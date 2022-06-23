Эксперты назвали главные причины консолидации российского общества

С самого начала спецоперации на Украине социологи отмечают стабильно высокий уровень ее поддержки среди россиян. Причины, по которым в России сложился общенациональный консенсус, а Западу, несмотря на все усилия, не удалось расколоть общество обсудили в четверг эксперты на круглом столе.

«В городах-миллионниках, таких как Москва и Санкт-Петербург, и таких регионах как Московская область, заметно изменение отношения людей к специальной военной операции», – отметила исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

По ее оценке, в марте, после введения первых санкций против России, настроение москвичей и петербуржцев в целом было скорее подавленным, особенно в сравнении с настроением жителей регионов. Люди больше рефлексировали по поводу того, правильно ли действует власть в сложившейся ситуации, отмечает Линдигрин. «Люди лишились привычных брендов одежды, кафе и первыми почувствовали ограничения в банковской сфере», – напомнила эксперт.

Но за апрель и май у жителей мегаполисов и россиян из сел и малых городов начало исчезать различие в отношении к происходящему, полагает Линдигрин. «Здесь не последнюю роль сыграла тотальная культура «отмены» России за рубежом, – пояснила эксперт. – Жители Москвы и Петербурга увидели, насколько агрессивно в западных странах начали относиться к их любимым представителям российской культуры». Кроме того, у жителей мегаполисов было больше возможностей посетить некоторые страны и «ощутить на себе проявления русофобии, когда в центре просвещенных европейских столиц было страшно заговорить на русском языке». «Западные пропагандисты проиграли, рассчитывая на то, что столь высокий тон общего негативизма внесет раскол в российское общество», – подчеркнула Линдигрин.

Своим мнением эксперт поделилась на круглом столе на тему «Консолидация российского общества: феномен сплоченности», который был организован Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Поводом для обсуждения стало выступление Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором глава государства, в частности отметил – несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада, попытки расколоть российское общество не увенчались успехом. «Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность», – отметил президент.

По оценке Линдигрин, наиболее высокий уровень сплоченности можно отметить у жителей дальневосточных краев и областей. «Именно регионы Дальнего Востока – Камчатка, Приморье и другие – традиционно отличаются высоким уровнем местного патриотизма, всплеск которого можно наблюдать всякий раз, когда речь заходит об интересах Японии или Китая на этих территориях, – отмечает директор Института региональных проблем. – Регионы Центрального федерального округа, особенно приграничные к Украине, также быстро мобилизовались и выразили высокий уровень поддержки, что вполне объяснимо после того, как они ощутили на себе прямую агрессию сложившегося в соседнем государстве пронацистского режима».

Судя по данным общероссийских соцопросов, уровень поддержки специальной военной операции с самого начала остается стабильно высоким, заметил модератор круглого стола Фирдус Алиев, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом. Алиев упомянул опросы ВЦИОМ от 17 июня, из которых следует – уровень поддержки спецоперации составил 72%. «Уровень одобрения деятельности президента в настоящий момент – 78,9%. Мы видели данные по уровню одобрения деятельности в размере 80-81%. То есть колебания находятся в статистическом коридоре. Уровень одобрения и доверия – это коррелирующие между собой данные, вот как раз уровень доверия президенту – 81,3%», – указал Алиев.

«Российское общество сплотилось в условиях объявленной Западом санкционной войны – мы отвечаем своей сплоченностью на сплоченность западного мира против нас», – прокомментировал замеры общественного мнения доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. По его мнению, стабильная поддержка обществом идущей спецоперации, и в целом – консолидация российского социума, может объясняться тремя факторами.

Первый – «ощущение России, как острова или крепости». «Ранее среди жителей нашей страны нередко присутствовало чувство, что в России есть некая политическая элита, больше нацеленная на интеграцию с Западом. Теперь же приходит понимание, что российская власть – на стороне россиян», – отметил Межуев.

Второй фактор – особое отношение россиян к Донбассу как к наиболее уязвимой части русского мира, оказавшейся под ударом западных глобалистских сил, полагает философ и политлог. По мнению Межуева, в общественном сознании Донбасс стал своеобразным символом того, что вся Россия противостоит глобализации.

«Третий фактор состоит в том, что объявленная нам Западом экономическая и санкционная война не привели к существенному урону для населения, – отметил Межуев. – Еще недавно все говорили о рубле за 200 долларов, о неминуемом дефолте, о возвращении 90-х, о товарном дефиците. И вдруг оказалось, что за последние три месяца ничего особо страшного не произошло, экономические решения наших властей весьма снизили риски».

Кроме того, четверым фактором можно назвать работу СМИ, добавил Межуев. «Почему-то считается, что Россия проиграла Западу информационную войну. Но высокий уровень поддержки президента и правительства свидетельствует о том, что СМИ сыграли свою роль в донесении позиции государства до граждан», – пояснил аналитик.

Западу не удалось расколоть российское общество при помощи «подогрева» межэтнических конфликтов, отметил политолог Александр Рудаков. «Ни для кого не секрет, что у наших геополитических оппонентов всегда есть соблазн использовать фактор многонациональности России для разобщения общества и ослабления страны, – отметил эксперт. – Им удалось это сделать в конце 80-х – начале 90-х годов, но сейчас ситуация принципиально иная».

Политологи фиксируют по регионам примерно равный уровень поддержки военной спецоперации, заметил Рудаков. Но, подчеркнул он, если взять публичное, общественное выражение этой поддержки – акции, мероприятия, количество баннерной рекламы, личные инициативы лидеров общественного мнения, то можно констатировать: в национальных республиках, например, в Татарстане, Башкирии, республиках Северного Кавказа, эта активность даже выше, чем в среднем по стране.

По словам Рудакова, поддержка нашей армии, защищающей Донбасс, проявляется на разных уровнях – от экспертного до студенческого. «Обсуждение происходящих сейчас событий в Казане, Уфе, Махачкале идет в русле большой поддержки спецоперации и политики России в целом, независимости нашего внешнеполитического курса. Это стало неожиданностью для тех, кто хотел бы разжечь у нас националистические настроения, – подчеркнул политолог. – Либеральные Telegram-каналы и блоги наполнены причитаниями и печальными размышлениями активистов радикально-националистической среды. Видно, насколько они разочарованы и потрясены происходящим».

Рудаков добавил: в сплочение общества вносит вклад и участие в спецоперации представителей всех национальностей, живущих в России. «Мы каждой день получаем сообщения о подвигах, которые совершают наши офицеры, сержанты, солдат разных этносов, мы видим их имена, и это, безусловно, играет роль сплачивающего фактора», – сказал эксперт.