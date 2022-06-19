Выход турецкого судна из Мариуполя отложили из-за долга перед ДНР

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19 июня, воскресенье | Последнее обновление — 02:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Один из командиров «Айдара» сдался в плен у Северодонецка
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Остановка промышленных предприятий, холодные квартиры, трудности в обеспечении продовольствием и как следствие – внутренняя миграция в ЕС, критический рост социального напряжения – всего этого могут не пережить не только правительства отдельных стран, но и ЕС в целом.
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Большинство стран ЕС колеблется между германо-франко-итальянской и англо-польско-прибалтийской линиями. Это колебание сводится к тому, что примирительные слова в адрес России с их стороны не звучат, но и на явное обострение они не идут.
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Украина будет иметь безъядерный статус, откажется от вступления в НАТО, сохранив курс на ЕС, признает Крым и ЛДНР как части России, не будет иметь контроль над Запорожской и Херсонской, а возможно, Одесской, Николаевской и Харьковской областями.
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На фото – историческое событие. Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий и исполняющая обязанности мэра Мелитополя Галина Данильченко (слева) проводят церемонию выдачи российских паспортов жителям Мелитополя. Это произошло впервые
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В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Выход турецкого судна из Мариуполя отложили из-за долга перед ДНР
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Турецкое судно «Азов Конкорд» не смогло покинуть порт Мариуполя, так как не прошла оплата портовых услуг, сообщил источник в оперативных службах.
«Азов Конкорд» должен был первым из иностранных судов выйти в море из Мариуполя, но выход перенесли с 18 на 20 июня, поскольку «не прошла оплата портовых услуг от судовладельца Донецкой народной республике». Судно покинет Мариуполь «без груза» и направится в порт приписки. Командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщал, что судну требовались разрешение таможни и погранслужбы, передает ТАСС.
Напомним, в порту Мариуполя остаются шесть иностранных судов – «Царевна» (Болгария), «Азбург» (Доминиканская Республика), «Смарта» (Либерия), «Блю стар» (Панама), «Азов Конкорд» (Турция), «Леди Аугуста» (Ямайка). Российские специалисты устранили минную опасность в акватории порта города. Гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда.
Вырвавшиеся с «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на территории завода
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На химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, который удерживают украинские боевики, находится много иностранных наемников, рассказали мирные жители, которым удалось вырваться из бомбоубежища предприятия.
Анна и ее невестка Алина со своими детьми прожили в бомбоубежище у так называемой второй проходной «Азота» два месяца с 5 апреля после того, как в их дом попал снаряд. На заводе Анна обратила внимание на иностранных боевиков. «Много наемников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках», – передает РИА «Новости» ее слова.
Женщина добавила, что иностранные и украинские боевики не разрешали мирным гражданам выходить из убежища. «Они объясняли нам, что снаружи опасно, идет какая-то зачистка. До вечера не выходите», – рассказала она.
По словам Анны, родственников мужского пола Анны и Алины, которые хотели привезти им продукты, на «Азот» тоже не пускали.
Однако 10 июня, когда внимание боевиков ослабло, женщинам удалось выбраться с завода. «Мы прибежали к моему мужу. Муж нас забрал и привез сюда», – рассказала Алина.
Женщина добавили, что выходить с завода пришлось пешком, вместе с детьми. «У меня двое детей, у Алины ребенок. Два года, пять лет и восемь. Но ничего, дошли», – рассказала Анна.
Сейчас они размещены в соседнем селе Новая Астрахань.
Накануне киевские власти сорвали эвакуацию гражданского населения с территории завода «Азот» по гуманитарному коридору в город Сватово постоянными обстрелами.
Ранее посол ЛНР в России сообщил, что украинские силовики, укрывающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, не имеют возможности для выхода, они полностью заблокированы.
В прошлый четверг в Минобороны РФ сообщали, что украинские силовики насильно удерживают жителей Северодонецка в подвалах заминированного завода «Азот», там же заминированы емкости с химическими веществами, которые украинская сторона взорвет при отступлении. Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Украинские боевики, остающиеся на заводе «Азот» в Северодонецке, потребовали выпустить их в соседний город Лисичанск с заложниками из числа местных жителей. Как сообщалось, в бомбоубежищах завода находятся около 300 боевиков и свыше 1 тыс. мирных граждан, в том числе работники завода, члены их семей и жители соседних кварталов.
