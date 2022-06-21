Путин назвал армию России самой эффективной в мире Путин призвал российских производителей занять освободившиеся ниши в экономике 21 июня 2022, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российские производители должны занять освободившиеся места в экономике после ухода западных компаний, заявил президент Владимир Путин на заседании Госсовета. «Что касается отсутствия в должном объеме отечественных материалов, техники, оборудования, в этом как раз и кроются возможности для нашей экономики, структурных изменений и качественного роста. Нужно использовать освобождающиеся ниши на внутреннем рынке, чтобы заполнить эти ниши качественной отечественной продукцией. Надеюсь, что так оно и будет», – цитирует Путина ТАСС. Также в ходе заседания во вторник глава государства заявил, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России, текущая ситуация позволит еще больше усовершенствовать армию. Кроме того, президент поручил правительству и Центробанку максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования.

WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы 19 июня 2022, 10:12

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal. «В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания. По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии. В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин. Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет. В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России. Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия станет еще сильнее 21 июня 2022, 14:02

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее, заявил глава государства Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле. «Наши армия и флот в соответствии требованиями сегодняшнего дня совершенствуется во всех важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений, что мы будем еще сильнее», – цитирует президента РИА «Новости». Также в ходе встречи Путин заявил, что новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце 2022 года. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что в ходе встречи Путина с выпускниками военных вузов выступит и министр обороны Сергей Шойгу. Путин анонсировал поступление «Сармата» на боевое дежурство 21 июня 2022, 13:29 Текст: Елизавета Булкина

Новейшая баллистическая ракета «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце года, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле. «Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство», – цитирует президента РИА «Новости». В своей речи перед выпускниками он отдает дань традициям российских воинов, вспоминает подвиги легендарных полководцев и солдат прошлого и современности, передает ТАСС. «Товарищи офицеры! Дорогие друзья! Рад приветствовать вас и поздравить с успешным окончанием учебы. Сегодня мы чествуем лучших выпускников военных академий и вузов, специальных учебных заведений в Московском Кремле. Здесь, в Георгиевском зале, который символизирует ратную славу Отечества», – сказал Путин. «Вам предстоит продолжать легендарные традиции доблести и чести, сплоченности и патриотизма, которые всегда служили надежной опорой армии и флота», – сказал российский лидер, подчеркнув, что так было на протяжении всей многовековой истории России. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Караваев заявил, что ракета «Сармат» создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», она сможет нести несколько таких блоков. Он также заявил, что, вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия. Путин поручил расширить льготную семейную ипотеку 20 июня 2022, 17:07 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин дал поручение расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родился до конца 2023 года, сообщила пресс-служба Кремля. «Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам при условии рождения в семье ребенка до 31 декабря 2023 года», – говорится в поручениях главы государства, опубликованных на сайте Кремля. На данный момент программа подразумевает включение в нее семей, в которых с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок. Такой кредит можно взять до конца 2023 года. Ранее Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%. Анонсировано участие Путина в саммите БРИКС 19 июня 2022, 15:03 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин 23 и 24 июня примет участие в саммите БРИКС по телемосту, сообщил Павел Зарубин в эфире программы «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1». Глава государства также на следующей неделе 20-26 июня встретится с выпускниками высших военных учебных заведений, передает РИА «Новости». Кроме того, 22 июня, в День памяти и скорби, Путин традиционно возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Путин назвал армию России самой эффективной в мире 21 июня 2022, 16:18 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что в мире сегодня нет более эффективных вооруженных сил, чем в России, текущая ситуация позволит еще больше усовершенствовать армию. «Я не думаю, что сегодня в мире есть более эффективная вооруженная составляющая, чем в России. Но требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что – другого качества. И это тот процесс, который, безусловно, приведет к совершенствованию нашей военной составляющей, армии, флота, всей военной составляющей государства. У меня в этом нет никаких сомнений», – сказал Путин во время неформальной беседы с военнослужащими после встречи с выпускниками военных вузов в Кремле, сообщает ТАСС. Ранее Путин заявил, что российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, отчего сама Россия станет еще сильнее. Путин заявил о планах России развивать Вооруженные силы 21 июня 2022, 13:46 Текст: Елизавета Булкина

