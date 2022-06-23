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Выпускники из Донецка отправились на «Алые паруса» в Петербург
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На традиционный праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербург отправились 40 выпускников, окончивших донецкие школы с отличием.
Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».
«По приглашению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, при поддержке главы ДНР Дениса Пушилина 40 отличников учебы – выпускников донецких школ отправились в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса», – сообщил в своем Telegram-канале мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Праздник пройдет в ночь с 24 на 25 июня. Его организатором в том числе выступает правительство Санкт-Петербурга. Мероприятие внесено в реестр мирового событийного туризма и рекомендовано к посещению в двух десятках европейских стран. Кульминацией праздника традиционно станет прохождение по Неве корабля под алыми парусами.
Хуснуллин озвучил планы восстановления Мариуполя и «Азовстали»
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Развитие освобожденного города Мариуполя до 2035 года предполагает численность населения там до 500 тыс. человек, заявил российский вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Мы на сегодняшний день рассмотрели сценарное развитие Мариуполя, видим его в перспективе до 2035 года с количеством жителей порядка 500 тысяч», – заявил Хуснуллин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
Он добавил, что сейчас стоит вопрос о том, что нужно сделать с мариупольским предприятием «Азовсталь». «Склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно – это 12 тысяч работающих», – отметил вице-премьер.
Также изучается вопрос об усилении портовых мощностей, развитии туризма, создании рекреационных зон и рассматриваются возможные виды бизнеса, которые могут работать в Мариуполе.
Хуснуллин уточнил, что «Азовсталь» в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но не как металлургический комплекс.
Хуснуллин отметил, что сейчас практически все здания обследованы. Затраты и объемы будут достаточно большие.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
«Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим и уже будем его <...> [публиковать]», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник мариупольский порт покинуло первое иностранное судно, оно прошло по гуманитарному коридору, который организовали российские военные.
Захарова рассказала о судьбе «высокомерной» ноты Лондона по наемникам
«Высокомерную» ноту, отправленную Лондоном в российское посольство по поводу приговоренных к смертной казни в ДНР британских наемников, сейчас рассматривают в Москве, ответа на нее пока нет, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Этот документ сейчас рассматривается в Москве», – сказала Захарова, пообещав уточнить о реакции на него и рассказать подробности о ноте, передает РИА «Новости».
«Сама заинтригована заявлениями нашего посла господина Келина», – добавила Захарова.
Напомним, посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
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В ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска
В районе Горского и Золотого южнее Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников, сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«Кольцо уже сомкнулось, и в плен может попасть порядка 1,2 тыс. [военнослужащих] ВСУ и нацистов, около 100 наемников», – передает его слова ТАСС.
Накануне сообщалось, что подразделения Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) вплотную приблизились к Лисичанску, средства обнаружения и разведки полностью покрывают данный населенный пункт.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Силы ЛНР уничтожили отряд наемников у Горского и Золотого
Группа наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«На данном участке местности при окружении была ликвидирована группа иностранных наемников были взяты очень ценные трофеи иностранного производства и получена очень ценная развединформация», – сказал Марочко в эфире «России 24», передает ТАСС.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник отмечал, что задача в районе Лисичанска заключается в том, чтобы обезопасить треугольник Северодонецк – Лисичанск – Рубежное от обстрелов и зачистить трассу Лисичанск – Артемовск.
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Бабушка британского наемника призвала Лондон к переговорам с Москвой
Великобритания должна обсудить с Россией судьбу британца Эйдена Эслина, приговоренного в ДНР к смертной казни, заявила его бабушка Памела Холл.
Как сказала Холл, она «не может удержаться от мысли о том, что между Соединенным Королевством и Россией должен быть налажен контакт». Холл сообщила, что Эслин в среду утром говорил по телефону с матерью и рассказал, что его могут казнить. По словам наемника, «представители ДНР сказали ему, что на связь не выходил никто из Соединенного Королевства, и что он будет казнен». Холл рассчитывает, что глава британского кабмина Борис Джонсон поднимал тему осужденных британцев на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
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Единственная дорога из Северска в Лисичанск перешла под контроль ЛНР
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Народная милиция Луганской народной республики взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск, 5–7 тыс. украинских боевиков отрезаны от снабжения, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка 5–7 тыс. украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», – написал он в Telegram-канале.
Об этом также сообщил источник ТАСС, близкий к Народной милиции республики. «Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северска, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – пояснил он.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Мужчина переплыл водохранилище ради спасения жены из подконтрольного ВСУ села
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Российские военные помогли мужчине, который, чтобы спасти жену, находящуюся в подконтрольном Киеву поселке Новолуганское, на лодке переплыл одно из самых крупных водохранилищ в ДНР.