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Поставки газа по «Турецкому потоку» решено приостановить
С 21 по 28 июня поставки газа по «Турецкому потоку» будут на плановом ежегодном техническом обслуживании, сообщил Газпром.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток» будет временно приостановлена в период с 21 по 28 июня 2022 года в связи с проведением плановых профилактических работ», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Приостановку потока согласовали со всеми сторона заранее.
Напомним, «Турецкий поток» – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность составляет 31,5 млрд кубометров газа в год.
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Группировка ВСУ совершила попытку прорыва из окружения в районе Макеевки
Группировка Вооруженных сил Украины попыталась прорваться из окружения со стороны Макеевки, сообщил источник в силовых структурах.
«Они пытаются выйти из котла и прорвать окружение. Вооруженные силы ДНР при поддержке российских военнослужащих делают все возможное, чтобы подавить живую силу противника и его прорыв из окружения», – сообщил источник ТАСС.
Между тем штаб территориальной обороны ДНР в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли металлургический завод в Макеевке, ранение получил мирный житель.
В среду в результате обстрелов ВСУ Макеевки в ДНР погиб мирный житель.
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В США заявили о новом пропавшем в Донбассе наемнике
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Есть неподтвержденная информация об еще одном гражданине Соединенных Штатов, пропавшем на территории Украины, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Вашингтон проверяет данные еще об одном американце, который мог пропасть без вести на Украине, он, по предварительной информации, отправился туда для участия в боевых действиях. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, РИА «Новости».
Сообщения о пленении двух других американцев до сих пор официально не подтверждены, Вашингтон ожидает, что Москва будет обращаться с ними как с военнопленными и распространять нормы Женевских конвенций.
«Мы пристально отслеживаем ситуацию. Мы в контакте с украинскими властями, а также с Международным комитетом Красного Креста и семьями двух предположительно пропавших американцев», – отметил представитель Госдепа.
Он пояснил, что США в контактах с Россией пока не поднимали этот вопрос. В случае необходимости они обратятся через посольство в Москве или другим способом для получения информации.
Ранее американская администрация сообщила, что слышала о якобы захваченных в плен на Украине гражданах США, но подтверждения этим данным в Вашингтоне нет.
До этого украинские СМИ со ссылкой на Twitter подразделения попавших в плен бойцов ВСУ сообщили, что в плену оказались двое наемников из США, воевавших за Украину.
Позже стало известно, что пленники служили добровольцами в регулярном подразделении украинской армии, их зовут Александр Друке и Энди Хьюин.
Кремль также сообщил, что ему неизвестно про американских военных, которых якобы взяли в плен российские военные на Украине.
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В ЛНР рассказали о попытке ВСУ вывезти «кого-то ценного» с завода «Азот»
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Посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о неудачной попытке ВСУ вывезти вертолетами кого-то «слишком ценного» из зоны недалеко от северодонецкого химкомбината «Азот».
По словам Мирошника, в пятницу, 17 июня, украинские военные пытались эвакуировать кого-то «слишком ценного». «Пытались пробиться два вертолета, но были сбиты на подлете. Работа российских ВКС в ближайшее время может существенно ухудшить потенциал группировки, оставшейся практически без снабжения», – приводит слова дипломата «Царьград».
«Ситуация постепенно меняется вокруг всего «треугольника». Северск, с которым у находящихся в Лисичанске формирований до последнего времени была какая-то коммуникация, постепенно переходит в оперативное окружение. Таким образом, уже в ближайшие сутки в Лисичанске может быть заперта достаточно крупная группировка украинских вооруженных формирований», – сообщил он в своем Telegram-канале.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
Граждан Украины, ДНР и ЛНР без документов предупредили о высылке из России
Граждан Украины, Донецкой и Луганской народных республик без оформленных разрешительных документов на проживание или трудовую деятельность могут обязать после 17 августа покинуть Россию, сообщили в МВД.
В МВД отметили, что продолжают действовать временные меры по приостановлению течения сроков временного пребывания иностранцев, сроков постановки их на учет по месту пребывания без необходимости совершения действий для их продления. Эти меры действуют до истечения 90 суток с даты снятия введенных Россией временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным государством, передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что такие ограничения сняты в отношении Абхазии, Белоруссии, Донецкой народной республики, Казахстана, Китая, Луганской народной республики, Монголии, Украины и Южной Осетии. «Это означает, что гражданам указанных государств, не получившим в период временного пребывания в Российской Федерации разрешительных документов на право проживания либо осуществления трудовой деятельности, необходимо покинуть Российскую Федерацию до 17 августа 2022 года», – подчеркнули в МВД.
