Сечин заявил об уничтоженных санкциями основах права, сложившихся после Второй мировой войны

Санкции уничтожили основы сложившегося после Второй мировой войны права – права на защиту собственности, ведения бизнеса, на защиту в суде, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Принцип верховенства права... является основой любой современной конституционной демократии. Разрушение этого фундаментального принципа, применение санкций со стороны узкой группы стран, привело к уничтожению базовых основ правовой системы, сложившейся в мире по итогам Второй мировой войны: защиты права собственности и свободы ведения предпринимательской деятельности, права на судебную защиту и других фундаментальных прав», – передает РИА «Новости» выдержку из его доклада.

По словам Сечина, сейчас продолжает набирать обороты мировой экономический кризис, которые происходит не из-за санкций, но усугубляется ими, появилась перманентная «санкционной премии» в цене нефти.

«Санкции уничтожают незыблемый ранее институт контрактных обязательств, саму судебно-правовую систему, финансовый, транспортный и промышленный сектора. Как следствие, социальную сферу и в итоге сам глобальный рынок», – отметил Сечин.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках ПМЭФ заявил, что санкции против России являются безумными и бездумными, их цель – нахрапом и с наскока смять экономику России, однако это не получилось.