на первой рабочей встрече, состоявшейся в воскресенье. «То, что война, которую ведет (президент России Владимир) Путин, жестока, мы снова увидели во время ракетного обстрела домов в Киеве. Это показывает, что то, что мы едины в поддержке Украины в защите ее свободы и демократии, верно», – заявил Шольц.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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