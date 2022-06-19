Стало известно о дефиците пива и попкорна в западных странах

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 20:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Госдуме ответили на желание главкома Британии «победить» Россию
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Если смотреть на ситуацию трезво и не гнушаться нешаблонного подхода, то за счет грамотной психологической войны всегда можно сберечь немало жизней. Как своих бойцов, так и солдат противника.
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и, как следствие, внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Стало известно о дефиците пива и попкорна в западных странах
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В странах Запада столкнулись с дефицитом продуктов, в частности наблюдается нехватка пива, попкорна, лука и салями. Ситуация связана с перебоями в цепочках поставок, сообщило агентство Bloomberg.
«За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов», – цитирует агентство РИА «Новости».
«Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса», – пишет Bloomberg.
Так, в Германии отмечается дефицит стеклянных бутылок, в том числе из-за конфликта на Украине, которая поставляет стекло. «Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. <…> Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры», – говорится в статье.
Сеть быстрого питания в Австралии была вынуждена заменить латук в бургерах на капусту, а в Великобритании «Макдоналдс» ограничил использование помидоров из-за высоких затрат на отопление теплиц.
WSJ: Путин ударил по самому уязвимому месту лидеров Европы
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Президент России Владимир Путин нанес удар по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, пишет американская газета The Wall Street Journal.
«В крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях Европы будет наиболее остро ощущаться. Германия, которая очень сильно зависит от поставок российского газа, начнет свое электоральное испытание в октябре с региональных выборов в федеральной земле Нижняя Саксония. Италию, еще одного крупного импортера российского газа, ждут общенациональные выборы в середине следующего года», – передает РИА «Новости» текст статьи американского издания.
По мнению авторов, это станет тяжелейшим испытанием для действующих лидеров европейских стран. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии.
В статье отмечается, что европейские правительства вынуждены увеличивать расходы, чтобы смягчить удар по потребителям. Так, президент Франции Макрон одобрил выделение 28 млрд евро на цели, призванные ограничить цены на природный газ и предоставить скидки на бензин.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
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Французы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Макроном
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Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.
«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».
«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ Сaesar, чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.
«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки...» – отметил другой комментатор.
«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уолл-стрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.
«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.
«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.
Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.
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«Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ
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За прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией уничтожено четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и артиллерийскими боеприпасами в районах населенных пунктов Максимильяновка, Авдеевка, Зеленое Поле и Георгиевка Донецкой народной республики, а также пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе Северска Луганской народной республики, сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены 22 пункта управления, 48 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 123 районах», – говорится в сообщении.
Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по территории Харьковского танкоремонтного завода уничтожены две пусковые установки реактивной системы залпового огня «Ураган».
«Украинские вооруженные силы несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Так, военнослужащий 22-й мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, рассказал о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные», – отметили в Минобороны.
«За сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей», – говорится в сообщении.
Войсками противовоздушной обороны России за сутки сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Червонная Долина Николаевской области. Также сбито восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Заводы, Червоный Шахтер, Дементиевка, Глубокое Харьковской области, Криница Херсонской области, Попасная Луганской народной республики и в районе острова Змеиный.
Кроме того, перехвачены три тактические ракеты «Точка-У» в районах Новозвановка и Новоалександровка Луганской народной республики, два снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Большие Проходы Харьковской области и Червонная Долина Николаевской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 207 самолетов, 132 вертолета, 1249 беспилотных летательных аппаратов, 344 зенитных ракетных комплекса, 3683 танка и других боевых бронированных машин, 562 боевые машины реактивной системы залпового огня, 2043 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3715 единиц специальной военной автомобильной техники», – доложили в Минобороны.
«Большие потери в рядах ВСУ вынуждают украинское командование бросать в бой неподготовленный личный состав, у которого отсутствуют необходимые навыки обращения с вооружением и военной техникой. Так, в 13.30 пара штурмовиков Су-25 воздушных сил Украины нанесла удар по позициям своих подразделений в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области», – рассказали в ведомстве.
Отмечается также, что отдельные подразделения ВСУ из-за низкого морально-психологического состояния, нехватки боеприпасов и отсутствия обеспечения, покидают район боевых действий. Так, взвод 1-й роты 1-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшийся в районе Лисичанска, бросил тяжелое вооружение и оставил свои позиции.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Американские СМИ раскрыли, что шокировало США в санкциях против России
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Попытки Вашингтона перетянуть глобальный Юг на свою сторону в украинском кризисе и изолировать Россию не увенчались успехом, пишет американский журнал Foreign Affairs.