Россия намерена и дальше развивать и укреплять Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, заявил президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов. «Мы будем и дальше развивать и укреплять наши Вооруженные силы с учетом потенциальных военных угроз и рисков, на основе уроков современных вооруженных конфликтов, совершенствовать их боевой состав», – передает его слова РИА «Новости». Глава государства отметил, что сегодня российские солдаты и офицеры самоотверженно сражаются за Родину и отстаивают право государства на суверенное развитие. «Сегодняшние офицеры и солдаты России, наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ, ведут борьбу с международными террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов, отстаивают мир и безопасность для нашего народа, право России на суверенное развитие», – сказал Путин. Напомним, во вторник в Кремле проходит встреча выпускников военных вузов с президентом. Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко 20 июня 2022, 13:55 Текст: Вера Басилая

Новые контакты президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко готовятся, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Действительно, контакты двух президентов готовятся», – заявил Песков, комментируя слова Лукашенко о его намерении обсудить с Путиным ситуацию на Украине, передает ТАСС. Он не стал уточнять, будут ли это очные переговоры или они будут организованы посредством видео-конференц-связи. Ранее посол России в Белоруссии Борис Грызлов анонсировал встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в ближайшее время. Путин обратил внимание на высокий уровень безработицы в Мурманской области 20 июня 2022, 14:29 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Мурманской области оценил общую ситуацию в регионе, как удовлетворительную, но обратил внимание на показатели безработицы, которые превышают средние по стране. «В целом ситуация у вас вполне удовлетворительная: внутренний валовой региональный продукт растет, промышленное производство, даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка», – цитирует ТАСС главу государства. «Правда, несмотря на то, что инвестиции в основной капитал подрастают, почему-то безработица чуть выше, чем в среднем по стране», – указал президент, предложив обсудить эту и другие темы. Глава Мурманской области объяснил данные по безработице, в том числе тем, что в регионе проживает много военнослужащих с женами. «Большое число среди безработных – это жены военнослужащих. Мужья служат, работают, а они традиционно стоят [на учете в центрах занятости]. Но это ни в коем случае не должно нас останавливать. У нас сокращение безработицы хорошее. Эта диспропорция безработных и вакансий – это новая зона роста, есть над чем работать. Низкий поклон за поддержку Мурманской области и поддержку арктических проектов, потому что благодаря этому та самая динамика у нас есть», – объяснил Чибис. Еще одной причиной, по его словам, является «традиция рыбопромышленного комплекса». «Моряки сходили в море, пришли – несколько месяцев отдыхают. В этот момент у них контракт закончился, традиционно многие из них регистрируются в качестве безработных. Как только новый контракт заключают – пошли опять», – отметил губернатор. Он отметил, что в Заполярье уровень безработицы традиционно выше среднего, хотя в регионе «чуть меньше пяти тысяч безработных и 27 тысяч вакансий». Также Чибис заверил, что идет перестройка работы службы занятости, для того чтобы индивидуально в том числе дообучить человека и его взять на работу. Ранее Путин указал на минимальный уровень безработицы в России. Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров жителям регионов 20 июня 2022, 16:22 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин поручил до 1 июля оказать материальную помощь пострадавшим от природных и техногенных пожаров в российских регионах. «До 1 июля 2022 года обеспечить оказание гражданам, пострадавшим от пожаров, единовременной материальной помощи, финансовой помощи в связи с частичной или полной утратой ими имущества первой необходимости, выплату единовременного пособия гражданам, здоровью которых причинен вред в результате пожаров, с учетом степени тяжести такого вреда, выплату единовременного пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате пожаров», – цитирует указ президента ТАСС. Помощь необходимо оказывать в размере стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по потреблению, установленному российским законодательством. Президент поручил исполнить это властям Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей. В случае нехватки средств в региональных бюджетах регионы должны запросить у правительства России трансферты из федеральной казны. Также глава государства поручил закончить к 15 октября первоочередные аварийно-восстановительные работы в этих регионах. «До 15 ноября 2022 г. завершение первоочередных аварийно-восстановительных работ на объектах социальной, инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, ремонта поврежденного и строительства нового жилья для граждан, пострадавших от пожаров», – отмечается в указе. В конце мая Путин подписал законопроект о десятикратном увеличении штрафов для граждан и двукратном – для должностных лиц за поджоги травы рядом с лесами. Путин поручил упростить ввоз в Россию медизделий для фонда «Круг добра» 20 июня 2022, 17:28 Текст: Валентина Григоренко