Ранее сообщалось, что число прибывших в Россию беженцев из Донбасса и с Украины превысило 1,5 млн человек.
Луговой назвал условие обмена осужденных в ДНР иностранных наемников
Осужденные в ДНР британские наемники Шон Пиннер и Эйден Эслин, а также марокканец Саадун Брагим, могут быть обменяны только на россиян и российских военнослужащих, заявил первый зампред думского комитета по безопасности Андрей Луговой.
«Я так понимаю, есть и наши пленные в руках украинской стороны. Поэтому если идти на это (обмен – прим. ВЗГЛЯД), то это должна быть очень адекватная история. Если идти на какой-то обмен, это должны быть только российские граждане и только российские военнослужащие. Другого просто быть не может», – сказал Луговой, передает ТАСС.
Он добавил, что этот вопрос может быть разрешен лишь на «уровне высшего руководства» и призвал прекратить спекуляции на тему осужденных наемников на кого-то другого, включая украинского политика Виктора Медведчука.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников.
Глава МИД России Сергей Лавров посоветовал британским властям обращаться по поводу судьбы наемников к руководству ДНР.
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Приговоренные к смертной казни в ДНР наемники не подали прошений о помиловании
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Верховный суд Донецкой народной республики не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Брагима Саадуна, сообщили в суде.
«На данный момент прошений от них не поступало», – цитирует сообщение суда ТАСС.
Там пояснили, что наемникам выдали на руки переведенный полный текст приговора.
Ранее адвокат одного из осужденных Юлия Церковникова сообщала, что британская сторона не обращалась к властям ДНР в связи со смертным приговором.
Посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Лондон поручил Киеву заниматься вопросом освобождения приговоренных в ДНР к смертной казни британских наемников, так как британские власти принципиально не хотят вступать в контакт с ДНР.
Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.
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Турки пожаловалась россиянам на жизнь
В турецком издании Haber7 был опубликован материал о дефиците туров на курорты страны для россиян, что вызвало бурную реакцию среди подписчиков.
В статье сообщается о резком росте спроса на поездки в Турцию среди россиян и отмечается нехватка путевок.
Читатели издания Haber7 выразили недовольство увеличением количества российских туристов на фоне снижающего уровня жизни в самой Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию. «Бесплатный отдых никто не упустит. Им все бесплатно. А нам – дорого», – возмутился Arif.
Еще один человек отметил, что россияне стало активнее покупать недвижимость в стране. «США и ЕС постепенно толкают нас в объятья России», – добавил он.
Aslan призвал власти поднять налоги для предприятий в сфере туризма, чтобы сбалансировать экономику.
Еще один пользователь пожаловался на дороговизну отдыха для самих граждан Турции. «Для людей со средним и низким достатком отдых – это мечта», – прокомментировал он.
Еще один читатель под ником Bozok пожаловался на отсутствие возможности выехать из провинции из-за дорогой платы за дорогу.
Комментаторы также посоветовали властям увеличить количество рейсов из России, чтобы суметь принять всех желающих.
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Силы ЛНР сообщили о переговорах с боевиками на «Азоте» о сдаче в плен
Силы Луганской народной республики продолжают переговоры с украинскими боевиками, засевшими на комбинате «Азот» на Северодонецке, о возможной сдаче в плен, заявил комендант Северодонецка Виктор Дубина.
«Переговоры о возможной сдаче продолжаются, хотя и пока безрезультатно», – передает РИА «Новости» его слова.
В настоящее время на заводе «Азот» находятся около 1,2 тыс. мирных жителей и 2,5 тыс. боевиков, из них до четверти – иностранные наемники.
В ЛНР сообщали, что российские и луганские военные смогли закрепиться в промышленной зоне завода «Азот» в Северодонецке, продвижение осложняется использованием украинскими войсками цистерн с ядохимикатами в качестве прикрытия.
Газета ВЗГЛЯД разбирала оставшиеся у засевших на «Азоте» украинских боевиков варианты.
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Глава ДНР призвал освободить все русские города на Украине
В результате специальной военной операции на Украине должны быть освобождены все русские города, включая Одессу, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Нужно освобождать все русские города», – передает его слова РИА «Новости».
По мнению Пушилина, президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед международным трибуналом из-за военных преступлений в Донбассе.