«Она поехала на работу. И взорвали дамбу, и она не смогла вернуться. Две с половиной недели она там пробыла, я долго собирался с мыслями. Обратился к военным, артиллерия прикрывала. Я проплыл, договорился с ней, она вышла к воде, ну и поплыл назад», – передает РИА «Новости» слова местного жителя.
Углегорское водохранилище, которое полностью простреливается со стороны украинских силовиков, мужчина с женой пересекли на резиновой лодке.
«Все простреливается везде, снайперов очень много. Там украинская армия, могли и засаду устроить, и все что угодно. Я понимал, что могли убить... И тем не менее поплыл», – пояснил мужчина.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Супруга поблагодарила российских военных, которые определили время, когда мужчине лучше плыть за ней, а также за страховку.
В ЛНР заявили о заградотрядах националистов у Лисичанска
Часть украинских военных в Лисичанске хотела бы сдаться, но им препятствуют заградотряды националистов, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Ежедневно на связь с нашими подразделениями выходят небольшие группы военнослужащих Вооруженных сил Украины. Чаще всего просят возможности безболезненно и безопасно выйти на территорию, подконтрольную ЛНР, и сдаться», – заявил Филипоненко в эфире «России 1», передает ТАСС.
Поступает информация о том, что на территории, контролируемой ВСУ, действуют «некие заградотряды». Эти подразделения «уничтожают в назидание всем остальным» тех, кто планирует сдаться, сказал представитель ведомства.
Ранее в среду помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска окружены более 1,3 тыс. украинских военных и наемников.
После этого в ЛНР сообщили, что группы наемников у этих поселков ликвидированы.
В ЛНР заявили о скором окружении ВСУ у Лисичанска и Северодонецка
Союзные силы Народной милиции ЛНР и ВС России вскоре возьмут в окружение группировку украинских войск Лисичанска и Северодонецка, заявил в среду офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«За последние пару суток проделана огромнейшая работа. Нужно связывать окружение Лисичанска с данным окружением, поскольку мы захлопнули так называемый малый котел, и теперь захлопнуть более большой котел не составляет особого труда. В ближайшее время группировка Лисичанска и Северодонецка тоже будет в окружении», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24», передает ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что группы наемников у поселков Горское и Золотое под Лисичанском, воевавших на стороне Киева, ликвидированы.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Киев признал потерю двух населенных пунктов к югу от Лисичанска
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Генштаб ВСУ признал потерю контроля над поселком Лоскутовка и селом Рай-Александровка, которые расположены южнее города Лисичанска и севернее городов Горское и Золотое, где силы ЛНР и ДНР, действующие при поддержке Вооруженных сил России, ведут операции по окружению группировок украинских войск.
«На Северодонецком направлении противник захватил населенные пункты Лоскутовка и Рай-Александровка», – заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Александр Штупун в ходе брифинга, передает ТАСС.
Поселок Лоскутовка и село Рай-Александровка находятся в Попаснянском районе ЛНР.
Ранее в четверг стало известно, что силы ЛНР взяли под контроль единственную дорогу из города Северска, по которой ВСУ завозили боеприпасы в Лисичанск.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
С начала недели союзные части Народной милиции ЛНР и ВС РФ заняли несколько населенных пунктов южнее Лисичанска, что позволило сформировать котел в районе Горского и Золотого, в котором находятся свыше 1,3 тыс. украинских военных и иностранных наемников.
На северо-восточном направлении ВСУ выбиты из жилых кварталов Северодонецка. Идет операция по их окружению в самом Лисичанске и промзоне «Азота». В этом кольце окружения могут оказаться до 6–8 тыс. украинских военнослужащих. Единственным путем их снабжения фактически оставалась дорога на контролируемый ВСУ Северск, расположенный в 30 км к западу от Лисичанска.
Приговоренные ДНР к казни наемники начали готовить прошения о помиловании
Британские подданные Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим – наемники, которых в ДНР приговорили к смертной казни – начали готовить прошения о помиловании, сообщила адвокат Пиннера Юлия Церковникова.
Церковникова рассказала, что сейчас она и ее коллеги «в интересах своих подзащитных готовят полный текст апелляционной жалобы на приговор». Если в апелляции откажут и приговор вступит в силу, «будет подано прошение о помиловании», сказал она.
