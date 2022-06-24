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Алиханов: Есть информация о том, что ЕС не будет мешать транзиту в Калининград
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Появилась информация о том, что Евросоюз готов учесть свои обязательства по обеспечению доставки грузов в Калининградскую область, заявил губернатор региона Антон Алиханов.
«При любом сценарии у нас из федерального центра есть необходимая поддержка. Сейчас, правда, появились сообщения о том, что европейцы учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько это будет быстро», – сказал глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.
Но он не стал уточнять источник появления информации.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России
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«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.
«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.
По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.
Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.
Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.
Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.
Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.
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ЕС пересмотрит санкционные директивы, чтобы не устраивать блокаду Калининграда
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Европейский союз не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Президент Литвы Гитанас Науседа добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров.
«Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что Литва, введя ограничения на сухопутный транзит, действовала в соответствии с санкциями Евросоюза, о блокаде речи не шло. Ранее сообщалось, что Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
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Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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В МИД Литвы переложили ответственность за блокаду Калининграда на ЕС
Европейская комиссия могла бы изменить решение об ограничении калининградского транзита, это в ее силах, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Европейская комиссия имеет право интерпретировать санкции. Они сделали это для нас, до этой поры мы следовали интерпретации трех директоратов ЕК», – сказал Ландсбергис местным СМИ, передает Baltnews.
При этом он отметил, что не может сказать, изменит ли комиссия свое толкование. Он также подчеркнул, что Литва опирается на юридические аргументы, и что консультации проводились постоянно.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.
Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
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Украине и Молдавии предоставили статус кандидата на вступление в Евросоюз
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Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.
«Евросовет только что принял решение о предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидата в члены ЕС», – написал он в Twitter, передает ТАСС.
Лидеры стран Евросоюза сообщили, что готовы предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Грузии после выполнения ею ряда условий, сообщил Шарль Мишель.
Ранее премьер Албании Эди Рама перед началом саммита Евросоюз – Западные Балканы посоветовал народу Украины не питать иллюзий в связи с ожидаемым получением статуса кандидата в ЕС.
До этого Европейский парламент принял резолюцию, поддержав предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС.
Напомним, 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в Евросоюз. Решение по этому вопросу будут принимать главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23–24 июня. При этом Украине уже назвали условия, отказ от исполнения которых может привести к лишению статуса кандидата. Кроме того, Киеву отказали в ускоренной процедуре принятия в ЕС.
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Песков счел абсурдом выводы ПАСЕ о «вине» России в катастрофе малайзийского Boeing
Парламентская ассамблея Совета Европы не относится к судебной ветви власти, в этом абсурдность изложенных ею в резолюции выводов с обвинениями в адрес России по делу о катастрофе малайзийского Boeing (рейс МН17) в 2014 году, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Парламентская ассамблея Совета Европы, если мы правильно понимаем, не относится к судебной ветви власти и, соответственно, вряд ли может выносить какие-то обвинительные вердикты в отношении кого бы то ни было. В этом абсурдность подобных постановлений», – передает ТАСС его слова.
Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все погибли. Украина заявила, что самолет сбили ополченцы.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
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В Венгрии предрекли Европе кризис из-за антироссийских санкций
Евросоюз должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в интервью Reuters.
Он отметил, что чем больше санкций вводит ЕС, тем сильнее это вредит всему блоку. а Европа в конце концов окажется «проигравшей стороной» из-за экономических проблем. «Наша рекомендация заключается в том, что нам следует остановить процесс (введения) санкций», – передает его слова ТАСС.
Орбан заявил, что Евросоюз одошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
«Так что надо о чем-то думать. Переговоры, прекращение огня, мир. Дипломатия. Это наше решение», – заключил советник венгерского премьера.
Ранее в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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Макрон назвал условие предоставления статуса кандидата в ЕС Грузии
Грузия сможет стать кандидатом в члены Евросоюза после ответов на вопросы, которые Еврокомиссия считает приоритетными, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на брифинге по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы приняли решение, что статус кандидата будет предоставлен Грузии после того, как она ответит на приоритетные вопросы, которые перед ней поставила Еврокомиссия», – передает его слова ТАСС. В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решениепредоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
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Будапешт резко выступил против Брюсселя в поддержку Грузии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который в пятницу находится в Тбилиси, подверг резкой критике Брюссель из-за того, что Грузия не получила статус кандидата в члены Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он назвал это решение «упущенной возможностью» и «оскорбительным для Грузии». По его словам, Брюссель по отношению к Грузии применил политику двойных стандартов, как это он делает по отношению к Венгрии.
«Это вредит европейским перспективам и задачам Евросоюза усилиться», – сказал Петер Сийярто, подчеркнув, что Венгрия поддерживала Грузию во время обсуждения данного вопроса в Брюсселе.
Он также сказал, что требования ЕС к Грузии «взяты из воздуха».
Глава МИД Венгрии также пообещал лоббировать интересы Грузии в ЕС для скорейшей интеграции.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «абсурдом» предположения о том, что он должен уйти в отставку после неполучения его страной статуса кандидидата на членство в Евросоюзе.
Напомним, к вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата ЕС вернется в конце года. Пока же Брюссель выдвинул Тбилиси 12 условий, чтобы рассмотреть заявку.Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию. Мэр Тбилиси назвал оскорблением народа Грузии резолюцию Европарламента.