«Нейтралитет этих стран шокировал Вашингтон», – передает РИА «Новости» текст статьи издания.
По мнению автора статьи Брюса Джонса, причина кроется в том, что США десятилетиями игнорировали интересы Юга.
«На фоне обостряющегося соперничества с Китаем и Россией Штаты обеспокоены перспективой возрождения блока неприсоединившихся стран, намеренных остаться в стороне от этого геополитического соперничества или даже столкнуть Запад и его противников друг с другом», – подчеркнул обозреватель.
При этом, как отметили в издании, африканские и латиноамериканские дипломаты раскритиковали излишнюю приверженность Вашингтона насаждаемому «международному порядку, основанному на интересах США».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Эксперты указали на детали операции по уничтожению генералитета ВСУ
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«Определение точной локации украинских генералов и офицеров – заслуга нашей разведки, спецназа и агентуры. Они вместе с командованием ВС России подготовили блестящую операцию по массовому уничтожению генералитета противника», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Хатылев. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении свыше 50 генералов и офицеров ВСУ.
«Россия обещала нанести удары по украинским центрам принятия решений. И это фактически один из таких примеров. Да, пока речь идет не о стратегических, а скорее об оперативных центрах принятия решений, но они тоже важны», – сказал военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
По словам собеседника, связывать успех нанесенного удара стоит «исключительно с работой нашей разведки». «Настойчивая и профессиональная деятельность наших специалистов привела к тому, что нам удалось установить место расположения противника, определить точное время сосредоточения военных руководителей различных рангов и сообщить российскому командованию эту информацию для принятия дальнейшего решения. Это серьезный урон боеспособности украинской армии», – пояснил эксперт.
В свою очередь бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев добавляет, что «наши войска специального назначения отлично работают и прекрасно знают местоположения основных генералов и даже наемников, которые воюют на стороне ВСУ».
«Кроме того, современные средства разведки позволяют определить места расположения генералов и офицеров ВСУ с вероятностью, близкой к 100%. Также наше высокоточное оружие долетает до Украины со всех рубежей. Это полностью простреливаемая территория. Так, с Черного моря мы применяем «Калибры», с воздуха работаем «Кинжалами», а с земли можем применять различные средства, в том числе «Искандеры», – рассуждает собеседник.
«Основная сложность заключается в определении времени и места сбора военного руководства ВСУ. И для этого у нас есть разведка, войска специального назначения, а также агентурные сведения. Это системная работа, а не разовая акция», – акцентировал Хатылев.
Эксперт также предположил, что удар был нанесен именно по этому пункту из-за того, что «там готовилась некая операция, в том числе с применением иностранных средств вооружений, которые поставляет Запад». «Это первое сообщение о таком массовом уничтожении генералов и офицеров ВСУ, но не последнее», – прогнозирует Хатылев.
Как отмечают опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, массовое уничтожение генералов и офицеров ВСУ стало результатом комплексных действий российских военных специалистов. Так, помимо успешной работы разведки, немаловажным является скорость передачи информации о местоположении и времени проведения рабочего совещания командного состава ВСУ. Это же касается и скорости принятия решений по нанесению высокоточных ударов командованием ВС России – в данном случае речь может идти о проведении операции в считанные часы.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что за прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 был нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаеве уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20 боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-й отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий в Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.
«В рамках контрбатарейной борьбы на Донецком направлении нанесено поражение семи взводам РСЗО «Град» и артиллерийскому взводу на огневых позициях», – отмечается в сообщении.
Позже Министерство обороны России опубликовало видео залпового пуска крылатых ракет «Калибр» с фрегата в Черном море по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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Рогозин заявил о движении западной космонавтики к войне
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Мир западной космонавтики развернулся в сторону войны, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил, что Lockheed Martin, Boeing, SpaceX и другие частные компании занимаются сбором информации для вооруженных сил Украины, позволяя ВСУ «пользоваться облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
SpaceX «оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование», которое распределено по подразделениям ВСУ и нацбатов, заявил гендиректор Роскосмоса. Оно «принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», сказал Рогозин.
В ответ на вопрос о том, могут ли российские спутники наблюдать за территорией Украины, Рогозин заявил: «Конечно». По его словам, можно «определить разрушено здание или оно не разрушено, восстанавливается» ли он, «как оно восстанавливается и много другое».
