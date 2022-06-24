Эксперты рассказали, во сколько обойдется ремонт квартиры летом 2022 года

В среднем черновые и чистовые материалы подорожали на 30–40%, однако стоимость на ремонтные работы осталась прежней. При этом покупательская способность населения просела довольно сильно, спрос упал как минимум раза в два, а то и больше, сказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты.

Лето – пора отпусков. Именно в этот период люди чаще всего начинают делать ремонт в квартире, приводить в порядок дачные территории. Однако в этом году из-за введения европейских санкций у граждан появились опасения, что стройматериалов может не хватать, либо стоимость будет очень высокой. Так ли это на самом деле?

«Если говорить о стоимости работ, то она как была 16-19 тыс. рублей на квадратный метр, так и осталась. Существенные изменения произошли по стоимости черновых (все то, что вы не видите: блоки, штукатурки, шпаклевки, трубы, провода, расходники и прочее) и чистовых материалов (краска, плитка, розетки, выключатели, ламинат, инженерная доска, сантехника и прочее)», – говорит генеральный директор проектно-строительной компании «Картель Мастеров» Антон Лобейко.

Черновые и чистовые материалы подорожали на 30–40% в среднем на объект, рассказывает собеседник. Если до этого на объект уходило около 7 тыс. рублей на квадратный метр на черновые материалы, то сейчас уходит около 10 тысяч. Такая же ситуация по чистовым материалам. При этом он подчеркивает, что в компании нет дефицита рабочей силы.

«Если говорить о черновых материалах, то практически ничего не изменилось, крупные производители, например, Кнауф, из России не уходили. Пропали какие-то мелкие позиции, но у них много аналогов, поэтому с доступностью черновых материалов проблем нет. Дефицита чистовых отделочных материалов тоже нет. Разве что наблюдается дефицит плитки некоторых производителей. Но это, я уверен, явление временное», – рассуждает эксперт.

Что касается западных отделочных материалов, продолжает он, то чисто европейские производители ушли с российского рынка еще несколько лет назад. Их место уже заняли отечественные компании, а также производители из Азии.

«Покупательская способность населения просела довольно сильно, спрос упал как минимум раза в два, а то и больше. Соответственно сильно выросла конкуренция между компаниями, на этом фоне мы отмечаем рост количества нечестных схем, когда заказчику сначала объявляют заниженную раза в два цену по работам и материалам, а потом в процессе ремонта она стремительно растет», – делится Лобейко.

Генеральный директор группы компаний «Фундамент» Андрей Михайлов также сообщил, что после февральского повышения цен, когда стоимость поднялась практически вдвое за короткий срок, даже крупные поставщики не успели пополнить складские запасы по старым ценам. С учетом резкого спроса на материал, из-за опасений повторного роста цен, многие компании приняли решения закупать материал впрок, что поспособствовало дефициту многих позиций, увеличению сроков поставки.

«Сейчас же стоимость многих строительных материалов идет на спад. После резкого скачка цен в феврале, уже наблюдается снижение стоимости примерно на 30%. В данный момент рынок подстраивается под существующие реалии, налаживает поставки и сроки доставок, возможно, в ближайшее время стоимость снизиться еще на 10% и в итоге мы вернемся к более адекватной стоимости материалов на рынке, однако возврата к первоначальной стоимости на материал точно ждать не стоит», – считает специалист.

Собеседник обращает внимание на то, что в компании также не заметили никакого дефицита кадров за последнее время, поэтому рабочей силы на данном рынке достаточно. Что касается строительных товаров, то некоторые бренды паркетной доски, керамогранит, лакокрасящие, обои и прочее, которые поставлялась из-за рубежа, сейчас стали недоступны.

«Первое время мы продолжали закупать и завозить их по завышенным ценам. Но в итоге просто перестали закупать, так как это стало не рентабельно. В данный момент подбираются аналогичные отечественные материалы. Мы изучаем их производство, проверяем качество, смотрим на них в работе, чтобы подбирать оптимальные материалы по качеству и цене для дальнейшего постоянного использования», – рассказывает Михайлов.

Он отмечает, что в целом на российском рынке достаточно аналогов по материалам, всегда можно подобрать достойную замену. Есть лишь единичные позиции, которые нельзя заменить в полной мере, поскольку основные компоненты их производства были импортными. В пример он привел проблему с поставкой мебели из Италии, однако даже ей нашлась альтернатива – мебель собственного производства по индивидуальному проекту под заказ. Так, по его словам, клиент получает уникальную модель отличного качества и по приемлемой цене.

«Наша компания занимается разработкой дизайн-проектов интерьеров, ремонтом квартир и их полной меблировкой «под ключ». Лето – всегда самый сезон для ремонта. В этом году мы ощутили некий спад спроса, примерно март–май. Активно разрабатывая маркетинговые акции и скидки, мы нашли способ приятно удивить наших потенциальных клиентов и привлечь их к работе с нами», – заключил гендиректор компании.