Турчак раскрыл личное отношение к спецоперации на Украине

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак поделился личным мнением о проводимой спецоперации на Украине. По его словам, сейчас речь идет о защите мирных граждан, проживающих на территории Восточной Украины.

«Мое личное отношение заключается в том, что мой дед Павел Никитин, капитан артиллерии, закончил войну. Он думал, что закончил войну весной 1945 года. В Берлине. Его из Берлина отправили в Ровенскую область, и он с 1945 по 1949 годы занимался тем, что выкорчевывал эту мразь недобитую из леса. В 1949-м он мобилизовался», – приводит слова Турчака сайт ЕР.

Он добавил, что его мать родилась в Ровенской области, у нее в паспорте указан поселок городского типа Демидовка, Ровенская область, Украинская ССР.

«Я помню его рассказы, чем они занимались в этот период, уже после Великой Отечественной войны, когда там стояли наши войска. Что они делали с нашими ребятами, что они делали с женщинами, с детьми, в том числе своими, жителями. И, сопоставляя рассказы деда с тем, что я увидел на Донбассе за эти четыре месяца, – ничего не поменялось. Многие рассуждают: за восемь лет перешили, перепрограммировали... Какие восемь лет? Минимум 30 лет после развала Союза», – сказал политик.

По его мнению, это все последствия «неоконченной войны». И президент России Владимир Путин, Вооруженные силы России сейчас, по его словам, эту войну заканчивают.