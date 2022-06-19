НАТО собралось объявить Россию «угрозой миру и стабильности»

Российский полковник назвал сроки сдачи в плен боевиков с «Азота»

Украинские военные и иностранные наемники, которые скрываются на заводе «Азот», сдадутся приблизительно через пять дней, когда у них закончится еда и питьевая вода, заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Недели две-три туда не подвозят ничего. Это не «Азовсталь», где они делали месячные запасы. Патроны кончаются, снаряды кончаются. Думаю, агония наступит в ближайшие четыре-пять дней», – цитирует Ura.ru Матвийчука.

Эксперт добавил, что в окружении украинские военные очень ограничены в ресурсах. «Это показывает степень их противодействия. Они уже не так поливают из автоматов, пулеметов, как раньше. Экономят боеприпасы. Те, что советского производства, пополнить не получится, заводы уничтожены. А то, что подкидывает НАТО, – это крохи. Поставили, например, гаубицы и дали всего 100 тыс. снарядов. Нормальный бой требует расхода приблизительно 6,5-7 тысяч. Мы расходуем по 50-60 тыс. снарядов за бой», – отметил он.

Матвийчук считает, что за счет военных, которые заперты на заводе, Киев пытается получить больше оружия и денег, а националисты, которые там засели, пытаются повторить сценарий «Азовстали». «Сражающаяся Украина – это бренд, который очень хорошо продается. Давайте деньги, давайте оружие, мы будем сражаться сколько нужно. Мы боремся до последнего. Нас не сломить. Мы все защитники», – объяснил полковник в отставке.

Военный эксперт раскрыл, какая участь ждет тех, кто скрывается на «Азоте». «Там очень много наемников. По различным данным, от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать. В плен – осудят, они военные преступники. У кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе», – подчеркнул Матвийчук.

Ранее комендант Северодонецка Виктор Дубина заявил, что силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен. В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.

В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.

Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.

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