Напомним, спутниковая группировка Starlink (проект Илона Маска) фактически стала частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил. После начала специальной операции на Украине и обрывочных данных о проблемах у американских военных со спутниковой связью компания SpaceX заявила, что в кратчайшие сроки поставит Киеву комплекты Starlink.
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Британия отменила отправку военных на миссию НАТО после видео оргии десантников
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Руководство британской армии исключило батальон парашютно-десантного полка из предстоящих учений НАТО в Боснии и Косово после публикации видео, на котором десантники занимаются групповым сексом на военной базе, сообщило британское издание The Guardian.
Новый глава британской армии, генерал Патрик Сандерс объяснил решение исключить военнослужащих из миссии «временной утратой доверия» к батальону подразделения. В рамках развертывания войск НАТО на Балканы должны были отправить около 300 британских военных, передает Lenta.Ru.
Однако генерал сообщил, что Королевская военная полиция не нашла признаков какого-либо преступления в видео оргии британских военных. Тем не менее, он сказал, что подобное поведение «неприемлемо и наносит ущерб репутации армии, а также может быть истолковано как очернение женщин».
О происшествии в элитном парашютно-десантном полку стало известно 7 июня благодаря камерам видеонаблюдения. Инцидент произошел при участии женщины, которую бойцы тайно провели в собственные казармы. Военные устроили оргию на территории воинской части в Колчестере, графство Эссекс. На видео попали восемь военных, в то время как десятки сослуживцев наблюдали за процессом.
Напомним, СМИ сообщали, что НАТО планирует масштабные ежегодные международные военные учения Baltops 22 с участием 16 стран в регионе Балтийского моря.
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Клименко назвал альтернативу Windows 10 и 11 для россиян
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«Если это не сбой работы сайта Microsoft, то у огромного числа россиян возникнут проблемы в работе компьютеров», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в ИТ-сфере Герман Клименко. Ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта.
«Компания Microsoft всегда была в меру лояльна и довольно спокойно относилась к тому, что происходит с Россией. И если они сейчас начнут исполнять введенные санкции, то это коснется всех программных продуктов корпорации», – сказал основатель компании Liveinternet и MediaMetrics Герман Клименко.
По словам эксперта, трудности возникнут «не только у простых граждан». «Несмотря на импортозамещение, у большого числа чиновников рабочие места завязаны на продуктах именно Microsoft. И если не окажется, что это просто сбой в работе сайта, то запрет отразится на подавляющем большинстве компьютеров», – пояснил он.
«Проблема есть и в том, что компания может не только запретить устанавливать 10 и 11 Windows, но и прекратить обновлять предыдущие версии операционной системы. И тогда наша техника в большинстве своем станет уязвима для многих типов вирусов. Не зря же все рекомендуют обновлять компьютер как можно чаще, чтобы избежать проникновения вредоносных программ», – рассказал собеседник.
«На данный момент в России особо широко используются всего два типа операционных систем – Windows и Mac. Но есть и система Linux, которую некоторые также ставят на свои компьютеры. И это будет вполне неплохой альтернативой в будущем. Тем более уже сегодня есть те же ALT Linux или Astra Linux, которые выглядят значительно лучше, чем, предположим, 20 лет назад», – заключил Клименко.
Ранее СМИ сообщили, что Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 11 и 10 с официального сайта. Все попытки установить операционные системы заканчиваются ошибкой.
При этом отмечается, что с использованием сервисов VPN выполнить загрузку все же удается. Официальных заявлений со стороны корпорации Microsoft о причинах сбоя пока не последовало.
Напомним, в марте Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России.
Позже в американской корпорации заявили, что Microsoft сократит свыше 400 российских сотрудников и значительно уменьшит свою деятельность в России.
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В Совфеде перечислили нарушенные Литвой международные соглашения
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Литва является флагманом разрушения международного права, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя решение Литвы прекратить транзит ряда товаров в Калининградскую область.
Косачев, оценивая «начинающуюся блокаду Калининградской области со стороны Литвы», отметил в Telegram, что Литва «нарушает целый ряд юридически обязательных международно-правовых актов», которые затрагивают как ее обязательства, так и обязательства ЕС.
Он напомнил, что в рамках не денонсированного пока Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС от 24 июня 1994 года стороны обязались «обеспечивать свободный транзит через свою территорию товаров». Кроме того, «свобода транзита – один из краеугольных принципов» ВТО. Косачев указал, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1947 года «устанавливает свободу транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита». Также свобода транзита «закреплена во многих международных транспортных конвенциях, в том числе в соглашениях по железнодорожным перевозкам», заявил он.
