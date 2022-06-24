Эксперт объяснила вечно оптимистичные заявления главы Николаевской области Украины

«Губернатор Николаевской области Виталий Ким и мэр Николаева Александр Сенкевич – в равной степени ставленники киевского режима и русофобы. Но Сенкевич более прав, когда он призывает население оставить город, если это возможно», – сказала газете ВЗГЛЯД экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Мэр Александр Сенкевич несет ответственность за социальную инфраструктуру города, и за то, что происходит в городе. Сейчас в водопроводах нет питьевой воды, подключена техническая вода без очистки. В городе нет работы. Резко обнищало население. Естественно, в этих условиях он заинтересован в том, чтобы как можно меньшая нагрузка приходилась на социальные службы города, поэтому он призывает людей выезжать», – отмечает председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского областного совета Лариса Шеслер.

В опубликованном в пятницу интервью в интервью «Радио Свобода*» (признано иноагентом в России) мэр Николаева Александр Сенкевич призвал: «Я рекомендую всем покидать город. Всем, кто хочет остаться в живых, так как неизвестно, когда это все закончится». Городской глава заявил, что «ситуация в целом очень плохая», сообщает издание «Страна.Ua». В городе серьезные проблемы с питьевой водой, большие предприятия остановились, 90% средних предприятий также не работают, перечислил мэр.

Прямо противоположное заявление сделал глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким. Он заметил, что мэр Сенкевич «рекомендует, как обычно» уезжать, но – подчеркнул губернатор, – на деле «ничего не изменилось, наоборот, у нас есть успех, и мы его развиваем». Вскоре после заявления Кима, и Сенкевич поспешил сообщить «Стране», что его поняли неверно, и нужды в срочной эвакуации из города нет.

«Губернатор Николаевской области Ким и мэр Николаева Сенкевич – в равной степени ставленники киевского режима и русофобы, враги русского языка и культуры. Подозревать мэра в скрытой лояльности к России невозможно. Но Сенкевич более прав, когда он убеждает население оставить город, если это возможно», – констатирует Шеслер. Прифронтовое положение города, куда стянуто большое количество вооружений и подразделений ВСУ, размещено множество складов боеприпасов и восстанавливается Николаевский бронетанковый завод, само по себе представляет опасность для горожан, отметила собеседница. Кроме того, подчеркнула Шеслер, «жаркое лето несет угрозу распространения инфекции, которая может идти через неочищенную воду в водопровод».

На этом фоне руководитель военно-гражданской администрации Ким выглядит как источник бессмысленного оптимизма, заметила экс -депутат облсовета. «Он постоянно утверждает, что украинские войска побеждают, что скоро «освободят» Херсон и так далее», – подчеркнула Шеслер.

Общение и согласованность позиций между мэром Николаева Сенкевичем и губернатором области Кимом, даже судя по публичным заявлением, мягко говоря, отсутствует, отмечает Telegram-канал Klymenko Time. «Так, например, в прямом эфире еще от 6 апреля, Сенкевич сказал, что с Кимом они не созваниваются и вообще относятся к двум разным ветвям власти», – отмечает источник канала.

«Существуют большие проблемы во взаимоотношения Сенкевича и Кима, – констатирует Шеслер. – Губернатор и киевское руководство периодически пинают мэра. Ким – любимец Киева, он распространяет оптимистичную информацию. Киеву невыгодно показывать, что социальная обстановка в Николаеве тяжелая по вине украинских властей, которые сами разрушили водовод по которому шла вода из Херсонской области в Николаевскую. Это послужило причиной больших проблем в городе. Для того, чтобы нивелировать значение этих проблем, признание Сенкевича украинской власти невыгодно».

Тем временем, вне зависимости от интенсивности боевых действий в регионе, социальная обстановка «будет ухудшаться с каждым днем», опасается Шеслер. «Сейчас лето, потом будет похолодание, а значит – проблема с отопительной системой, с запасами топлива, бензина в городе. Именно с этим связана риторика Сенкевича», – отмечает бывший депутат Николаевского облсовета.

Питьевая в Николаев не подается с 12 апреля. Трубопровод был поврежден украинской стороной в результате обстрелов Херсона. Минобороны России предупредило о риске эпидемиологической катастрофы в Николаеве. Еще в конце апреля сообщалось, что местные украинские власти прекратили социальные выплаты, не работают коммунальные службы, отключено водоснабжение.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по состоянию на конец июня фронт у Николаева остается длительное время стабильным, так как ВС России не держат сейчас на этом участке значительные силы. Украинское командование в этом районе до сих пор не оставляет идеи контрнаступления на Херсон, что обусловлено скорее всего политическими, а не военными обстоятельствами.

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