Как подчеркнула Церковникова, «это является неотъемлемым правом подзащитных, предусмотренным законодательством» ДНР, «которое не может быть нарушено, на реализации которого они настаивают в категорической форме», передает ТАСС.
В июне в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон обратился к Москве по теме приговоренных в ДНР к смертной казни британцев, направив «высокомерную» ноту.
ВСУ заминировали дамбу под Лисичанском
Украинские военные заминировали дамбу в поселке Малорязанцево в нескольких километрах от Лисичанска, сообщил близкий к Народной милиции ЛНР источник.
Источник ТАСС сообщил, что «есть оперативная информация о минировании ВСУ дамбы в нескольких местах в Малорязанцево». По его словам, «предпринимаются попытки, чтобы украинские боевики дамбу не подорвали». В случае подрыва может произойти «затопление части поселка», который примыкает к Лисичанску с юго-запада. Население поселка – около 700 человек. Рядом с населенным пунктом находится небольшое водохранилище.
Кроме того, источник рассказал, что подразделения Народной милиции «практически освободили» поселок Волчеяровка в 12–13 км от Лисичанска. Сейчас в Волчеяровке «проходят зачистки».
«Уже была информация о взятии в оперативное окружение всей украинской группировки у Лисичанска. Таким образом, та дорога, которая вела в сторону города Северск, через которую ВСУ пытались завозить боеприпасы и проводить ротации, уже попадает под непосредственный огонь союзных сил», – говорится в сообщении.
Напомним, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что союзные силы Народной милиции ЛНР и ВС России вскоре возьмут в окружение группировку украинских войск Лисичанска и Северодонецка. Кроме того, в ЛНР сообщили об окружении более 1,3 тыс. украинских военных в котле южнее Лисичанска.
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Мединский предложил снять фильм об освобождении Донбасса
Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что по завершении специальной военной операции России на Украине можно снять фильм об освобождении Донбасса.
«Обязательно. Когда освободим, тогда и снимем», – сказал Мединский журналистам, отвечая на вопрос, не пора ли снять фильм об освобождении Донбасса, передает РИА «Новости».
Также он добавил, что фильм может быть не один.
«По завершении освобождения, – уточнил он. – Я даже название фильма знаю. Это будет киноэпопея «Освобождение», – добавил Мединский.
Ранее Мединский осудил НАТО и США за «стремление воевать до последнего украинца».
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Рада удалила из Twitter фото жертвы обстрела ВСУ
Пресс-служба Верховной рады Украины удалила из своего англоязычного Twitter пост с фотографией погибшей из-за обстрела ВСУ жительницы Донецка.
Теперь при попытке перехода по ссылке на публикацию Рады в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) появляется сообщение, что «такой страницы не существует», передает РИА «Новости».
Накануне в официальном аккаунте Верховной рады в Twitter на английском языке опубликовали фотографию тела мирной жительницы Донецка, погибшей в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины. В аккаунте Рады не стали скрывать, что трагедия произошла в Донецке. Однако ее пресс-служба умолчала, что именно военные действия ВСУ привели к гибели мирной жительницы, а самих пострадавших жителей ДНР авторы поста назвали «украинцами».
С 13 июня столица ДНР подвергается беспрецедентным обстрелам. Удары наносятся практических по всем районам города, в наибольшей степени страдают Киевский, Петровский, Пролетарский и Куйбышевский районы. Утром среды обстрелы Донецка продолжаются. Глава ДНР Денис Пушилин в официальном обращении заявил, что республика запрашивает у России «дополнительные союзнические силы».
Телецентр в Донецке прекратил трансляции из-за обстрелов ВСУ
В результате обстрелов украинских военных сильно пострадал Петровский телецентр в Донецке, вещание с него пришлось приостановить, заявил замдиректора ГУП «Радиотелевизионный передающий центр» Александр Чеботарев.
«Вследствие обстрелов сильные повреждения получил телецентр на Петровке, поэтому схемы вещания изменены – вещание с этого телецентра приостановлено. Цифровые каналы сейчас в эфире, аналоговых нет», – приводит слова Чеботарева «Донецкое агентство новостей».
Само здание осталось стоять, но повреждения оказались достаточно сильны, часть оборудования все же удалось эвакуировать.
Восстановительные работы в Петровском районе начнутся, когда «хоть чуть-чуть стихнут обстрелы», заключил замдиректора.
Напомним, Киевский район Донецка с раннего утра подвергся обстрелу украинской артиллерией, слышны звуки взрывов снарядов, виден дым. Украинская сторона использует натовский калибр снарядов – 155 мм.