По словам Косачева, «такими темпами Запад может дойти и до нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, где также есть свобода транзита и свобода открытого моря, которая пока еще позволяет проходить судам в Калининградскую область через «нейтральные воды». «Аналогично – воздушное пространство», – добавил он.
Литовские железные дороги с 18 июня прекратили транзит в Калининград товаров, попавших под санкции Евросоюза. Под запретом транзита через Литву окажется до 50% номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, металлы и другие важные товары.
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Шольц неожиданно отреагировал на слова Меркель о России
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Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил политику своего предшественника Ангелы Меркель в отношении России, пишет немецкое издание Die Welt.
«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях. Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной», – приводит его слова РИА «Новости».
Шольц также отметил, что поддерживал решение Меркель выступить против вступления Украины в Североатлантический альянс в 2008 году.
«Критериям вступления в НАТО должна соответствовать любая страна, желающая стать его членом. Вступление Украины в блок не стояло на повестке дня», – подчеркнул он.
Меркель ранее заявила, что считает верным принятое ею четыре года назад решение, когда она отрицательно отнеслась к идее вступления Украины в НАТО. Кроме того, она не согласилась с тем, что Россия использовала газ как оружие. Бывший канцлер объяснила покупку Германией российского газа выгодой для немецкой промышленности.
Отметим, что ранее Шольц выступал за диверсификацию поставок энергоресурсов в Германию и призывал отказаться от поставок российских нефти и угля.
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Джонсон обратился к Западу в связи с конфликтом на Украине
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Конфликт на Украине может оказаться длительным, Запад должен подготовиться к финансированию «живучести украинского государства», заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Джонсон считает, что Россия «прибегает к кампании на истощение», страны Запада «должны ответить предоставлением гарантий того, что Украина будет располагать стратегической прочностью», которая позволит ей «пережить» конфликт и «победить», передает ТАСС со ссылкой на Sunday Times.
Запад, по словам премьера, должен обеспечить «живучесть украинского государства». Украинские власти должны «выплачивать зарплаты, содержать школы, доставлять помощь и начинать реконструкцию», все это «потребует постоянного финансирования и технической помощи, оказание которых» Западу следует «планировать на годы вперед».
Джонсон призвал продолжить поставки вооружений на Украину и подготовку ее военнослужащих в европейских странах. По плану Великобритании, можно будет готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней. Также необходимо разработать альтернативные сухопутные маршруты доставки украинского зерна, заявил Джонсон
Он считает, что все это «усилит позиции украинских друзей», позволяя закончить конфликт на «предложенных Зеленским условиях». Успех российской спецоперации на Украине не сделает Европу более безопасным местом, считает Джонсон. Он видит в высказываниях президента России Владимира Путина об императоре Петре I пути к «широкой экспансии».
Напомним, Путин, встречаясь с молодыми предпринимателями, сказал, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции.
Джонсон посетил Киев и подвергся в Великобритании критике за это визит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал, что визит был необходим, так как из-за угрозы прослушивания со стороны России лидеры государств не всегда могут обсудить вопросы по телефону.
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В Крыму определили судьбу автосервиса, который отказался помочь военным
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Станция техобслуживания в Красногвардейском районе Крыма, где отказались обслуживать автомобиль российских военных с символикой «Z», построена незаконно и будет снесена, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В вопросе с хозяином СТО, отказавшимся помогать нашим военнослужащим, поставлена точка. После проверки выяснилось, что автосервис является незаконной постройкой. Теперь, согласно постановлению администрации Красногвардейского сельского поселения, владелец обязан ее снести в течение 14 рабочих дней, иначе начнется судебное разбирательство», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, ранее в соцсетях появилось записанное одним из военных видео, из которого следует, что им отказали в ремонте колеса, даже за деньги, якобы аргументируя это тем, что «военным не помогают». Владелец техстанции Вилен Сейтосманов в поселке Видное Красногвардейского района позднее назвал случившееся недоразумением, пояснив, что его сервис не может обслуживать грузовики.
Константинов заявил, что произошедшее послужит хорошим уроком горе-предпринимателю. «Пользуется благами гражданина великой державы – пусть живет по закону. Власть нашу он может не любить – насильно мил не будешь. А вот уважать ее придется. Поперек России лучше пусть больше не становится. И другим подобным не советую», – подчеркнул он.
