В МВД заявили о целенаправленной политике Киева по насыщению России наркотиками

Украинская сторона намеревается насытить российский рынок наркотическими веществами, заявил первый замглавы ГУ по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД генерал-майор полиции Кирилл Смуров.

«Что касается Украины, действительно, на протяжении нашей работы, всего срока, мы сталкивались в связи с известными политическими событиями в соседней стране с целенаправленной политикой по насыщению нашего рынка наркотическими средствами и засылкой специально подготовленных эмиссаров, которые организовывали производство и распространение этих наркотиков в России», – цитирует Смурова ТАСС.

По его словам, в один момент процесс распространения наркотиков стал проходить медленнее, но в конце 2021 года он вновь ускорился.

«Во второй половине прошлого года был проведен целый ряд достаточно успешных операций в приграничных с Украиной областях, проведены серьезные изъятия, задержания лиц, которые перемещали наркотические средства из Украины в РФ», – сказал представитель ведомства.

Каждый год ликвидируется свыше 200 нарколабораторий. Традиционно, наркотики растительного и полусинтетического производства в Россию ввозились. Поставками кокаина в Россию занимаются картели Южной Америки, он завозится морским путем.

Также наркотики поступали в порты Балтийского моря или через Европу. Также это относится к гашишу, поступавшему в основном из Марокко через Западную Европу.

«В прошлом году в связи со снятием целого ряда ограничений, у нас количество выявленных фактов контрабанды увеличилось более чем полтора раза, пресеченных всеми правоохранительными органами - мы, орган безопасности, таможенные органы. В этом году наблюдается в связи с известными политическими событиями, теми ограничениями - по сути прекращено транспортное сообщение, морское грузовое сообщение, закрыто воздушное пространство европейское - наблюдается снижение выявления подобных фактов. И связано это с коренным нарушением логистических цепочек поставки наркотиков в Россию по традиционным маршрутам, связанным с западной Европой», – заключил он.