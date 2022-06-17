Симоньян рассказала о «самом главном» в сессии с Путиным на ПМЭФ

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от сессии с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме.

«Для меня самое главное было, критика Запада – не первый раз это слышим и сами это говорим, для меня была важна не столько речь, сколько эмоция, которую я почувствовала», – приводит слова Симоньян РИА «Новости».

Она заявила, что «почувствовала эту уверенность», которая оказала на главреда RT «большое психотерапевтическое действие». По ее мнению, такой же эффект это оказало и «на наших людей». Как заявила Симоньян, оценивая выступление Путина, «видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен».

Симоньян подчеркнула, что «так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и что все будет хорошо». Она считает, что в выступлении Путина было важно все, но лично для нее было важно услышать, что «люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами».

Отвечая на вопрос о том, слышали ли это на Западе, Симоньян сказала: «Так какая разница, собственно говоря, что они не слышали или если не услышат, как меняет их поведение - это все такая устойчивая колея, которая от того, лучше у них слух или хуже, колея не изменится».