Читатели газеты Le Figaro возмутились поведением и внешним видом президента Украины Владимира Зеленского на встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном.

«Зеленский недостаточно вежливый, чтобы одеться должным образом перед теми, кто его кормит», – написал один из читателей с никнеймом JOEL VELASQUE, передает РИА «Новости».

«Молодец Макрон. Зеленский использует французские САУ «Сaesar», чтобы бомбить мирных жителей в Донецке! Позор Франции!» – возмутился еще один пользователь.

«Зеленский принимает представителей США иногда в костюмах и галстуках или даже в военной форме, для Европы достаточно футболки...» – отметил другой комментатор.

«Два актера второго плана со сценаристом Рэмбо и режиссером, которым является президент Голливуда, а производство финансирует «Уоллстрит Парамаунт», – добавил GORDO GARCIA.

«Какое коллективное безумие! Зеленский, «хозяин мира», щелчком пальца заставляет своих камердинеров, возглавляющих ЕС, провести всю ночь в поезде, которые приходят к нему на сцену, чтобы принести присягу на верность», – считает Grand largue.

«Непоколебимая дружба за деньги, особенно из ЕС», – заключили читатели.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене.

Напомним, что Зеленского заподозрили в употреблении наркотиков из-за гримас на совещании.