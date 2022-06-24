ЕР организовала для выпускников школ Донбасса экскурсию в московский парк «Патриот»

Выпускники школ Донбасса, а также учащиеся теперь уже российских школ – ребята из Донецка и Луганска, которые проживают в регионах России, посетили Главный храм и музейно-храмовый комплекс ВС России в Московской области.

Многие школьники в Москве впервые. Одна из них Дана Барабаш из Луганска рассказала свое впечатление об экскурсии.

«Все здесь какое-то завораживающее. Я сегодня узнала много фактов о Великой Отечественной войне, которые на Украине и в Европе стараются переписать или вообще стереть из нашей памяти. А теперь мы сможем понять, где истина», – приводятся ее слова на сайте «Единой России».

Лерой Додуков, выпускник луганской школы, сказал, что испытал просто незабываемые ощущения и что здесь они смогли по-настоящему прочувствовать атмосферу величия и могущества.

Он также рассказал, что определился с тем, где будет продолжать обучение. «Я уже поступил в Ростове-на-Дону в Южный федеральный университет. Буду изучать фундаментальную информатику и информационные технологии», – пояснил выпускник.

Приезд школьников на выпускной в Москву партия организовала вместе с РЖД. «Молодая Гвардия Единой России» устроит для детей двухдневную культурную программу по столице с посещением храма Христа Спасителя, Новодевичьего монастыря, Москва-сити, Воробьевых гор. Вечером 25 июня выпускники из Донбасса вместе с тысячей школьников со всей России посетят бал выпускников в Кремле.

Ранее сообщалось, что на традиционный праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург отправились 40 выпускников, окончивших донецкие школы с отличием.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне в едином народном порыве оказывают помощь беженцам с Украины, они оказывают им посильную помощь с открытым сердцем.