Лавров заявил о возможности России сотрудничать с Ираном в энергетике

Сотрудничество России и Ирана имеет перспективы, сейчас у стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«В том, что касается двустороннего взаимодействия, – мы всегда находили решения проблем, которые возникали в этой сфере, прежде всего, из-за незаконных действий США и их сателлитов, которые пытались всячески сковывать развитие энергетического сектора Исламской Республики Иран, а на нынешнем этапе пытаются делать то же самое в отношении развития сектора нефтегазодобычи и транспортировки нефти и газа России», – сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом, передает РИА «Новости».

Он указал на то, что отношения России и Ирана в последнее время имеют вполне конкретные очертания. Она нацелены на то, чтобы не зависеть от незаконного одностороннего вмешательства.

Лавров рассказал, что Россия и Иран сотрудничают в контексте международных усилий по стабилизации рынка нефти и газа. Также растет товарооборот между странами.

«Наш товарооборот показал рекордный рост – более чем на 80% – и впервые превысил 4 миллиарда долларов. В этом году тенденция продолжается, и мы будем делать все, чтобы ее поддерживать», – отметил Лавров.

В начале июня президент России Владимир Путин и президент Ирана Ибрахим Раиси провели телефонный разговор, в котором высоко оценили достигнутый уровень отношений двух стран, выразили обоюдный настрой на их укрепление. 25 мая Тегеран посетил вице-премьер Александр Новак. Российская и иранская стороны договорились перейти на максимально возможный уровень взаиморасчетов в нацвалютах, решили соединить платежные системы «Мир» и «Шетаб».