Глава ДНР также поддержал заявление депутата Госдумы Адама Делимханова, принимавшего участие в спецоперации, который выразил надежду, что ее цели будут достигнуты до конца года. «Я очень на это надеюсь», – сказал Пушилин.
Ранее Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
Пушилин заявил о целесообразности референдума о вхождении ДНР в состав России
Решение о возможном вступлении ДНР в состав России должно приниматься на основе волеизъявлении людей, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на полях ПМЭФ.
«Россия как никакая другая страна является в полной мере ответственной перед международными институтами, договорами. И здесь, конечно, главенствующим является волеизъявление людей. То есть любое государство должно принимать ключевые решения, исходя из мнения, позиции большинства, то есть опираясь на мнение людей. Соответственно, и в данном случае уходить от этих основополагающих принципов было бы нецелесообразно», – приводит его слова ТАСС.
Он отметил, что ДНР не будет затягивать с вхождением в состав России. «Так получается, что основная задача на настоящий момент – это все же выход на Конституционные границы. Вопрос второго плана – какие механизмы, какие сроки будут задействованы. (...) Люди, жители Донецка, Луганской области высказали свою позицию, в которой укрепились только за все эти 8 лет, еще в 2014 году. И эта позиция очевидна, понятна, эта позиция в сторону России», – сказал он.
«Я думаю, что этот вопрос (о возможном статусе ДНР в случае вхождения в состав РФ – прим. ВЗГЛЯД) сейчас является преждевременным. Безусловно, у нас есть мысли, у нас есть понимание, каким образом должно все развиваться. Но если это вопросы о качестве республики, когда мы дойдем до этого пункта, конечно, да, республика. Потому что у республики есть Конституция, есть гимн, есть флаг, за который все эти восемь лет погибали наши военнослужащие», – сказал он.
Ранее Пушилин говорил, что ДНР может войти в состав Российской Федерации как отдельный субъект, сохранив в названии слово «республика».
В Госдуме сообщали, что референдум о вхождении ДНР, ЛНР и Херсонской области в состав России может пройти одновременно уже в июле.
В Донецке после попадания снаряда сдетонировал боезапас в воинской части
Украинские вооруженные силы во время массированного обстрела Донецка попали в один из объектов воинских частей ДНР, где сдетонировала часть боеприпасов.
По данным силовых структур, пожар на месте инцидента локализован, работают экстренные службы города.
«В одном из районов Донецка артиллерийский снаряд попал в воинскую часть, где сдетонировала часть боеприпасов. После этого произошло возгорание части объектов. Пожар локализован, на месте работают экстренные службы», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что сдетонировали «десятки снарядов». Сведений о пострадавших не поступало.
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В Херсоне выразили готовность строить корабли для Черноморского флота
Херсонские судостроительные заводы готовы в перспективе выполнять заказы и строить корабли для Черноморского флота России, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«У нас все это для этого приспособлено. Есть крупнейшие мощности. Фактически три судостроительных завода и все возможности, чтобы мы возродили историческую промышленность – судостроение – на территории Херсона, у нас есть», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что херсонские верфи также могут заниматься строительством гражданских судов.
Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, какие новые огромные возможности для всей России открывают Донбасс и Причерноморье. Так, херсонский порт, вслед за мариупольским, возобновляет отправку грузов – за донецкой сталью последует пшеница из Причерноморья. Синхронно воссоздается автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымом и «большой Россией».
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Пушилин заявил о готовности ДНР поставлять зерно в Сирию
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика может поставлять в Сирию через порт Мариуполя продукцию, в том числе зерно.
Он рассказал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли и прорабатывают первоочередные задачи по взаимным поставкам продукции.
«С учетом того, что у нас уже начал действие освобожденный морской порт Мариуполя, то задача упрощается и в плане логистической составляющей», – сказал Пушилин, передает РИА «Новости».
По его словам, страна уже заявила о заинтересованности в поставках зерна. Пушилин назвал поставки в Сирию одной из точек соприкосновения, учитывая профицит в плане запасов зерна.
Также Пушилин добавил, что Сирия заинтересована в закупке металлоконструкций и угля, но эти вопросы сейчас на стадии проработки.
Глава ДНР поблагодарил президента Сирии Башара Асада за внимание к республикам Донбасса и за процедуру их официального признания.
Ранее сирийский лидер Башар Асад в ходе встречи с делегацией Донецкой народной республики объявил об официальном начале процедуры признания ДНР.
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