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Глава МВД Сербии: Украина стала кандидатом в ЕС вопреки стандартам
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Предоставление статуса кандидата в Евросоюз Украине означает, что главным критерием для евроинтеграции является конфликт с Россией, а не реформы и многочисленные условия, которые выставлены для стран Западных Балкан, заявил глава МВД Сербии Александр Вулин.
«Украина стала кандидатом в члены вопреки несоответствию стандартам, которые так старательно применяют балканские страны. Перескочила несколько десятилетий давления, шантажа и бюрократии, не должна была мучиться с борьбой против коррупции, с соблюдением критериев в области правосудия или экономическими реформами, а о сотрудничестве с судами по военным преступлениям не стоит и говорить. Участие в войне было достаточным для начала переговоров, не смею и подумать, что станет условием для завершения процедуры приема», – передает РИА «Новости» его слова.
При том Вулин выразил надежду, что Молдавия не должна была пообещать ЕС, что вступит в вооруженный конфликт. «Если решающий критерий для приема в члены (ЕС) или для начала процесса вступления тот, что страна-кандидат находится в состоянии войны, тогда Сербия могла еще в 1999 году начать переговоры. Но похоже, такие правила не относятся к тем, кого бомбила НАТО, а для быстрого вступления в ЕС нужно сражаться с Россией», – подчеркнул глава МВД Сербии.
Вулин посетовал, что «условием для быстрого продвижения Сербии к ЕС было начать войну с кем-то». «Тогда спасибо, оно того не стоит. Украине желаю удачи, а Северной Македонии и Албании – чтобы не должны были ни с кем воевать для начала переговоров о вступлении в ЕС», – сказал он.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
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В ЕК назвали условие продвижения Украины на пути в Евросоюз
Украина, а также Молдавия и Грузия, должны проводить важные реформы и выполнять «домашнюю работу», чтобы продвинуться дальше по пути вступления в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Это историческое решение дает всем трем странам европейскую перспективу. Это момент глубокого удовлетворения. Не может быть большего символа надежды для народов Украины, Молдавии и Грузии в эти беспокойные времена. Конечно, теперь их правительствам предстоит сделать большую домашнюю работу, чтобы продвинуться дальше по этому пути, но я уверена, что они будут работать настолько быстро, насколько возможно, и настолько активно, насколько возможно, чтобы реализовать необходимые реформы», – передает ее слова ТАСС.
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
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Нехаммер: Присвоение Украине статуса кандидата в ЕС не означает втягивание в конфликт с РФ
Присвоение Украине статуса кандидата в члены Евросоюза не означает втягивание в военный конфликт с Россией, заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе канцлер Австрии Карл Нехаммер.
«Считаю, что людям нужно обеспечить безопасность в этом вопросе», – передает его слова РИА «Новости».
Нехаммер пояснил, что, возможно, граждане Австрии могут опасаться, что предоставление Украине статуса кандидата означает «втягивание в войну», однако «это не обозначает этого».
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
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Зеленский назвал «помолвкой» получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к украинскому народу назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая повлечет за собой членство в Евросоюзе.
«В плоскости не политической, а человеческих отношений получение статуса кандидата ЕС – это помолвка. Серьезный шаг в отношениях Украины и ЕС. Это не просто дружба и симпатия, а твердое и официальное намерение стать в будущем одним целым», – заявил Зеленский в видеообращении в Telegram-канале.
По его словам, кандидатура в ЕС – это точка невозврата, которая повлечет за собой членство Украины в Евросоюзе.
Он подчеркнул, что теперь Украина сможет привлекаться к работе отдельных органов и новых программ в Евросоюзе, что ранее не могла делать.
Также президент заявил, что получение статуса кандидата в члены Евросоюза свидетельствует о том, что страна является не «серой зоной» или «подушкой» между Западом и Россией, а будущим партнером ЕС.
«Официально признано: Украина не «мостик», не «подушка» между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС. Украина – кандидат на вступление в Европейский союз», – сказал Зеленский.
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
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Кремль отреагировал на присвоение Украине и Молдавии статуса кандидатов в ЕС
Российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», – сказал Песков, говоря об отношении Кремля к решению дать статус кандидата в ЕС Украине и Молдавии, передает ТАСС.
«[Важно, чтобы эти процессы] не приводили к дальнейшему ухудшению наших отношений с ЕС, потому что их очень сложно дальше испортить, они и так уже изрядно подпорчены», – заключил он.
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.
После этого в Молдавии заявили, что статус кандидата на вступление в ЕС обязывает ее поддерживать антироссийские санкции.
В Молдавии объяснили поддержку санкций против России статусом кандидата в ЕС
Молдавия является кандидатом на вступление в Европейский союз, потому она должна поддерживать антироссийские санкции, заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
«Молдавия будет солидарна с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности. Очевидно, что мы присоединимся (к санкциям против России – ред.), они предназначены для того, чтобы остановить военные действия, прекратить убийство людей и сесть за стол переговоров», – сказал Гросу в эфире Moldova 1, передает РИА «Новости».
Политик добавил, что молдавская сторона хочет добиться решения вопроса дипломатическими методами. При этом Кишинев намерен выстраивать хорошие отношения с Москвой и торговать с ней, но только на условиях взаимного уважения.
В четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны – кандидата на вступление в состав сообщества.