Глава парламента также посоветовал предпринимателю, если тот симпатизирует Украине, уехать из России. «Если он так любит Украину, пусть едет туда, там развивает свой бизнес, платит налоги остаткам этой страны. Правда, будут ли его там ждать с распростертыми объятиями – большой вопрос. Скорее, возьмут под белы ручки и отправят в окоп, защищать мираж украинского государства», – подчеркнул глава парламента.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Жена Зеленского пожаловалась на капризы мужа
Президент Украины Владимир Зеленский не любит следить за своим физическим здоровьем, приходится устраивать сцену, чтобы он померил температуру, заявила The Guardian его супруга Елена Зеленская.
«Я беспокоюсь не за его психологическое здоровье, а за его физическое здоровье – он всегда болеет после трудных периодов. Он расслабляется, а потом идет и подхватывает вирус или что-то в этом роде. Я стараюсь следить за ним в этом отношении, но, как и все мужчины, он не любит проверять свою температуру или кровяное давление. Но я пытаюсь достучаться до него, устроив сцену», – приводит Ura.ru слова Зеленской.
По ее словам, чтобы муж померил температуру, ей приходится закатывать истерику. Она также утверждает, что не заметила никакой разницы в настроении мужа за последние месяцы.
Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но, не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского.
МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Пушков разоблачил двойную бухгалтерию в энергетической политике ЕС
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Европейские страны, несмотря на громкие заявления об отказе от российских энергоресурсов, закупают газ, нефть и уголь из России, но «под другим соусом», рассказал сенатор Алексей Пушков.
«Двойная бухгалтерия в европейской энергетической политике. Польша громко «отказалась» от российского трубопроводного газа и теперь его же покупает реверсом из Германии – только дороже. Финляндия отказалась от российского трубопроводного газа, но теперь покупает российский сжиженный газ. Германия клянется, что переживет эту зиму без российского газа, а потом выражает большое недовольство сокращением поставок из России по действующему «Северному потоку» (а произошло это, кстати, по причине канадских санкций – не надо было газовую турбину в Канаду на профилактику посылать)», – написал Пушков в своем Telegram-канале, комментируя сообщение газеты ВЗГЛЯД о том, что Финляндия после отказа от российского природного газа покупает СПГ с завода «Криогаз-Высоцк».
«В общем, все смешалось ныне в европейском доме: заявления о движении к газовой независимости от России, демонстративные отказы от российского газа – и продолжение его закупок в разных формах и под другим соусом. Как, кстати, и российской нефти, которая удивительным образом стала «индийской», достигнув берегов Индии», – заключил сенатор.
Напомним, по информации Bloomberg, Европа из-за сокращения поставок из России уже начала использовать газ, закупленный на зиму.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
В пятницу Газпром вполовину сократил поставки итальянской энергетической компании Eni. При этом в корпорации заявили, что Италия смогла бы «пережить зиму», даже если бы полностью прекратились поставки газа из России.
Кроме того, Газпром приостановил поставки российского газа в Болгарию, Данию, Нидерланды, Польшу и Финляндию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
Как пишет The Wall Street Journal, президент Владимир Путин «нанес удар» по самому уязвимому месту лидеров стран Европейского союза – их электоральному рейтингу, ведь в крупных экономиках Европы выборы пройдут ближе к следующей зиме, когда отсутствие российского газа в домах и на предприятиях будет наиболее остро ощущаться.
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США захотели заменить российскую нефть в мире
США намереваются заменить на мировом рынке российскую нефть, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм в интервью телеканалу CNN.
«Каждая страна платит высокую цену за газ. <…> Необходимо, чтобы все страны увеличили сейчас поставки, потому что спрос также растет», – передает ее слова РИА «Новости».
Грэнхолм заявила, что президент США Джо Байден «делает все возможное, включая высвобождение миллионов баррелей нефти в день из стратегического резерва».
«Мы должны заменить баррели нефти, которые Россия экспортировала по всему миру, что сейчас недоступно», – сказала глава Минэнерго.
«Если Евросоюз решит полностью запретить [покупку] российской нефти, это создаст давление на цены. Если [рынок] Китая откроется [после снятия антиковидных ограничений] раньше предполагаемого срока, это также создаст давление на цены», – заключила министр.
Ранее Грэнхолм заявила, что Вашингтон призывает всех производителей нефти и газа, включая опек, увеличить добычу, чтобы снизить рекордно высокие цены на топливо.
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