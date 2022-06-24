На Ямале подожгли направлявшийся в Оренбург поезд

Депутат: Изменение позиции ЕС по блокаде Калининграда – дипломатическая победа России

«Странам ЕС нужно чаще думать о себе, а не пытаться угодить США, тогда они не будут попадать в такие ситуации, как с блокадой Калининграда», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее в ЕС пообещали пересмотреть санкционные нормы, ограничивающие поступление грузов в Калининград.

«Изменение риторики Европейского союза по блокаде Калининграда можно назвать дипломатической победой России. По сути, это возврат на прежние позиции, восстановление справедливости», – подчеркнул депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник.

По его мнению, вряд ли в скором времени решится вопрос с открытием территории Литвы для доставки грузов в самый западный регион России. «Тем не менее это результат успешной политики руководства нашей страны. Кстати, это и ответ некоторым скептикам, которые говорят, что федеральный центр не слишком внимает делам регионов. Как мы видим – очень интересуется и следит за каждым действием», – заметил собеседник.

Впрочем, предупредил парламентарий, России надо понимать, что подобные провокации со стороны Евросоюза будут продолжаться. «Властям России надо и впредь работать на упреждение. Это как раз нашло отражение и в словах президента России, сказанных на Петербургском международном экономическом форуме о том, что нельзя сидеть и ждать, когда все само образуется. Без нашего участия ничего не образуется», – подчеркнул депутат.

Европейский союз не собирается устраивать блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены, заявил в четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Мы не хотим блокировать трафик между Калининградом и Россией, но в то же время нам нужен контроль в вопросах предотвращения обхода санкций, наложенных ЕС. И это нужно делать одновременно, это возможно», – указал дипломат.

Президент Литвы Гитанас Науседа, со своей стороны, добавил, что Еврокомиссия даст разъяснения, как применять ограничения на транзит подсанкционных товаров. «Я буду у президента Еврокомиссии <...>, увижу проект, и думаю, что пояснение будет опубликовано в самое ближайшее время», – передает РБК.

Напомним, Литва с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов «большой России» в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок. Вильнюс ссылался на исполнение антироссийских санкций Евросоюза. Москва потребовала немедленно снять нелегитимные ограничения, однако Литва это проигнорировала. После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия предпримет ответные меры, и ее ответ будет лежать не в дипломатической, а практической плоскости.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва в ближайшее время ответит на блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов указал, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти региона, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.

Ряд экспертов предложил пробить сухопутный коридор в Калининград через Литву военным путем.

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