Президент России Владимир Путин поручил упростить ввоз в страну лекарств и медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра», сообщили в пресс-службе Кремля. «Правительству России рассмотреть вопросы упрощения процедуры ввоза в Российскую Федерацию лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупаемых фондом «Круг добра» для нужд его деятельности», – говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений главы государства по итогам встреч по вопросам социальной поддержки детей. Напомним, что Путин согласился с предложением председателя правления фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко обеспечивать больных лекарствами за счет организации и после достижения ими совершеннолетия. Ранее в Ростовской области для терапии редкого заболевания – спинальной мышечной атрофии – обеспечили препаратом рисдиплам 14-летнюю сироту из Луганска Викторию Шеповалову. Годовой курс такой терапии стоит около 20 млн рублей. Народный фронт помог быстро организовать консилиум и собрать необходимые документы для передачи в президентский Фонд «Круг добра», который оплатил лекарство. Путин поручил максимально быстро снизить ставки по льготной ипотеке 21 июня 2022, 15:44 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил правительству России и Центробанку максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования. «Объем ввода нового жилья в 2022 году должен быть не ниже уровня прошлого года, а ипотечный портфель – вырасти не менее чем на 2,5 трлн рублей», – заявил Путин на заседании президиума Госсовета по строительной отрасли и сфере ЖКХ, передает ТАСС. Также Путин поручил кабмину и ЦБ максимально быстро реализовать снижение ставки льготного ипотечного кредитования. Ранее президент Владимир Путин дал поручение расширить программу ипотеки по льготной ставке на семьи, где ребенок родился до конца 2023 года. До этого Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления по снижению ставки по льготной ипотеке на жилье в новостройках с 9% до 7%. Анонсировано выступление Шойгу на встрече Путина с выпускниками военных вузов 21 июня 2022, 13:07 Текст: Алексей Дегтярев

Глава Минобороны Сергей Шойгу намерен выступить на встрече президента Владимира Путина с выпускниками военных высших учебных заведений в Кремле, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент в Кремле совсем скоро начнет традиционную встречу с выпускниками высших военных учебных заведений. Он поприветствует выпускников, будет выступление и самого верховного главнокомандующего, и выступление министра обороны. Как правило, кто-то говорит и от лица выпускников», – цитирует Пескова ТАСС. По его словам, мероприятие пройдет в очном формате в Большом Кремлевском дворце. Путин пообещал, что ограничения будут преодолены Россией 21 июня 2022, 14:15 Текст: Ольга Иванова

Россия проходит через очередную череду испытаний, ограничения есть, но они преодолеваются и будут преодолены в гражданском секторе, заявил президент Владимир Путин. «Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», – сказал он на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле, сообщает РИА «Новости». Также Путин добавил, что «в истории России не было, наверное, никогда времени, когда мы просто, как в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране, чувствовали, что можно ничего не делать. Всегда Россия шла через какие-то испытания, впрочем, так же, как и любой человек, который идет к своей цели, проходит через известные испытания, всегда». Он отметил, что так, чтобы кого-то «просто привели к искомому результату под ручки, так практически никогда не бывает». «А если кого-то под ручки привели, то, как правило, человек не может эффективно распорядиться тем, что ему досталось, упало с неба. Всегда, чтобы достичь цели, нужно идти через определенные трудности, но, как известно, дорогу осилит именно идущий», – добавил он. Ранее Путин заявил, что российский военный сектор совершенствуется, это идет на пользу армии и флоту страны, от чего сама Россия станет еще сильнее. Путин призвал форсировать расселение аварийного жилья 21 июня 2022, 15:33 Текст: Алексей Дегтярев

Необходимо ускорить расселение жильцов аварийных домов в России, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам развития стройкомплекса. «У нас есть все необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджет, возможности и ресурсы самой строительной отрасли», – сказал Путин, передает ТАСС. В конце мая президент в ходе встречи с главой Бурятии Алексеем Цыденовым попросил его обратить внимание на проблему аварийного жилья и безработицы в республике.